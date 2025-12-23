AFP
DONE DEAL! Real Madrid LEPAS Endrick, Bakal Dipinjamkan Ke Lyon
Endrick cepat mantap memilih Lyon
Nama Endrick sudah lama masuk radar Lyon sebagai tambahan penting bagi skuad Paulo Fonseca untuk paruh kedua musim. Striker Real Madrid itu juga tak butuh waktu lama untuk menyetujui kepindahan tersebut. Ia sangat membutuhkan menit bermain reguler demi menjaga peluang masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Sejauh ini, kesempatan bermain Endrick di Real Madrid memang terbatas. Ia baru sekali tampil di La Liga dan hanya mencatat satu penampilan di Liga Champions, situasi yang mendorongnya mencari jalan keluar sementara demi perkembangan kariernya.
- AFP
Detail kontrak peminjaman Endrick ke Lyon
Menurut laporan Fabrizio Romano, kepindahan Endrick ke Lyon berbentuk peminjaman murni selama enam bulan, tanpa opsi maupun kewajiban pembelian. Pihak Real Madrid tak berniat melepas sang pemain secara permanen dan masih memandangnya sebagai aset kelas dunia di masa depan. Lyon akan membayar biaya pinjaman sebesar €1 juta kepada Madrid, sementara Endrick disebut bakal mengenakan nomor punggung 9 di Parc Olympique Lyonnais. Rumor kepindahannya ke Ligue 1 sendiri sudah beredar selama berbulan-bulan, menyusul minimnya menit bermain yang diberikan Xabi Alonso sejak mantan manajer Bayer Leverkusen itu mengambil alih kursi pelatih pada musim panas. Endrick masih terikat kontrak hingga 2030, sehingga Los Blancos sama sekali tak berada dalam posisi terdesak.
Alonso menjelaskan minimnya kesempatan bermain Endrick
Alonso sebelumnya sempat menjelaskan alasan Endrick jarang tampil sejak ia menggantikan Ancelotti di Bernabeu.
“Tentu saja, saya inginnya dia sudah bermain,” ujar Alonso. “Namun situasi pertandingan kami belakangan sangat ketat sejak Endrick kembali [dari cedera]. Saya berharap dia segera mendapat menit bermain. Dia berlatih dengan baik dan siap, tapi momen yang tepat harus datang.”
Alonso menambahkan: “Semua pemain ingin bermain, apalagi pemain muda. Dalam konteks kami yang ingin terus bersaing sekarang, itu tidak selalu mudah, tergantung pada pertandingan. Dia harus bersabar, tetap siap, dan menyadari bahwa dia berada di Real Madrid. Waktunya akan tiba.”
- Getty Images Sport
Selanjutnya untuk Endrick
Lyon kini berpacu dengan waktu agar Endrick bisa segera didaftarkan dan tampil pada laga tandang Ligue 1 melawan AS Monaco pada 3 Januari setelah jeda musim dingin. Sejauh musim ini, Lyon telah memenangkan delapan dari 16 laga Ligue 1 dan menempati peringkat kelima klasemen, tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen Lens.
Iklan