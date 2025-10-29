Getty Images Sport
KEJUTAN! Endrick Diam-Diam Sudah Negosiasi Dengan Klub Bundesliga, OTW Tinggalkan Real Madrid?
Stuttgart targetkan Endrick di bursa Januari
Menurut laporan Sport.de, VfB Stuttgart menyiapkan langkah mengejutkan untuk meminjam Endrick dari Real Madrid pada bursa transfer Januari. Striker asal Brasil berusia 19 tahun itu tengah mencari menit bermain reguler setelah kesulitan menembus tim utama Los Blancos sejak ditangani Xabi Alonso musim ini.
Minat Stuttgart muncul seiring krisis penyerang yang mereka alami, menyusul cedera kaki serius Ermedin Demirovic dan absennya Deniz Undav di awal musim. Klub yang kini bertengger di posisi ketiga klasemen Bundesliga itu menilai Endrick sebagai solusi jangka pendek yang ideal untuk memperkuat lini depan mereka dalam upaya merebut tiket ke kompetisi Eropa.
Madrid sendiri disebut terbuka untuk opsi peminjaman selama klub peminat bisa memenuhi sejumlah syarat, termasuk jaminan waktu bermain dan level kompetisi yang memadai. Pihak Endrick juga dikabarkan lebih menyukai klub dari lima liga top Eropa yang berkompetisi di level kontinental dan bermain dengan gaya menyerang—kriteria yang dipenuhi Stuttgart.
Hubungan Alonso-Hoeness bisa jadi faktor penentu
Salah satu faktor yang menguntungkan Stuttgart adalah kedekatan antara Alonso dan Sebastian Hoeness yang terjalin selama keduanya berkarier sebagai pelatih di Bundesliga. Keduanya dikenal memiliki rasa saling menghormati yang tinggi dan sempat berbicara pada awal tahun ini terkait transfer pemain lain—yang kini melebar ke kemungkinan peminjaman Endrick.
Laporan di Jerman menyebut Alonso mempercayai Hoeness dalam mengembangkan bakat muda di lini serang, sehingga bisa memberi lampu hijau untuk mengirim wonderkid Brasil itu ke Stuttgart dalam jangka pendek. Kepercayaan tersebut bisa jadi faktor kunci dalam perebutan tanda tangan Endrick, mengingat Marseille, Eintracht Frankfurt, dan RB Leipzig juga menunjukkan minat serupa.
Kombinasi antara hubungan personal antar pelatih, partisipasi Stuttgart di Liga Europa, serta gaya bermain ofensif membuat Die Schwaben kini disebut sebagai salah satu kandidat kuat dalam perburuan Endrick.
Sikap Real Madrid dan situasi Endrick
Meski Endrick dikabarkan mulai frustrasi karena kurangnya waktu bermain, El Real masih berhati-hati dan tidak berniat melepasnya secara permanen. Klub lebih memilih opsi peminjaman enam bulan plus klausul pembelian opsional agar tetap bisa mengontrol perkembangan eks bintang Palmeiras tersebut.
Persaingan di lini depan Real Madrid memang ketat, dengan Kylian Mbappe, Vinícius Junior, dan Rodrygo yang lebih diutamakan. Meskipun musim lalu sempat menunjukkan sedikit potensinya dengan tujuh gol dan satu assist hanya dari 847 menit bermain, Endrick kini kesulitan mendapat tempat di bawah asuhan Alonso.
Menanggapi situasi ini, Alonso memberikan komentar realistis dalam wawancara dengan TNT Sports Brasil.
“Jelas semua pemain ingin bermain, apalagi pemain muda,” ujar pelatih asal Spanyol itu. “Mengacu pada konteks, kami ingin kompetitif sekarang juga dan kadang sulit memberi menit bermain tergantung pertandingannya. Dia harus sabar, siap, dan sadar bahwa dia berada di Real Madrid. Waktunya akan datang.”
Ucapan Alonso tersebut mempertegas keyakinan Madrid terhadap potensi Endrick, namun juga membuka ruang bahwa pindah klub sementara bisa menjadi langkah terbaik bagi semua pihak.
Langkah selanjutnya untuk Endrick dan Stuttgart
Bursa transfer akan dibuka pada 1 Januari dan ditutup pada 2 Februari, memberi Stuttgart cukup waktu untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Madrid. Klub Jerman itu diperkirakan akan melakukan kontak formal pada awal Desember setelah ada kepastian soal pemulihan Demirovic.
Jika transfer ini terwujud, Endrick akan mendapat kesempatan bermain reguler di salah satu liga paling kompetitif di Eropa, sementara Stuttgart mendapatkan tambahan tenaga ofensif penting untuk kampanye Liga Europa mereka.
Bagi Madrid, kesepakatan ini memberi keuntungan berupa pengalaman berharga bagi pemain muda mereka tanpa kehilangan kendali atas masa depannya. Jika pembicaraan berjalan lancar, Endrick bisa menjadi bintang Brasil terbaru di Bundesliga sekaligus rekrutan musim dingin paling menarik Stuttgart dalam beberapa tahun terakhir.
