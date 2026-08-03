Era Fessing: Macan baru Al-Ittihad siap berburu

Pelatih asal Jerman, Jens Wissing "38 tahun", mengambil alih kepemimpinan klub Al Ittihad, di mana raksasa Jeddah itu berharap dapat pulih dan bangkit setelah perjalanan yang mengecewakan dalam mempertahankan gelarnya musim lalu.

Meskipun mungkin sedikit asing bagi para penggemar Liga Roshn Saudi, Wissing datang ke Kerajaan setelah pengalaman kepelatihan pertamanya sebagai direktur teknik tim utama bersama klub Jepang, Gamba Osaka.

Penunjukannya menandai arah baru bagi tim "Macan" yang akan berupaya bersaing untuk merebut kembali gelar Liga Roshn yang mereka raih dua musim lalu.

Situs Liga Sepak Bola Profesional Saudi mengulas biografi Wissing, dan mengapa para pejabat Al Ittihad merasa dia adalah orang yang tepat untuk menggantikan Sergio Conceicao.