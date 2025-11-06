Negosiasi Terus Berlanjut, Potensi Erik Ten Hag Kembali Ajax Membesar!

Musim Ajax semakin masuk ke dalam krisis setelah kekalahan kandang 3-0 dari Galatasaray, membuat masa depan Heitinga terancam. Hasil ini memicu kemarahan di kalangan penggemar, yang meminta "pelatih berpengalaman" dalam pernyataan yang dirilis oleh kelompok pendukung AFCA, mendesak direktur Kroes untuk bertindak cepat.

Kroes, yang menghadapi kritik yang semakin meningkat mengenai arah tim, dilaporkan bertemu dengan Ten Hag awal minggu ini di Huizen. Secara resmi digambarkan sebagai “pertemuan kopi yang direncanakan,” waktunya hanya beberapa hari sebelum kekalahan Galatasaray telah memicu spekulasi tentang perubahan manajerial yang akan datang, menurut Algemeen Dagblad.

Mantan bos Manchester United, yang saat ini tidak bekerja setelah periode singkat di Bayer Leverkusen, tetap sangat dihormati di Amsterdam setelah masa jabatannya yang penuh trofi antara 2018 dan 2022, di mana ia memimpin Ajax meraih tiga gelar Eredivisie dan semifinal Liga Champions. Potensinya untuk kembali dianggap sebagai satu-satunya jalan hidup yang layak bagi klub untuk memulihkan ketertiban di dalam dan di luar lapangan.