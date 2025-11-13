Transfer impian Endrick terwujud ketika Real Madrid memboyongnya dari Palmeiras pada musim panas 2024. Namun, ia tak banyak mendapat kesempatan bermain pada musim debutnya di bawah Carlo Ancelotti. Dari 37 penampilannya di semua kompetisi musim 2024/25, ia hanya mencatat total 847 menit di lapangan.

Situasi itu bahkan kian memburuk sejak Xabi Alonso mengambil alih kursi pelatih pada musim panas kemarin. Hingga kini, striker 19 tahun itu baru tampil satu kali musim ini, dengan cedera menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya hampir tidak pernah dimainkan.

Mengenai minimnya menit bermain Endrick, Alonso menjelaskan: “Situasi di laga-laga terkini sangat ketat sejak Endrick kembali. Saya harap ia bisa segera mendapat menit bermain tersebut. Ia berlatih dengan baik dan siap. Tapi momen yang tepat harus datang.”