Endrick melanjutkan awal yang spektakuler bersama Lyon dengan dua kontribusi gol lagi - namun Pierre-Emerick Aubameyang dari Marseille mencuri sorotan dari pemain pinjaman Real Madrid

Manajer Lyon, Paulo Fonseca, tidak dalam mood untuk basa-basi setelah peluit akhir berbunyi, dan ia melampiaskan kemarahannya pada wasit Jerome Brisard. Pelatih asal Portugal itu sangat marah atas keputusan wasit yang menganulir gol kedua Tolisso karena offside yang sangat tipis pada awal pertandingan. Dalam konferensi pers pasca-pertandingan yang sangat singkat, Fonseca meluapkan kekecewaannya: "Saya di sini karena menghormati pekerjaan Anda, tapi saya tidak ingin membicarakan apa pun. Apa yang harus dikatakan... Tim yang lebih baik kalah hari ini, dan kami mencetak tiga gol. Saya telah dihukum selama sembilan bulan, saya tidak ingin mengatakan apa pun. Bagi saya, tidak mungkin meyakinkan saya bahwa ada offside. Tapi begitulah adanya. Lihatlah sendiri, lakukan analisis sendiri. Saya tidak ingin membuang waktu untuk mengomentari pertandingan."

Di sisi lain, suasana di kubu tuan rumah dipenuhi kegembiraan murni setelah legenda klub Habib Beye meraih kemenangan pertamanya dalam pertandingan keduanya sebagai pelatih Marseille, bangkit kembali setelah mengalami kekalahan di pertandingan pertamanya. Beye, yang dikenal sebagai bek kanan tangguh Marseille, dengan cepat menanggapi narasi Fonseca tentang tim mana yang pantas menang, mengatakan: "Jika dia menganggap mereka tim yang lebih baik, saya sering mengatakan bahwa tidak ada keberuntungan dalam sepak bola. Saya tidak ingin mempertanyakan apa yang dia katakan, tapi yang saya tahu adalah pertandingan ini sulit bagi kami. Ini adalah pertarungan yang indah, dan kami sangat puas malam ini sebagai klub."