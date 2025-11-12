Klub Endrick Selanjutnya Diputuskan! Real Madrid Finalisasi Peminjaman 'Wonderkid' Terbuang, Harapan Man Utd Pupus

Menurut Globo Esporte, Madrid telah menyetujui kesepakatan awal setelah pembicaraan panjang dengan Lyon. Raksasa Prancis itu saat ini berada di urutan ketujuh klasemen Ligue 1 di bawah Paulo Fonseca dan mengalahkan persaingan dari United dan Aston Villa, yang sedang menjajaki tawaran pinjaman di akhir. Setan Merah ingin mendatangkan pemain Brasil itu setelah Benjamin Sesko cedera, tetapi pendekatan mereka datang terlambat, dan pikiran Endrick sudah bulat. Remaja itu melihat Lyon sebagai platform untuk menemukan kembali performanya, dengan menit bermain reguler dan peran starter yang berpotensi menghidupkan kembali harapannya masuk skuad Piala Dunia 2026 Brasil.

Ketika Los Blancos mengamankan Endrick dari Palmeiras pada 2022, dalam kesepakatan senilai €60 juta (£53 juta/$70 juta), ia disebut-sebut sebagai ekspor hebat Brasil berikutnya, mengikuti jejak Vinicius Jr. dan Rodrygo. Namun transisinya ke Eropa tidak berjalan sesuai rencana. Di musim debutnya di bawah Carlo Ancelotti, ia menunjukkan kilasan janji, mencetak tujuh gol dalam 37 penampilan, tetapi musim keduanya tergelincir karena cedera dan persaingan.

Masalah hamstring memaksanya absen di Piala Dunia Antarklub dan bulan-bulan awal musim. Begitu ia mendapatkan kembali kebugaran, Alonso telah beralih ke nama-nama yang lebih mapan di rosternya. Sebagai gambaran, Endrick baru bermain 11 menit di liga sejauh ini di 2025/26, dengan satu-satunya penampilan pengganti datang saat menang 4-0 atas Valencia September lalu.

"Tentu saja, saya ingin dia bermain," aku pelatih Real Madrid Alonso. "Tetapi situasi dalam pertandingan terakhir kami sangat ketat sejak Endrick kembali. Saya harap dia bisa segera mendapatkan menit bermain itu. Dia berlatih dengan baik, dia siap, tetapi momen yang tepat harus datang."