Endrick mengaku terkejut dengan kepribadian Jude Bellingham setelah bergabung dengan Real Madrid

Penyerang asal Brasil itu mengakui bahwa prasangkanya terhadap mantan pemain Borussia Dortmund itu segera sirna begitu mereka mulai berlatih bersama setiap hari di ibu kota Spanyol. Pemain berusia 19 tahun itu memuji Bellingham karena telah membantunya beradaptasi selama masa-masa di mana ia merasa terisolasi akibat minimnya waktu bermain dan kendala bahasa.

Dalam wawancara dengan The Guardian, Endrick berbicara dengan hangat tentang bintang Inggris tersebut, mengatakan: "Bellingham sangat penting bagi saya. Dia membuat saya merasa diterima di klub. Saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, tapi dia berbicara kepada saya, mencoba berbicara sedikit bahasa Spanyol, selalu ada di sisi saya, dan memberi saya nasihat. Persahabatannya sangat berarti bagi saya di awal karier saya di Real Madrid. Itu benar-benar berdampak besar pada saya. Saya memiliki kesan tertentu tentang dia sebelum tiba di sana, tetapi dia benar-benar berbeda. Dia adalah pemain yang luar biasa dan juga orang yang luar biasa, terutama dalam hal persahabatan. Itulah yang paling mengesankan bagi saya tentang dirinya."