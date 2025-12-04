Manusia Satu Ini Memang UNIK! Erling Haaland Bagikan Video Nyeleneh Rayakan Rekor 100 Gol Liga Inggris Untuk Manchester City

Setelah menembus 100 gol Liga Inggris, Haaland berbicara kepada Sky Sports: “Ini luar biasa dan saya sangat bangga. Masuk ke klub 100 gol itu sesuatu yang besar dan saya senang. Saya memang sudah tahu soal rekor ini, itulah yang coba saya kejar. Saya hanya berusaha membantu tim dengan mencetak gol, itu pekerjaan saya. Setiap pertandingan itu berbeda, Anda tidak bisa memikirkan pertandingan yang sudah berlalu, harus fokus ke depan. Kenyataannya, kami kalah dari Newcastle dan Bayer Leverkusen, tapi sekarang kami menang dua kali beruntun dan harus terus melaju. Saya rasa siapa pun yang menonton di rumah pasti terhibur. Pertandingannya gila, sembilan gol itu banyak. Pada akhirnya, kami menang dan itu yang penting, meski bukan kemenangan terbaik.”

Striker 25 tahun itu menjadi sosok ke-35 dalam sejarah Premier League yang menembus 100 gol. Dengan kontraknya di Man City berlaku hingga 2034, ia berada dalam posisi ideal untuk menyusul Wayne Rooney, Harry Kane, dan Shearer sebagai pemain yang mencetak 200 gol atau lebih di Liga Inggris.