Klub Endrick Selanjutnya Diputuskan! Real Madrid Finalisasi Peminjaman 'Wonderkid' Terbuang, Harapan Man Utd Pupus
Lyon Kalahkan Manchester United
Menurut Globo Esporte, Madrid telah menyetujui kesepakatan awal setelah pembicaraan panjang dengan Lyon. Raksasa Prancis itu saat ini berada di urutan ketujuh klasemen Ligue 1 di bawah Paulo Fonseca dan mengalahkan persaingan dari United dan Aston Villa, yang sedang menjajaki tawaran pinjaman di akhir. Setan Merah ingin mendatangkan pemain Brasil itu setelah Benjamin Sesko cedera, tetapi pendekatan mereka datang terlambat, dan pikiran Endrick sudah bulat. Remaja itu melihat Lyon sebagai platform untuk menemukan kembali performanya, dengan menit bermain reguler dan peran starter yang berpotensi menghidupkan kembali harapannya masuk skuad Piala Dunia 2026 Brasil.
Ketika Los Blancos mengamankan Endrick dari Palmeiras pada 2022, dalam kesepakatan senilai €60 juta (£53 juta/$70 juta), ia disebut-sebut sebagai ekspor hebat Brasil berikutnya, mengikuti jejak Vinicius Jr. dan Rodrygo. Namun transisinya ke Eropa tidak berjalan sesuai rencana. Di musim debutnya di bawah Carlo Ancelotti, ia menunjukkan kilasan janji, mencetak tujuh gol dalam 37 penampilan, tetapi musim keduanya tergelincir karena cedera dan persaingan.
Masalah hamstring memaksanya absen di Piala Dunia Antarklub dan bulan-bulan awal musim. Begitu ia mendapatkan kembali kebugaran, Alonso telah beralih ke nama-nama yang lebih mapan di rosternya. Sebagai gambaran, Endrick baru bermain 11 menit di liga sejauh ini di 2025/26, dengan satu-satunya penampilan pengganti datang saat menang 4-0 atas Valencia September lalu.
"Tentu saja, saya ingin dia bermain," aku pelatih Real Madrid Alonso. "Tetapi situasi dalam pertandingan terakhir kami sangat ketat sejak Endrick kembali. Saya harap dia bisa segera mendapatkan menit bermain itu. Dia berlatih dengan baik, dia siap, tetapi momen yang tepat harus datang."
Apa Detail Kesepakatan Peminjaman Endrick?
Transfer ke Lyon akan disegel menjelang jendela transfer Januari. Kedua klub telah sepakat untuk memasukkan klausul pemanggilan kembali di tengah musim yang memungkinkan Madrid membawa Endrick kembali jika raksasa Spanyol itu dilanda krisis cedera. Diklaim negosiasi dimulai pada pertengahan Oktober, dan menurut sumber yang dekat dengan pemain, Endrick sendiri sangat ingin pindah. Dia sudah mulai mencari rumah di Lyon, yang menunjukkan bahwa persyaratan pribadi telah disepakati dan hanya dokumen formal yang tersisa.
Bagi Lyon, ini dianggap sebagai 'kudeta' besar. Pasukan Fonseca kesulitan mencetak gol musim ini, dengan penyerang Ceko Pavel Sulc memimpin daftar top skor mereka dengan hanya lima gol.
Keyakinan Jangka Panjang Real Madrid Tetap Tak Tergoyahkan
Real Madrid tidak berniat berpisah secara permanen dengan Endrick. Klub memandang kepindahan ke Lyon sebagai bagian dari rencana pertumbuhannya, mirip dengan cara mereka menangani perkembangan awal Dani Carvajal ketika ia dipinjamkan ke Bayer Leverkusen. Direktur olahraga Juni Calafat, yang mempelopori transfer dari Palmeiras, tetap yakin Endrick akan memenuhi potensinya di Spanyol.
Madrid awalnya lebih suka meminjamkannya di LaLiga, yang akan memudahkan integrasinya ke skuad Alonso. Selain itu, sang penyerang hanya enam bulan lagi untuk mendapatkan paspor Spanyol, yang merupakan alasan lain mencari klub di Spanyol. Tapi Endrick mendorong kepindahan ke luar negeri, memprioritaskan klub yang bisa menawarinya starter reguler.
Carlo Ancelotti, yang kini menjadi pelatih kepala tim nasional Brasil, menyebutkan bahwa Endrick harus mengumpulkan menit bermain untuk membuktikan dirinya.
"Penting bagi Endrick untuk mulai bermain lagi," kata pelatih Italia itu dalam wawancara dengan Placar. “Saya berbicara dengannya di awal musim. Dia cedera, tapi sekarang dia baik-baik saja. Dia perlu berpikir dengan timnya tentang apa yang terbaik, berbicara dengan klub, dan memutuskan apa yang cocok untuknya."
Babak Baru untuk Talenta Brasil
Bagi Endrick, kepindahan ini bisa menjadi momen menentukan dalam kariernya. Lyon menawarkan panggung jauh dari sorotan yang datang saat mengenakan seragam putih ikonik Madrid. Ini adalah klub di mana ia dapat menemukan kembali ketajamannya dengan waktu bermain reguler. Jika semua berjalan sesuai rencana, pemain muda Brasil itu akan kembali ke Spanyol musim panas mendatang dengan semangat baru — karena tidak ada klausul pembelian dalam kesepakatan pinjaman — siap mempertaruhkan klaimnya di starting XI Real Madrid.
