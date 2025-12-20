Enzo Maresca Musim Depan Sudah Tak Latih Chelsea, Gantikan Pep Guardiola Di Manchester City? Bos The Blues Buka Suara

Maresca terikat kontrak di CHelsea hingga 2029, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Meski begitu, muncul pertanyaan apakah kesepakatan tersebut akan sepenuhnya dijalani atau justru masih ada kemungkinan untuk kembali ke Manchester.

Menjawab rumor tersebut, Maresca, yang belum lama ini juga dikaitkan dengan Juventus, berbicara kepada wartawan: “Hal itu sama sekali tidak memengaruhi saya. Saya tahu ini 100 persen spekulasi dan saat ini tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Saya punya kontrak di sini sampai 2029 dan fokus saya sepenuhnya untuk klub ini. Saya sangat bangga berada di sini. Ini murni spekulasi. Pekan lalu juga sama, isunya dengan Juventus, jadi saya tidak memperhatikannya.”

“Sekali lagi, ini hanya spekulasi. Memang penting memahami kenapa berita seperti ini muncul, tapi itu bukan tugas saya. Saya sama sekali tidak peduli dan fokus saya sekarang adalah laga melawan Newcastle. Sejujurnya, saya sepenuhnya fokus ke Newcastle.”