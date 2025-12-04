Manusia Satu Ini Memang UNIK! Erling Haaland Bagikan Video Nyeleneh Rayakan Rekor 100 Gol Liga Inggris Untuk Manchester City

Erling Haaland mencapai angka keramat itu pada menit ke-17 saat melawan Fulham. Manchester City akhirnya memenangkan laga yang berlangsung epik itu dengan skor 5-4, dan striker Norwegia tersebut menjadi pemain tercepat yang berhasil mencetak 100 gol di Liga Primer Inggris, hanya dalam 111 laga. Ia mematahkan rekor sebelumnya milik legenda Newcastle, Alan Shearer, yang membutuhkan 124 pertandingan untuk mencapai angka 100.
Sehari setelah pencapaian tersebut, Haaland mengunggah video pendek dirinya berdiri di tepi sungai sambil memegang jersey kandang spesial Manchester City bertuliskan “Haaland 100 PL Goals”.