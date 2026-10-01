'Energinya masih sama!' - Lautaro Martinez buka suara setelah membawa Argentina menang 4-0

Penyerang Argentina Lautaro Martinez mengawali kemenangan meyakinkan 4-0 dalam laga persahabatan internasional melawan Bolivia di Stadion Mario Alberto Kempes, Cordoba. Menerima umpan akurat dari Alexis Mac Allister pada menit ke-15, striker berusia 29 tahun itu melepaskan tembakan ke sudut jauh untuk membuka keunggulan.

Gol-gol berikutnya dari Nico Paz, Cristian Romero, dan Jose Lopez memastikan kemenangan nyaman bagi tim asuhan Lionel Scaloni.

Pertandingan itu menjadi yang pertama dari tiga laga persahabatan yang dijadwalkan untuk Argentina dalam rangkaian pertandingan internasional kandang mereka.