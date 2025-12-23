DONE DEAL! Real Madrid LEPAS Endrick, Bakal Dipinjamkan Ke Lyon

Alonso sebelumnya sempat menjelaskan alasan Endrick jarang tampil sejak ia menggantikan Ancelotti di Bernabeu.

“Tentu saja, saya inginnya dia sudah bermain,” ujar Alonso. “Namun situasi pertandingan kami belakangan sangat ketat sejak Endrick kembali [dari cedera]. Saya berharap dia segera mendapat menit bermain. Dia berlatih dengan baik dan siap, tapi momen yang tepat harus datang.”

Alonso menambahkan: “Semua pemain ingin bermain, apalagi pemain muda. Dalam konteks kami yang ingin terus bersaing sekarang, itu tidak selalu mudah, tergantung pada pertandingan. Dia harus bersabar, tetap siap, dan menyadari bahwa dia berada di Real Madrid. Waktunya akan tiba.”