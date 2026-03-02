AFP
Endrick melanjutkan awal yang spektakuler bersama Lyon dengan dua kontribusi gol lagi - namun Pierre-Emerick Aubameyang dari Marseille mencuri sorotan dari pemain pinjaman Real Madrid
Endrick memperlihatkan kualitas Real Madrid
Lyon memulai pertandingan dengan niat yang sangat agresif, dan hanya butuh tiga menit bagi Endrick untuk meninggalkan jejaknya dalam pertandingan. Bintang muda itu dengan ahli mengoper bola dengan umpan pertama, membongkar pertahanan Marseille, dan memungkinkan Corentin Tolisso mencetak gol indah melewati Geronimo Rulli. Ini adalah awal yang sempurna bagi tim tamu, yang berusaha memanfaatkan setiap celah yang ditinggalkan oleh Marseille yang masih beradaptasi dengan tuntutan pelatih baru Marseille, Habib Beye.
Pemain Brasil itu tidak puas dengan satu kontribusi saja dan nyaris mencetak gol yang akan menjadi gol terbaik musim ini beberapa menit kemudian. Setelah bola pantul dari Rulli, Endrick melepaskan tendangan salto spektakuler yang melesat tipis di samping tiang gawang. Dia terus mengancam pertahanan OM, melakukan lari zig-zag di menit ke-15 yang membuatnya meluncur melewati beberapa tantangan sebelum secara tak biasa melambungkan tendangan chip-nya di atas mistar. Pengaruhnya tetap konsisten sepanjang pertandingan, diakhiri dengan umpan luar biasa menggunakan bagian luar kaki untuk membukukan gol pertama Remi Himbert di level tertinggi pada menit ke-75.
- AFP
Kehebatan para veteran mengungguli kecepatan para pemuda dalam balapan seru di Velodrome.
Meskipun Lyon mendominasi pertandingan dalam waktu yang cukup lama, Marseille menolak untuk menyerah begitu saja. Igor Paixao menyamakan kedudukan tuan rumah di awal babak kedua dengan tendangan melengkung yang indah, tetapi panggung benar-benar disiapkan untuk Aubameyang. Pemain berusia 36 tahun itu seolah kembali ke masa jayanya dan mengingatkan dunia akan insting predatornya, menghukum kelengahan pertahanan Lyon dalam 10 menit terakhir. Gol pertamanya datang dari tendangan rendah yang cerdik pada menit ke-81, sebelum ia menyundul umpan silang Ethan Nwaneri, pemain pinjaman Arsenal, untuk membuat pendukung tuan rumah bersorak gembira dan meninggalkan Lyon tanpa poin meskipun penampilan gemilang Endrick.
Kemenangan ini memiliki implikasi besar bagi klasemen Ligue 1, karena Marseille kini hanya tertinggal dua poin dari Lyon yang berada di posisi ketiga. Dengan hanya 10 pertandingan tersisa di musim domestik, persaingan untuk slot terakhir Liga Champions kini terbuka lebar, meninggalkan tim tamu menyesali peluang yang terbuang selama babak pertama yang dominan. Meskipun timnya kalah, pemain Brasil Endrick menampilkan performa individu yang menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta terbaik dunia. Remaja tersebut bermain dengan gaya khasnya yang memadukan keahlian dan efisiensi sejak tiba di Prancis, namun pada akhirnya harus mengakui keunggulan striker yang telah berpengalaman puluhan tahun di level tertinggi sepak bola Eropa.
Fonseca marah-marah sementara Beye bangkit kembali.
Manajer Lyon, Paulo Fonseca, tidak dalam mood untuk basa-basi setelah peluit akhir berbunyi, dan ia melampiaskan kemarahannya pada wasit Jerome Brisard. Pelatih asal Portugal itu sangat marah atas keputusan wasit yang menganulir gol kedua Tolisso karena offside yang sangat tipis pada awal pertandingan. Dalam konferensi pers pasca-pertandingan yang sangat singkat, Fonseca meluapkan kekecewaannya: "Saya di sini karena menghormati pekerjaan Anda, tapi saya tidak ingin membicarakan apa pun. Apa yang harus dikatakan... Tim yang lebih baik kalah hari ini, dan kami mencetak tiga gol. Saya telah dihukum selama sembilan bulan, saya tidak ingin mengatakan apa pun. Bagi saya, tidak mungkin meyakinkan saya bahwa ada offside. Tapi begitulah adanya. Lihatlah sendiri, lakukan analisis sendiri. Saya tidak ingin membuang waktu untuk mengomentari pertandingan."
Di sisi lain, suasana di kubu tuan rumah dipenuhi kegembiraan murni setelah legenda klub Habib Beye meraih kemenangan pertamanya dalam pertandingan keduanya sebagai pelatih Marseille, bangkit kembali setelah mengalami kekalahan di pertandingan pertamanya. Beye, yang dikenal sebagai bek kanan tangguh Marseille, dengan cepat menanggapi narasi Fonseca tentang tim mana yang pantas menang, mengatakan: "Jika dia menganggap mereka tim yang lebih baik, saya sering mengatakan bahwa tidak ada keberuntungan dalam sepak bola. Saya tidak ingin mempertanyakan apa yang dia katakan, tapi yang saya tahu adalah pertandingan ini sulit bagi kami. Ini adalah pertarungan yang indah, dan kami sangat puas malam ini sebagai klub."
- (C)Getty Images
Janji Endrick akan membuat Madrid senang.
Meskipun hasilnya demikian, para penggemar Real Madrid akan terinspirasi oleh penampilan gemilang yang ditunjukkan di Lyon. Kemampuan Endrick untuk menggabungkan kekuatan fisik mentah dengan keahlian teknis menunjukkan bahwa ia sudah siap menghadapi tuntutan sepak bola Eropa. Seiring dengan perkembangannya selama masa pinjaman, dunia sepak bola akan menantikan apakah ia dapat mempertahankan level penampilannya ini. Namun, untuk saat ini, hak untuk membanggakan diri di Prancis ada pada Aubameyang dan tim Marseille yang tangguh, yang menolak untuk menyerah meskipun sudah kalah dalam pertandingan klasik ini.
