'Chelsea Klub Gila' - Enzo Maresca Diprediksi Segera Dapat Pekerjaan Baru Usai Pemecatan Mengejutkan

Masa jabatan 18 bulan yang penuh gejolak bagi Enzo Maresca sebagai pelatih kepala Chelsea berakhir mendadak pada hari Tahun Baru menyusul keretakan hubungan yang parah dengan petinggi klub. Pelatih asal Italia itu, yang mengamankan kualifikasi Liga Champions serta memenangkan Liga Konferensi dan Piala Dunia Antarklub musim lalu, pergi dengan kesepakatan bersama setelah rentetan hasil buruk di liga.

Ketegangan memuncak karena beberapa masalah, termasuk ketidaksepakatan mengenai protokol pemulihan cedera pemain dengan tim medis dan komentar publik Maresca tentang kesan tidak didukung.

Puncak kekesalan dewan direksi terjadi dengan terungkapnya kabar bahwa Maresca telah mengadakan diskusi dengan Manchester City dan Juventus tentang peran masa depan, yang dilaporkan dianggap tidak sopan oleh Chelsea. Tindakan terakhirnya adalah melewatkan konferensi pers pasca-pertandingan setelah hasil imbang 2-2 dengan Bournemouth, yang secara resmi disebut karena sakit, tetapi kemudian diklaim sebagai alibi belaka saat ia keluar tanpa berbicara dengan para pemainnya.

Sementara The Blues sekarang mencari manajer permanen kelima mereka sejak pengambilalihan tahun 2022, Shearer yakin Maresca akan memiliki banyak pilihan klub baru.