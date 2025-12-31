Enzo Maresca HILANG! Kenapa Bos Chelsea Absen Jumpa Pers Usai Imbang Lawan Bournemouth?

Enzo Maresca sejatinya dijadwalkan hadir menghadapi media setelah laga, namun akhirnya diwakili Willy Caballero. Asisten pelatih Chelsea itu mengungkapkan bahwa Maresca sedang tidak enak badan dalam dua hari terakhir dan memutuskan untuk melewatkan jumpa pers.

“Dia merasa tidak enak badan dalam dua hari terakhir, sempat demam ringan,” ujar Caballero. “Dia tetap memimpin sesi latihan untuk persiapan pertandingan, tetapi setelah laga dia meminta saya menggantikannya karena kondisinya belum membaik.”

Caballero melanjutkan dengan memberikan penilaian atas jalannya pertandingan. Ia berkata: "Babak pertama gila. Kami membalikkan keadaan, tetapi langsung kebobolan lagi. Itu sesuatu yang harus segera kami benahi."

“Dalam permainan terbuka kami bagus, membangun serangan dengan baik. Pokoknya sempurna, menciptakan peluang termasuk di babak kedua. Sayangnya kami tidak bisa memenangkan pertandingan dan itu terasa sedikit mengecewakan.”

"Kami lebih baik dari Bournemouth dalam beberapa hal untuk mendapatkan tiga poin, tetapi akhirnya cuma dapat satu poin karena kebobolan dua gol hari ini. Produk akhirnya kurang, kami sebenarnya kerap menembus kotak penalti dan melakukan banyak umpan silang. Beberapa aspek memang membaik tapi kami masih harus belajar bagaimana mengunci kemenangan dan menjaga keunggulan. Kami bekerja sangat keras untuk unggul 2-1 tapi tidak bisa menjaganya untuk mendapat tiga poin. Kebobolan dari bola mati selalu menyebalkan tapi itu bagian dari permainan. Nah kalau terjadi dua kali dalam satu laga, itu sulit.”