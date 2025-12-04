Fulham v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Manusia Satu Ini Memang UNIK! Erling Haaland Bagikan Video Nyeleneh Rayakan Rekor 100 Gol Liga Inggris Untuk Manchester City

Mesin gol Manchester City, Erling Haaland, membagikan video aneh dirinya berdiri di tepi sungai untuk merayakan pencapaian sebagai pemain tercepat yang mampu mencetak 100 gol Liga Primer Inggris. Haaland memecahkan rekor tersebut setelah membuka skor dalam laga epik di mana Man City menang 5-4 atas Fulham di Craven Cottage, Rabu (3/12) dini hari WIB.

  • Haaland rayakan 100 gol dengan video nyentrik

    Erling Haaland mencapai angka keramat itu pada menit ke-17 saat melawan Fulham. Manchester City akhirnya memenangkan laga yang berlangsung epik itu dengan skor 5-4, dan striker Norwegia tersebut menjadi pemain tercepat yang berhasil mencetak 100 gol di Liga Primer Inggris, hanya dalam 111 laga. Ia mematahkan rekor sebelumnya milik legenda Newcastle, Alan Shearer, yang membutuhkan 124 pertandingan untuk mencapai angka 100.

    Sehari setelah pencapaian tersebut, Haaland mengunggah video pendek dirinya berdiri di tepi sungai sambil memegang jersey kandang spesial Manchester City bertuliskan “Haaland 100 PL Goals”.

  • Video aneh Haaland

  • "Sangat bangga"

    Setelah menembus 100 gol Liga Inggris, Haaland berbicara kepada Sky Sports: “Ini luar biasa dan saya sangat bangga. Masuk ke klub 100 gol itu sesuatu yang besar dan saya senang. Saya memang sudah tahu soal rekor ini, itulah yang coba saya kejar. Saya hanya berusaha membantu tim dengan mencetak gol, itu pekerjaan saya. Setiap pertandingan itu berbeda, Anda tidak bisa memikirkan pertandingan yang sudah berlalu, harus fokus ke depan. Kenyataannya, kami kalah dari Newcastle dan Bayer Leverkusen, tapi sekarang kami menang dua kali beruntun dan harus terus melaju. Saya rasa siapa pun yang menonton di rumah pasti terhibur. Pertandingannya gila, sembilan gol itu banyak. Pada akhirnya, kami menang dan itu yang penting, meski bukan kemenangan terbaik.”

    Striker 25 tahun itu menjadi sosok ke-35 dalam sejarah Premier League yang menembus 100 gol. Dengan kontraknya di Man City berlaku hingga 2034, ia berada dalam posisi ideal untuk menyusul Wayne Rooney, Harry Kane, dan Shearer sebagai pemain yang mencetak 200 gol atau lebih di Liga Inggris.

  • Pep GuardiolaGetty Images

    Komentar Guardiola

    Manajer Man City, Pep Guardiola, turut merasa bangga melihat striker bintangnya kembali memecahkan rekor di Liga Inggris. Ia berbicara usai laga kontra Fulham: “Selamat, itu pencapaian yang luar biasa. Apa lagi yang bisa saya katakan? Hari ini dia tampil luar biasa. Dia luar biasa dan mencetak gol fantastis. Nikmati momen ini, dan semoga ia tetap lapar untuk terus mencetak gol bagi klub ini.”

    The Citizens akan kembali beraksi pada 6 Desember, menjamu Sunderland di Etihad Stadium dalam periode padat yang kembali menuntut konsistensi dari Haaland cs.

