'Chelsea Klub Gila' - Enzo Maresca Diprediksi Segera Dapat Pekerjaan Baru Usai Pemecatan Mengejutkan
Perubahan Total di Kursi Pelatih Chelsea
Masa jabatan 18 bulan yang penuh gejolak bagi Enzo Maresca sebagai pelatih kepala Chelsea berakhir mendadak pada hari Tahun Baru menyusul keretakan hubungan yang parah dengan petinggi klub. Pelatih asal Italia itu, yang mengamankan kualifikasi Liga Champions serta memenangkan Liga Konferensi dan Piala Dunia Antarklub musim lalu, pergi dengan kesepakatan bersama setelah rentetan hasil buruk di liga.
Ketegangan memuncak karena beberapa masalah, termasuk ketidaksepakatan mengenai protokol pemulihan cedera pemain dengan tim medis dan komentar publik Maresca tentang kesan tidak didukung.
Puncak kekesalan dewan direksi terjadi dengan terungkapnya kabar bahwa Maresca telah mengadakan diskusi dengan Manchester City dan Juventus tentang peran masa depan, yang dilaporkan dianggap tidak sopan oleh Chelsea. Tindakan terakhirnya adalah melewatkan konferensi pers pasca-pertandingan setelah hasil imbang 2-2 dengan Bournemouth, yang secara resmi disebut karena sakit, tetapi kemudian diklaim sebagai alibi belaka saat ia keluar tanpa berbicara dengan para pemainnya.
Sementara The Blues sekarang mencari manajer permanen kelima mereka sejak pengambilalihan tahun 2022, Shearer yakin Maresca akan memiliki banyak pilihan klub baru.
Shearer: 'Dia Tidak Akan Kesulitan Mencari Pekerjaan'
Berbicara kepada Betfair, Shearer mengatakan: "Waktunya di Chelsea harus dipandang sebagai masa yang sukses bagi Maresca. Mereka mengalahkan tim terbaik tahun lalu, PSG; dia mengungguli taktik 'Pelatih Terbaik Tahun Ini'. Mereka memenangkan Liga Konferensi, yang memang diharapkan, tetapi tidak banyak yang mengira mereka akan pergi ke Piala Dunia Antarklub dan menang."
"Dia berada di dalam dan sekitar empat besar, jadi bagi saya, dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia akan pergi dengan nilai jual yang tinggi. Saya tidak berpikir dia akan kesulitan mendapatkan pekerjaan lain karena pekerjaan yang dia lakukan di Chelsea dan Leicester. Apakah dia mendapatkan salah satu pekerjaan besar, masih harus dilihat. Ada pembicaraan tentang City, bukan? Tapi itu tergantung pada apakah Pep Guardiola memutuskan untuk pergi dan kapan, tetapi dia tidak akan kesulitan mencari pekerjaan di Inggris atau luar negeri."
Shearer Kritik Kontrak 'Gila-gilaan' Chelsea
Shearer juga membidik struktur manajemen yang diterapkan Chelsea menyusul kepergian Roman Abramovich pada 2022.
Dia melanjutkan: "Anda tahu ketika Anda masuk ke pekerjaan itu apa yang Anda lakukan, ini adalah klub sepakbola yang sangat berbeda dari yang lain dalam hal pengelolaannya. Itu bukan salah Maresca, itu orang-orang di atasnya. Model mereka jelas membeli pemain muda, mengembangkan mereka, dan memberi mereka kontrak jangka panjang yang gila dengan potensi untuk dijual. Saya tidak berpikir Anda akan memenangkan liga seperti itu."
"Anda mungkin masuk ke empat besar karena Anda bisa belanja, tetapi pada dasarnya, orang yang masuk harus melakukan lebih baik daripada orang yang baru saja pergi."
"Pria yang pergi itu memenangkan dua trofi tahun lalu. Mereka duduk di urutan kelima, satu kemenangan lagi dari empat besar, jadi, saya pikir dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya tidak yakin dia bisa melakukan lebih baik lagi. Reputasinya tinggi. Apakah saya terkejut? Tidak juga. Saya pikir Chelsea terkadang adalah klub sepakbola yang gila. Itulah pemiliknya, begitulah cara mereka ingin menjalankan klub mereka. Ini sangat berbeda, dan itulah yang coba dikatakan Maresca kepada kami dengan sedikit keluhan tiga minggu lalu. Dia adalah manajer terbaik bulan November. Saya tahu mereka hanya memenangkan satu dari tujuh laga, dan di klub top itu sulit untuk ditonton, tetapi tidak ada yang mengejutkan saya dalam sepakbola, apalagi di klub itu."
Rosenior Kandidat Terdepan Pengganti Maresca
Mantan bek Fulham Liam Rosenior adalah favorit kuat untuk ditunjuk sebagai bos permanen Chelsea berikutnya. Rosenior saat ini melatih Strasbourg, klub Prancis yang juga dimiliki oleh perusahaan induk Chelsea, BlueCo. Koneksi ini berarti dia sangat dihormati oleh hierarki di London barat, yang mengagumi keterampilan pengembangan pemain dan gaya mainnya.
Meski dia kandidat utama, beberapa pengamat mempertanyakan pengalamannya di level atas. Nama lain seperti Oliver Glasner telah dikaitkan dengan pekerjaan itu, tetapi Rosenior adalah pilihan yang lebih disukai. Dia menolak menjamin masa depannya di Strasbourg, mengakui spekulasi dapat berkembang dengan cepat. Calum McFarlane akan menjadi bos sementara untuk pertandingan Chelsea melawan Manchester City pada Minggu sore.
