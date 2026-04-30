Endrick mengaku terkejut dengan kepribadian Jude Bellingham setelah bergabung dengan Real Madrid
"Bellingham sangat berarti bagiku"
Penyerang asal Brasil itu mengakui bahwa prasangkanya terhadap mantan pemain Borussia Dortmund itu segera sirna begitu mereka mulai berlatih bersama setiap hari di ibu kota Spanyol. Pemain berusia 19 tahun itu memuji Bellingham karena telah membantunya beradaptasi selama masa-masa di mana ia merasa terisolasi akibat minimnya waktu bermain dan kendala bahasa.
Dalam wawancara dengan The Guardian, Endrick berbicara dengan hangat tentang bintang Inggris tersebut, mengatakan: "Bellingham sangat penting bagi saya. Dia membuat saya merasa diterima di klub. Saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, tapi dia berbicara kepada saya, mencoba berbicara sedikit bahasa Spanyol, selalu ada di sisi saya, dan memberi saya nasihat. Persahabatannya sangat berarti bagi saya di awal karier saya di Real Madrid. Itu benar-benar berdampak besar pada saya. Saya memiliki kesan tertentu tentang dia sebelum tiba di sana, tetapi dia benar-benar berbeda. Dia adalah pemain yang luar biasa dan juga orang yang luar biasa, terutama dalam hal persahabatan. Itulah yang paling mengesankan bagi saya tentang dirinya."
Bimbingan dari Modric yang berpengalaman
Sementara Bellingham memberikan dukungan secara pribadi, legenda Kroasia Luka Modric menyuguhkan pelajaran teknis yang membuat sang remaja terpesona. Endrick mengungkapkan bahwa etos kerja gelandang veteran itu di Real menjadi panutan bagi kesuksesan profesionalnya, sebelum ia meninggalkan klub pada musim panas lalu. Bintang muda Brasil itu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerap nasihat dari pemenang Ballon d'Or 2018 tersebut selama mereka berlatih bersama di lapangan.
Endrick menjelaskan: "Modric adalah pemain yang paling mengesankan saya di Real Madrid: 100%. Dia adalah orang yang banyak mengajari saya di tahun pertama saya. Bukan hanya di latihan, tapi juga di pertandingan. Itu adalah kelas master sepak bola. Dia berusia 40 tahun dan sangat kuat. Dia berlatih setiap hari. Saat dia tidak bermain, dia akan pergi ke klub dan berlatih, melakukan latihan tambahan sendiri. Cara bermainnya luar biasa. Dia selalu memberi saya tips, memberitahu apa yang harus saya lakukan di lapangan. Itu sangat membantu saya. Dia adalah salah satu orang paling luar biasa yang pernah saya temui di dunia sepak bola."
Berjuang melawan cedera dan 'malam-malam penuh keraguan'
Perjalanan sang wonderkid tidak sepenuhnya mulus, karena ia harus menghadapi kemunduran besar akibat cedera paha yang membuatnya absen selama tiga bulan pada paruh pertama musim ini. Kurangnya waktu bermain di Madrid akhirnya membuatnya dipinjamkan ke Lyon, namun beban psikologis akibat cedera tersebut sangat berat. Endrick mengaku merasa sangat takut akan masa depan fisiknya dan posisinya di skuad tim nasional Brasil asuhan Carlo Ancelotti.
"Saya mengalami cedera yang rumit dan kehilangan banyak waktu. Hal itu membuat saya absen dari banyak pertandingan, latihan, dan aktivitas. Saya tidak bisa bersaing. Saat cedera, Anda kehilangan segalanya. Anda kehilangan kesempatan untuk berjuang mendapatkan tempat. Ini adalah hal-hal di luar kendali saya," ungkapnya. "Saya benar-benar takut. Saya menangis beberapa kali. Itu adalah hal yang dilakukan secara pribadi. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi cedera saya atau apa yang harus diharapkan. Anda tidak tahu apakah cedera itu akan kambuh, apakah Anda akan mempertahankan kekuatan Anda, atau apakah Anda akan kembali dalam kondisi yang lebih lemah. Hal itu sangat memengaruhi Anda. Anda menjadi takut akan masa depan. Namun, saya tahu saya harus terus maju. Jika saya mengalami cedera lagi, saya harus melalui seluruh proses itu lagi. Saya tahu bahwa ketika saya kembali, saya harus memberikan yang terbaik."
Upaya terakhir untuk seleksi Piala Dunia
Kini tampil gemilang di Ligue 1 dengan mencetak empat gol dan enam assist dalam 13 pertandingan bersama Lyon, Endrick berfokus untuk mengamankan posisinya di skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Setelah penampilan gemilang dalam kemenangan persahabatan melawan Kroasia pada bulan Maret, di mana ia memenangkan penalti dan memberikan assist, sang penyerang merasa akhirnya ia telah mengabaikan kebisingan media sosial untuk fokus pada tugas yang ada. Dengan turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang semakin dekat, tekanan ada pada para bintang muda Selecao untuk mengakhiri puasa gelar selama 24 tahun.
"Keinginan pertama saya adalah bermain di Piala Dunia. Saya harus berada di sana. Itu pikiran pertama saya. Sebelum memikirkan gelar juara, saya harus menjalankan tugas saya dengan baik di Lyon. Saya fokus di sini. Saya harus bermain baik di sisa pertandingan ini untuk mengamankan tempat saya. Impian saya adalah bermain di Piala Dunia dan membantu negara saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Brasil," tutup Endrick.