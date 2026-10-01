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'Energinya masih sama!' - Lautaro Martinez buka suara setelah membawa Argentina menang 4-0
Martinez memecah kebuntuan saat Argentina mendominasi Bolivia
Penyerang Argentina Lautaro Martinez mengawali kemenangan meyakinkan 4-0 dalam laga persahabatan internasional melawan Bolivia di Stadion Mario Alberto Kempes, Cordoba. Menerima umpan akurat dari Alexis Mac Allister pada menit ke-15, striker berusia 29 tahun itu melepaskan tembakan ke sudut jauh untuk membuka keunggulan.
Gol-gol berikutnya dari Nico Paz, Cristian Romero, dan Jose Lopez memastikan kemenangan nyaman bagi tim asuhan Lionel Scaloni.
Pertandingan itu menjadi yang pertama dari tiga laga persahabatan yang dijadwalkan untuk Argentina dalam rangkaian pertandingan internasional kandang mereka.
- Getty Images Sport
Striker puji rasa lapar yang tak berubah dan energi skuad
Berbicara kepada media setelah peluit akhir berbunyi, Martinez mengungkapkan kebanggaan besar karena kembali mengenakan jersey tim nasional. Penyerang Inter Milan itu menegaskan bahwa meski telah meraih kesuksesan internasional di masa lalu, intensitas dan rasa lapar kolektif dalam kelompok ini tetap sepenuhnya utuh.
Martinez menyoroti bahwa menjaga standar tinggi membantu anggota baru skuad beradaptasi dengan mulus.
"Selalu menjadi perasaan yang luar biasa untuk mengenakan jersey ini," kata Martinez. "Ini adalah proses baru, hari ini waktunya kembali, dan pengalaman kami yang sudah pernah bermain di Piala Dunia akan membantu. Kami berkumpul lagi dan energinya masih sama."
Penyerang senior menyoroti laga-laga mendatang yang emosional
Merefleksikan integrasi talenta-talenta muda yang sedang muncul seperti Nico Paz dan Leonel Flores, Martinez menegaskan bahwa para pemimpin yang sudah mapan memiliki tugas untuk membimbing generasi berikutnya. Ia mengakui bahwa pertandingan-pertandingan mendatang pada jeda kandang akan memiliki makna emosional bagi skuad maupun para pendukung.
Martinez memuji pelatih kepala Lionel Scaloni karena menjaga standar kompetitif di seluruh skuad.
Sang penyerang menantikan untuk mempertahankan ketajamannya dalam mencetak gol.
- Getty Images Sport
Argentina mengalihkan perhatian ke laga uji coba melawan Burkina Faso
Martinez dan rekan-rekan setimnya menuntaskan pemulihan pascalaga mereka di Cordoba sebelum bersiap untuk laga persahabatan hari Kamis melawan Burkina Faso. Tim asuhan Scaloni berupaya mengamankan hasil positif lainnya sebelum menutup rangkaian laga mereka melawan Benin.
Bolivia berkumpul kembali untuk mempersiapkan pertandingan internasional berikutnya.
Martinez bertekad mempertahankan tempatnya sebagai starter di lini serang.
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