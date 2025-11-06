Getty
Negosiasi Terus Berlanjut, Potensi Erik Ten Hag Kembali Ajax Membesar!
Krisis Ajax semakin mendalam saat Heitinga kehilangan dukungan
Musim Ajax semakin masuk ke dalam krisis setelah kekalahan kandang 3-0 dari Galatasaray, membuat masa depan Heitinga terancam. Hasil ini memicu kemarahan di kalangan penggemar, yang meminta "pelatih berpengalaman" dalam pernyataan yang dirilis oleh kelompok pendukung AFCA, mendesak direktur Kroes untuk bertindak cepat.
Kroes, yang menghadapi kritik yang semakin meningkat mengenai arah tim, dilaporkan bertemu dengan Ten Hag awal minggu ini di Huizen. Secara resmi digambarkan sebagai “pertemuan kopi yang direncanakan,” waktunya hanya beberapa hari sebelum kekalahan Galatasaray telah memicu spekulasi tentang perubahan manajerial yang akan datang, menurut Algemeen Dagblad.
Mantan bos Manchester United, yang saat ini tidak bekerja setelah periode singkat di Bayer Leverkusen, tetap sangat dihormati di Amsterdam setelah masa jabatannya yang penuh trofi antara 2018 dan 2022, di mana ia memimpin Ajax meraih tiga gelar Eredivisie dan semifinal Liga Champions. Potensinya untuk kembali dianggap sebagai satu-satunya jalan hidup yang layak bagi klub untuk memulihkan ketertiban di dalam dan di luar lapangan.
- AFP
Kroes mencari solusi krisis kepada Ten Hag
Di dalam Johan Cruyff Arena, tekanan meningkat tidak hanya pada Heitinga tetapi juga pada Kroes sendiri, yang kredibilitasnya kini terkait dengan manajer yang sedang berjuang. Menurut laporan, direktur Ajax akan mengadakan pembicaraan lanjutan dengan Ten Hag, berharap dapat membujuknya untuk mengambil alih sebelum jeda musim dingin. Bagi Kroes, taruhannya jelas. Tanpa kesepakatan dengan Ten Hag, posisinya sendiri bisa segera menjadi tidak dapat dipertahankan.
Rekam jejak Ten Hag berbicara untuk dirinya sendiri. Di bawah kepemimpinannya, Ajax menjadi identik dengan sepak bola dinamis, pressing tinggi, dan pengembangan bakat kelas dunia, menghasilkan bintang-bintang seperti Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, dan Donny van de Beek. Kedatangannya kembali tidak hanya akan membawa kejelasan taktis tetapi juga stabilitas yang sangat dibutuhkan untuk struktur klub yang terpecah.
Namun, pria berusia 55 tahun itu akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat kali ini. Skuad saat ini, yang digambarkan oleh media Belanda sebagai "terbatas dan cacat," kurang memiliki kedalaman dan kualitas teknis dibandingkan era sebelumnya. Meski demikian, mengingat kondisi klub saat ini, harapannya sederhana, sedikit yang percaya perebutan gelar bahkan mungkin musim ini.
Kekecewaan penggemar mencapai titik puncak
Kekalahan memalukan hari Rabu dari Galatasaray menandai kekalahan keempat Ajax secara berturut-turut di Liga Champions, meninggalkan mereka di dasar klasemen dengan hanya satu gol yang dicetak. Heitinga, yang dulu dianggap sebagai figur sementara yang stabil, sekarang terlihat semakin tidak mampu mengatasi situasi. Kesunyian para pemain berbicara banyak: Davy Klaassen, yang menggemakan rekan setimnya Remko Pasveer dan Steven Berghuis, berhenti mendukung pelatih, mengakui bahwa masih ada “sedikit pondasi” dan “sedikit perkembangan.”
Ketidakpuasan ini mencerminkan kegagalan struktural yang lebih dalam. Rekrutmen Ajax telah goyah, integrasi akademi melambat, dan kepercayaan diri hilang dari skuad yang dibangun di atas ketidakpastian. Kelompok pendukung AFCA mengungkapkan apa yang dirasakan banyak penggemar: “Sepak bola ini akan membuat Anda menangis.”
Bagi klub yang dulu dipuji sebagai model kesuksesan modern di Eropa, kelesuan saat ini sangat mengejutkan dan itu menjelaskan mengapa Ten Hag, meskipun ada ketegangan sebelumnya dengan dewan, dipandang sebagai satu-satunya orang yang mampu memulihkan identitas dan tujuan.
- AFP
Kembalinya Ten Hag: motivasi, waktu, dan hambatan
Sejak akhir mendadak dari tiga pertandingan singkatnya di Leverkusen, Ten Hag telah meluangkan waktu menjauh dari sepak bola. Laporan-laporan menunjukkan bahwa dia terbuka untuk kembali ke Ajax pada bulan Januari, asalkan klub menunjukkan ambisi dan dukungan struktural.
Secara finansial, langkah ini tidak akan sederhana. Paket pesangonnya sebesar €6 juta dari Leverkusen membuat negosiasi segera menjadi rumit, tetapi Ajax siap menunggu jika itu berarti mendapatkan kandidat pilihan mereka. Minat saingan dari Wolves, yang saat ini berjuang melawan degradasi di Liga Premier, menambahkan lapisan urgensi.
Bagi Ten Hag, daya tariknya jelas - kesempatan untuk merebut kembali warisannya di klub tempat dia membangun reputasinya dan menghidupkan kembali proyek yang masih mencerminkan jejak taktisnya. Bagi Ajax, ini adalah pertaruhan yang tidak bisa mereka abaikan.
Iklan