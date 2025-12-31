Getty Images Sport
Enzo Maresca HILANG! Kenapa Bos Chelsea Absen Jumpa Pers Usai Imbang Lawan Bournemouth?
Chelsea kehilangan poin lagi
Chelsea dan Bournemouth bermain imbang 2-2 dalam laga yang berlangsung kacau sejak menit pertama. Antoine Semenyo menjadi aktor kunci bagi tim tamu dengan keterlibatan dalam dua gol The Cherries. Penyerang yang disebut-sebut bakal segera hijrah ke Manchester City dengan banderol £65 juta itu kembali menunjukkan kualitasnya.
Bournemouth unggul cepat lewat David Brooks pada menit keenam, sebelum Chelsea menyamakan kedudukan melalui penalti Cole Palmer. Enzo Fernandez sempat membawa tuan rumah berbalik memimpin, tetapi Justin Kluivert kembali membuat skor imbang pada menit ke-27.
Hasil ini memperpanjang tren buruk Chelsea, yang kini hanya menang satu kali dari tujuh laga terakhir di Liga Inggris. Menjelang pergantian tahun ke 2026, posisi mereka di klasemen semakin tertinggal. Kini The Blues terpaut 15 poin dari Arsenal di puncak.
- Getty Images Sport
Ke mana Enzo Maresca?
Enzo Maresca sejatinya dijadwalkan hadir menghadapi media setelah laga, namun akhirnya diwakili Willy Caballero. Asisten pelatih Chelsea itu mengungkapkan bahwa Maresca sedang tidak enak badan dalam dua hari terakhir dan memutuskan untuk melewatkan jumpa pers.
“Dia merasa tidak enak badan dalam dua hari terakhir, sempat demam ringan,” ujar Caballero. “Dia tetap memimpin sesi latihan untuk persiapan pertandingan, tetapi setelah laga dia meminta saya menggantikannya karena kondisinya belum membaik.”
Caballero melanjutkan dengan memberikan penilaian atas jalannya pertandingan. Ia berkata: "Babak pertama gila. Kami membalikkan keadaan, tetapi langsung kebobolan lagi. Itu sesuatu yang harus segera kami benahi."
“Dalam permainan terbuka kami bagus, membangun serangan dengan baik. Pokoknya sempurna, menciptakan peluang termasuk di babak kedua. Sayangnya kami tidak bisa memenangkan pertandingan dan itu terasa sedikit mengecewakan.”
"Kami lebih baik dari Bournemouth dalam beberapa hal untuk mendapatkan tiga poin, tetapi akhirnya cuma dapat satu poin karena kebobolan dua gol hari ini. Produk akhirnya kurang, kami sebenarnya kerap menembus kotak penalti dan melakukan banyak umpan silang. Beberapa aspek memang membaik tapi kami masih harus belajar bagaimana mengunci kemenangan dan menjaga keunggulan. Kami bekerja sangat keras untuk unggul 2-1 tapi tidak bisa menjaganya untuk mendapat tiga poin. Kebobolan dari bola mati selalu menyebalkan tapi itu bagian dari permainan. Nah kalau terjadi dua kali dalam satu laga, itu sulit.”
Chelsea juga kehilangan Caicedo
Masalah Chelsea bertambah setelah Moises Caicedo menerima kartu kuning pada menit keempat. Itu merupakan kartu kelimanya musim ini, yang otomatis membuatnya absen satu pertandingan. Praktis, ia tak bisa bermain dalam laga berat melawan Manchester City akhir pekan ini.
Kontak yang terjadi terlihat sangat minim, bahkan justru pemain Bournemouth yang terlihat menginjak Caicedo. Caballero pun mengaku kecewa dengan keputusan wasit.
“Saya sangat frustrasi karena itu pelanggaran pertama di pertandingan dan menurut saya bukan kartu kuning,” ujarnya. “Tapi keputusan sudah dibuat. Kami akan kehilangan pemain yang sangat penting, jadi sekarang kami harus memikirkan siapa yang bisa menggantikan Moi.”
- Getty
Agenda Chelsea berikutnya: diuji Manchester City
Chelsea sangat menyedihkan sepanjang Desember, dan menutup tahun dengan performa yang jauh dari kata meyakinkan. Mereka bakal berharap bisa bangkit di awal 2026, tapi tantangan berat sudah menanti, dengan Manchester City siap menjadi lawan pertama di tahun baru.
Skuad Pep Guardiola sedang dalam misi menempel ketat Arsenal dan mencatatkan performa impresif setelah memenangi delapan laga terakhir di semua kompetisi. Mereka tentu akan difavoritkan saat menjamu Chelsea di Etihad Stadium.
Iklan