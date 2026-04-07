Enrique: Kami membalikkan prediksi positif Liverpool... dan Hakimi berhasil melewati masa sulit

Pelatih Paris mengancam The Reds di Stadion "Parc des Princes"

Dalam laga seru di Liga Champions, Paris Saint-Germain bersiap menghadapi Liverpool pada leg pertama perempat final, di mana Stadion "Parc des Princes" akan menjadi tuan rumah pertandingan besar ini besok malam, Rabu. 

Pelatih Luis Enrique berbicara dalam konferensi pers prapertandingan mengenai persiapan dan ekspektasi, menegaskan bahwa pertandingan semacam ini tidak memiliki favorit yang jelas, sambil menekankan identitas kolektif timnya.

  • Prediksi pertandingan dan absennya kandidat terkuat

    Enrique mengatakan, dalam konferensi pers prapertandingan, bahwa menentukan tim favorit untuk menang dalam pertandingan semacam ini adalah hal yang mustahil, sambil menambahkan bahwa ia tidak melihat timnya sebagai favorit.

    Pelatih asal Spanyol itu menambahkan bahwa musim lalu ada ekspektasi besar bahwa Liverpool dan Paris Saint-Germain akan lolos ke final, namun situasinya berbeda tahun ini, yang merupakan pukulan telak bagi ambisi The Reds.

    Dia menekankan keinginannya untuk mempertahankan identitas tim dengan memainkan sepak bola yang menarik dan menikmati kompetisi Eropa.

  • Para korban di Paris dan sikap terhadap kepulangan

    Klub mengumumkan kembalinya pemain Bradley Barcola ke sesi latihan bersama pada Selasa pagi ini. Enrique berkomentar bahwa pemain tersebut masih kurang percaya diri, dan staf pelatih berusaha menyediakan kondisi terbaik baginya, dengan menyerahkan keputusan akhir mengenai kesiapannya kepadanya.

    Sedangkan untuk Fabian Ruiz, pelatih menegaskan bahwa ia menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun belum ikut serta dalam latihan bersama, sambil mencatat bahwa kembalinya ia membutuhkan kesabaran dan usaha ekstra, serta bahwa tim berfokus pada memberikan kepercayaan yang diperlukan kepada para pemain untuk pemulihan penuh.

  • Ashraf Hakimi dan akhir musim yang sulit

    Enrique memuji duet penyerang Gonzalo Ramos dan Lee, menegaskan bahwa setiap tim yang berambisi meraih gelar membutuhkan pemain sekelas mereka, dan mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas kehadiran keduanya karena peran penting mereka dalam skuad.

    Mengenai Achraf Hakimi, ia menyebutkan bahwa pemain tersebut telah melewati masa sulit akibat cedera, namun ia telah berupaya keras untuk ikut serta dalam Piala Afrika, dan kini berada dalam kondisi mental yang sangat baik yang tercermin secara positif pada penampilannya, sehingga menjadikannya elemen kunci dan sangat penting bagi tim.

  • Kenangan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya dan strategi pertandingan

    Enrique berbicara tentang pertandingan musim lalu dan menggambarkannya sebagai "pertandingan kelas dunia", sambil mengungkapkan keinginannya untuk menjalani pertandingan dengan kualitas serupa namun dengan hasil yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa suasana di Parc des Princes sangat luar biasa, dan bermain di kandang sendiri memberikan dorongan besar bagi tim.

    Mengenai Iktiki yang kembali ke lapangan bersama Liverpool, ia mengatakan bahwa biasanya ia tidak membicarakan pemain yang telah hengkang, namun ia memuji perkembangan besar yang dialaminya sejak hari-hari awalnya di Paris, di mana ia telah menjadi pemain internasional yang menonjol.

    Adapun mengenai gaya bermain, ia mengungkapkan harapannya untuk menguasai bola lebih banyak daripada Liverpool, sambil mengakui kesulitan tugas tersebut melawan tim kuat yang dipimpin oleh pelatih yang luar biasa.

    Ia menyimpulkan bahwa menghadapi Liverpool setiap tahun adalah hal yang positif, dan timnya bersemangat untuk lolos ke semifinal meskipun tugasnya sulit, sambil mencatat bahwa pertandingan akan sulit bagi kedua belah pihak tanpa mengandalkan analisis sebelumnya mengenai siapa yang diunggulkan untuk menang.

