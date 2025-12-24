"Itu Dia Masalahnya!" - Resmi Pinjam Endrick Dari Real Madrid, Ada Bahaya Mengintai Lyon?

Sempat dikaitkan dengan Liga Inggris, dengan Manchester United dan West Ham disebut sebagai peminat, striker Real Madrid Endrick akhirnya memilih Lyon sebagai pelabuhan sementara hingga akhir musim.

Endrick, yang lebih sering dimainkan di era Carlo Ancelotti di Real Madrid, berharap perubahan suasana dan peluang bermain yang lebih besar bisa menghidupkan kembali peluangnya menembus skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Selecao kini ditangani Ancelotti, meski Endrick belum lagi dipanggil sejak kekalahan dari Argentina pada Maret lalu.

Transfernya ke Lyon disambut hangat oleh Kylian Mbappe, yang memberikan respons positif terhadap transfer tersebut.

Namun, legenda Lyon Sidney Govou justru menyuarakan keraguan dan mengungkapkan apa yang menurutnya menjadi "masalah" dari keputusan bekas klubnya merekrut Endrick.