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Era Fessing: Macan baru Al-Ittihad siap berburu

FEATURES
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
J. Wissing
Arab Saudi
Jerman

Babak Baru dalam Sejarah "Sang Dekan"

Pelatih asal Jerman, Jens Wissing "38 tahun", mengambil alih kepemimpinan klub Al Ittihad, di mana raksasa Jeddah itu berharap dapat pulih dan bangkit setelah perjalanan yang mengecewakan dalam mempertahankan gelarnya musim lalu.

Meskipun mungkin sedikit asing bagi para penggemar Liga Roshn Saudi, Wissing datang ke Kerajaan setelah pengalaman kepelatihan pertamanya sebagai direktur teknik tim utama bersama klub Jepang, Gamba Osaka.

Penunjukannya menandai arah baru bagi tim "Macan" yang akan berupaya bersaing untuk merebut kembali gelar Liga Roshn yang mereka raih dua musim lalu.

Situs Liga Sepak Bola Profesional Saudi mengulas biografi Wissing, dan mengapa para pejabat Al Ittihad merasa dia adalah orang yang tepat untuk menggantikan Sergio Conceicao.

  • Mentalitas juara

    Tanggung jawab utama seorang pelatih adalah memenangkan pertandingan dan meraih gelar, dan Vissing datang setelah ia sudah meraih gelar kontinental hanya enam bulan sejak memulai perjalanan kepelatihannya sebagai manajer. Itu terwujud beberapa bulan lalu di Kerajaan Arab Saudi, ketika timnya Gamba Osaka mengalahkan Al Nassr di final Liga Champions Asia 2.

    Sebagai asisten Roger Schmidt di PSV Eindhoven, Vissing mengangkat Piala Belanda, lalu meraih gelar Liga Utama Portugal bersama Benfica. Ia pun tak lupa akan besarnya ekspektasi yang dinantikan darinya di klub sebesar Al Ittihad, di mana ia berkata kepada para pemain dalam pemusatan latihan mereka di Spanyol: "Apa identitas kita? Itu adalah sejarah yang panjang, tradisi, banyak gelar, dan mentalitas juara. Mari kita nikmati bekerja bersama, sebab sepak bola adalah kesenangan. Tentu saja kita ingin meraih kesuksesan, dan kita harus memenangkan pertandingan, serta kita ingin memenangkan sesuatu."

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  • Pelatih Baru untuk Era Baru

    Al Ittihad menjuarai dua gelar Liga Roshn dalam empat musim terakhir, tetapi kini mereka berada di persimpangan baru dalam sejarah panjang mereka.

    Kesuksesan mereka pada periode sebelumnya didorong oleh nama-nama seperti Karim Benzema, N'Golo Kante, Abderrazak Hamdallah, dan Ahmed Hegazi; kesemuanya merupakan pemain gaek yang telah melewati usia 30 tahun dan kini telah meninggalkan klub.

    Dengan arahan dari CEO Domingos Soares de Oliveira, Al Ittihad sengaja menurunkan rata-rata usia tim, dalam upaya menggambar jalur dan arah baru, yang menuntut adanya sosok pelatih baru yang selaras dengan visi ini.

    Soares merupakan CEO Benfica saat Vissing menjabat sebagai asisten pelatih di sana, hal yang turut membantu pengambilan keputusan untuk menunjuknya.

    Soares berkata: "Kami sudah mengenal Tuan Vissing sejak lama, dan saya pernah bekerja bersamanya di masa lalu. Kami tahu bahwa dia adalah pelatih muda yang sangat berbakat dan ambisius, serta memiliki keinginan kuat untuk sukses bersama Al Ittihad."

  • Generasi Berikutnya

    Tugas Fiesing mencakup transisi antargenerasi, sesuatu yang berhasil ia lakukan bersama Gamba Osaka, dengan contoh paling menonjol adalah keputusan mengganti kiper Masaki Higashiguchi dan penyerang Takashi Usami.

    Keduanya merupakan mantan pemain internasional timnas Jepang dengan 700 pertandingan bersama klub, dan digantikan oleh pemain berusia 18 tahun serta pemain lain berusia 22 tahun.

    Dalam wawancara dengan Liga Jepang, Fiesing berbicara tentang cara menangani keseimbangan antara pengalaman dan kaum muda ini, dengan mengatakan: "Kami memiliki pemain-pemain hebat yang punya pengalaman besar, memberikan banyak pengetahuan dan kualitas bagi tim, dan mereka sangat penting bagi para pemain muda. Namun saya akan mengatakan bahwa ada persaingan alami di tim kami. Para pemain berpengalaman kami sangat terbuka untuk membimbing para pemain muda, memimpin, dan mendukung mereka guna memberikan ruang untuk berkembang, dan kami memang telah melakukan beberapa perubahan di sejumlah posisi; di mana kami bermain dengan seorang kiper muda berusia 18 tahun, dan saya memiliki pengalaman yang sangat baik dalam hal itu."

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  • Kepadatan dan Ketajaman

    Anda bisa melihatnya di matanya saat ia berbicara: semua yang dilakukan Fiessing dilakukan dengan intensitas dan ketajaman tinggi, dan ia ingin timnya mencerminkan hal itu. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Jerman Kicker awal tahun ini, ia berkata: "Prinsip menyeluruhnya adalah menyerang dan bertahan secara bersamaan. Ini berarti segala sesuatu di atas lapangan harus terjadi pada momen yang tepat dengan kohesi taktik yang besar serta ketajaman yang diperlukan. Elemen-elemen seperti penempatan posisi yang dinamis, vertikalitas, gegenpressing, serta pertahanan yang kompak dan berorientasi pada bola memainkan peran yang menentukan."

    Tidak mengherankan bahwa Fiessing merupakan jebolan sistem Red Bull Salzburg. Melihat hal itu, serta penghargaannya terhadap posisi klub Union, ia tampak siap untuk memikat para suporter klub yang penuh gemuruh.

    Fiessing berkata dalam pemusatan latihan terakhir di Spanyol: "Logo membawa gambar harimau, lalu apa saja karakteristik harimau? Sangat kuat, mendominasi, sabar, dan terkadang pasif. Namun jika ia berburu, ia melesat dengan seluruh kekuatannya tanpa ragu, tanpa keraguan sedikit pun. Dan kita harus mengambil karakteristik ini dan menerapkannya di atas lapangan. Karena kita semua mengenakan jersey ini, dan kita harus selalu bangga terhadapnya."

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Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK