Enzo Maresca Musim Depan Sudah Tak Latih Chelsea, Gantikan Pep Guardiola Di Manchester City? Bos The Blues Buka Suara
Manchester City bidik Maresca gantikan Guardiola
Laporan The Athletic menyebutkan adanya “antisipasi yang kian menguat bahwa ini bisa menjadi musim terakhir Pep Guardiola di Manchester City”, dengan “keputusan tegas kemungkinan baru akan diambil menjelang akhir musim”. Jika mantan manajer Barcelona itu benar-benar angkat kaki, setahun sebelum kontraknya berakhir, Man City tentu harus menyiapkan pengganti sepadan.
Dalam laporan tersebut, Enzo Maresca disebut masih memiliki “pengagum di jajaran petinggi” Man City dan “diperkirakan akan menjadi salah satu kandidat utama jika ada lowongan”. Bos Chelsea itu memang pernah menangani tim U-21 The Citizens pada musim 2020/21, sebelum kembali ke Etihad sebagai asisten tim utama usai sempat melatih Parma di Italia.
Respons Maresca atas rumor Man City
Maresca terikat kontrak di CHelsea hingga 2029, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Meski begitu, muncul pertanyaan apakah kesepakatan tersebut akan sepenuhnya dijalani atau justru masih ada kemungkinan untuk kembali ke Manchester.
Menjawab rumor tersebut, Maresca, yang belum lama ini juga dikaitkan dengan Juventus, berbicara kepada wartawan: “Hal itu sama sekali tidak memengaruhi saya. Saya tahu ini 100 persen spekulasi dan saat ini tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Saya punya kontrak di sini sampai 2029 dan fokus saya sepenuhnya untuk klub ini. Saya sangat bangga berada di sini. Ini murni spekulasi. Pekan lalu juga sama, isunya dengan Juventus, jadi saya tidak memperhatikannya.”
“Sekali lagi, ini hanya spekulasi. Memang penting memahami kenapa berita seperti ini muncul, tapi itu bukan tugas saya. Saya sama sekali tidak peduli dan fokus saya sekarang adalah laga melawan Newcastle. Sejujurnya, saya sepenuhnya fokus ke Newcastle.”
Akankah Maresca tetap memimpin Chelsea musim depan?
Saat ditanya apakah ia masih akan menjadi pelatih Chelsea pada musim 2026/27, Maresca menjawab tegas: “Tentu saja, ya. Saya punya kontrak sampai 2029. Itu cuma spekulasi, 100 persen. Tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan. Saya tidak memperhatikannya.”
Ia juga menegaskan masih banyak target yang ingin dicapai bersama Chelsea, setelah membawa The Blues menjuarai Liga Konferensi, Piala Dunia Antarklub, dan lolos ke Liga Champions: “Pasti, masih banyak. Kami baru saja mencapai semifinal ketiga dalam 18 bulan [di Piala Liga]. Musim lalu berjalan baik dari sisi trofi dan finis di peringkat keempat Liga Inggris. Target kami sekarang adalah mencoba melampaui pencapaian musim lalu.”
Pujian Guardiola untuk Maresca
Guardiola sendiri terkesan dengan apa yang telah dicapai Maresca bersama Chelsea, yang bisa menjadi sinyal bahwa ia tak keberatan menyerahkan tongkat estafet kepada sosok yang sudah dikenalnya. Mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich itu berkata: “Salah satu pelatih terbaik di dunia, Enzo Maresca. Saya mengenalnya dengan sangat baik, tetapi pekerjaan yang ia lakukan di Chelsea tidak mendapatkan apresiasi yang cukup. Menjuarai Piala Dunia Antarklub, Liga Konferensi, lolos ke Liga Champions di liga yang sangat berat dengan tim muda, itu luar biasa.”
Mengapa masa depan Maresca di Chelsea dipertanyakan?
Sebelumnya, Maresca sempat melontarkan pernyataan bahwa ia kurang mendapat dukungan yang layak dari para petinggi Stamford Bridge. Jelang kemenangan atas Everton yang mengakhiri puasa kemenangan empat laga, ia berkata: “Cara para pemain ingin belajar itu luar biasa, dan itulah alasan saya memuji mereka—karena dengan begitu banyak masalah, mereka tetap tampil sangat baik setelah pekan yang rumit. Sejak saya datang ke klub ini, 48 jam terakhir adalah yang terburuk karena banyak orang tidak mendukung kami.”
Ucapan tersebut sempat dianggap sebagai sinyal perpisahan, dengan kekhawatiran munculnya perpecahan di internal Chelsea. Namun, Maresca kini tampak telah menutup rapat spekulasi soal kepergian. Meski demikian, selama masa depan Guardiola di City masih abu-abu, nama Maresca kemungkinan akan terus disebut-sebut sebagai kandidat penerusnya.
