KEJUTAN! Endrick Diam-Diam Sudah Negosiasi Dengan Klub Bundesliga, OTW Tinggalkan Real Madrid?

Menurut laporan Sport.de, VfB Stuttgart menyiapkan langkah mengejutkan untuk meminjam Endrick dari Real Madrid pada bursa transfer Januari. Striker asal Brasil berusia 19 tahun itu tengah mencari menit bermain reguler setelah kesulitan menembus tim utama Los Blancos sejak ditangani Xabi Alonso musim ini.

Minat Stuttgart muncul seiring krisis penyerang yang mereka alami, menyusul cedera kaki serius Ermedin Demirovic dan absennya Deniz Undav di awal musim. Klub yang kini bertengger di posisi ketiga klasemen Bundesliga itu menilai Endrick sebagai solusi jangka pendek yang ideal untuk memperkuat lini depan mereka dalam upaya merebut tiket ke kompetisi Eropa.

Madrid sendiri disebut terbuka untuk opsi peminjaman selama klub peminat bisa memenuhi sejumlah syarat, termasuk jaminan waktu bermain dan level kompetisi yang memadai. Pihak Endrick juga dikabarkan lebih menyukai klub dari lima liga top Eropa yang berkompetisi di level kontinental dan bermain dengan gaya menyerang—kriteria yang dipenuhi Stuttgart.