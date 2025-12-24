Getty Images Sport
"Itu Dia Masalahnya!" - Resmi Pinjam Endrick Dari Real Madrid, Ada Bahaya Mengintai Lyon?
Endrick resmi ke Lyon, tinggalkan Real Madrid sementara
Sempat dikaitkan dengan Liga Inggris, dengan Manchester United dan West Ham disebut sebagai peminat, striker Real Madrid Endrick akhirnya memilih Lyon sebagai pelabuhan sementara hingga akhir musim.
Endrick, yang lebih sering dimainkan di era Carlo Ancelotti di Real Madrid, berharap perubahan suasana dan peluang bermain yang lebih besar bisa menghidupkan kembali peluangnya menembus skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Selecao kini ditangani Ancelotti, meski Endrick belum lagi dipanggil sejak kekalahan dari Argentina pada Maret lalu.
Transfernya ke Lyon disambut hangat oleh Kylian Mbappe, yang memberikan respons positif terhadap transfer tersebut.
Namun, legenda Lyon Sidney Govou justru menyuarakan keraguan dan mengungkapkan apa yang menurutnya menjadi "masalah" dari keputusan bekas klubnya merekrut Endrick.
"Tidak ada yang benar-benar mengenal Endrick"
Govou lebih dulu menyinggung kebijakan belanja Januari Lyon saat berbicara kepada media Prancis, Le Progres.
“Terkait bursa transfer, saya paham pelatih menginginkan seorang striker, bek tengah, dan dua atau tiga gelandang. Tapi ketika sebuah sistem sudah berjalan baik, kita harus berhati-hati karena keseimbangan bisa rusak dengan cepat,” ujarnya.
“Apakah striker yang mencetak lebih banyak gol akan bekerja sekeras [Martin] Satriano dalam bertahan? Saya hanya benar-benar percaya pada bursa musim dingin jika itu untuk menggantikan pemain cedera. [Mendatangkan pemain di Januari] tidak selalu baik untuk keseimbangan tim.”
Khusus soal Endrick, Govou menambahkan: “Tidak ada yang cukup mengenal Endrick untuk benar-benar tahu sejauh mana kemampuannya, meskipun dia jelas pemain bagus. Tapi hati-hati, pemain cadangan yang hampir tidak pernah bermain, biasanya itu indikasi adanya masalah. Endrick akan datang dengan tujuan individu yang belum tentu selaras dengan tujuan kolektif tim, dan itulah yang jadi masalahnya buat saya.”
Bellingham kirim doa terbaik buat Endrick
Endrick mengumumkan kepindahannya lewat Instagram dengan video buatan AI yang memperlihatkan dirinya ‘terbang’ ke Prancis dan berjalan menuju jersey nomor sembilan di Parc OL, disertai caption: “Allez les Gones!”
Rekan setimnya di Real Madrid, Jude Bellingham, ikut menanggapi unggahan tersebut dengan komentar: “Mucha suerte mi Bob!”—yang berarti “Semoga beruntung, Bob-ku!”, merujuk pada julukan Endrick, “Bobby”, terinspirasi dari legenda Inggris dan Manchester United Sir Bobby Charlton.
Endrick diperkirakan menjadi satu-satunya pemain besar yang meninggalkan Real Madrid pada Januari. Los Blancos tengah berusaha kembali ke puncak La Liga pada paruh kedua musim. Setelah start impresif di era Xabi Alonso, Real Madrid kini hanya meraih tiga kemenangan dari tujuh laga terakhir dan tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen sekaligus juara bertahan, Barcelona.
Jadwal Real Madrid berikutnya
Real Madrid akan kembali beraksi di kompetisi domestik dengan menjamu Real Betis pada 4 Januari mendatang. Setelah itu, mereka menghadapi derbi panas kontra Atletico Madrid di semifinal Supercopa de Espana alias Piala Super Spanyol pada 9 Januari.
Pemenang laga tersebut akan bertemu Barcelona atau Athletic Bilbao di partai final. Barcelona sendiri tampil sangat dominan dengan delapan kemenangan liga beruntun, membuat mereka melangkah menuju 2026 dengan posisi kuat untuk mempertahankan gelar La Liga.
