Enzo Maresca menggambarkan bahwa 48 jam menjelang kemenangan 2-0 Chelsea atas Everton, Sabtu (13/12) lalu, adalah periode terburuk yang ia alami selama menangani The Blues. Berbicara usai mengalahkan The Toffees, pelatih asal Italia berkata bahwa ia dan para pemainnya merasa tidak mendapatkan dukungan. Maresca menolak memberikan klarifikasi soal pernyataan itu setelahnya.

Beberapa laporan media kemudian menyebut bahwa komentar itu ditujukan untuk para petinggi Chelsea alih-alih penggemar, dan pada program Monday Night Football di Sky Sports, Jamie Carragher juga menilai kata-kata Maresca jelas ditujukan kepada para atasannya dalam struktur klub.

"Bisa ditebak siapa yang dia bicarakan," ucap legenda Liverpool itu. "Dia bicara soal para pemilik dan direktur olahraga." Carragher menggambarkan situasi Maresca bukan barang asing dalam sepakbola modern, di mana pelatih kepala beroperasi dalam struktur yang dipimpin direktur olahraga alih-alih memegang kendali manajerial sepenuhnya.

"Pelatih datang, menyepakati struktur yang ada, kemudian merasa telah memberikan kinerja yang sangat baik. Hasil mengikuti, ekspektasi meningkat, dan pelatih mulai merasa seharusnya dia memegang lebih banyak kendali."

Carragher menambahkan bahwa sindiran yang disampaikan Maresca bakal memicu amarah dari para pemilik Chelsea, dan ia akan kehilangan pekerjaan karenanya.

“Saya rasa Maresca sudah tidak akan menjadi manajer Chelsea musim depan. Ketika Anda berbicara seperti itu soal para pemilik di ruang publik, itu masalah besar,” imbuhnya. “Saya tidak melihat dia masih di sana musim depan.”