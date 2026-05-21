Ameé Ruszkai

Enam pertandingan yang akan menentukan final Liga Champions Wanita antara Barcelona dan Lyon

Barcelona vs OL Lyonnes

Untuk keempat kalinya dalam tujuh tahun, Lyon dan Barcelona akan saling berhadapan di final Liga Champions Wanita pada hari Sabtu. Kedua tim yang masing-masing telah meraih gelar juara sebanyak delapan kali dan tiga kali ini mulai membangun semacam rivalitas di kompetisi teratas Eropa, dan musim ini semakin memperkuat keyakinan bahwa mereka adalah dua tim terbaik di dunia sepak bola wanita saat ini.

Keduanya pertama kali bertemu pada tahun 2018, di babak perempat final. Saat itu, Barca belum menjadi tim seperti sekarang ini, dengan proyek untuk menjadi juara Eropa masih dalam tahap awal. Meski demikian, fakta bahwa tim asal Catalan itu mampu memberikan perlawanan sengit kepada Lyon—yang pada musim itu akan meraih gelar juara Eropa ketiganya dari lima gelar berturut-turut—dalam laga dua leg tersebut merupakan pertanda positif.

Kisahnya serupa, meski sedikit berbeda, pada tahun berikutnya, ketika keduanya bertarung di final. Barca tampil brilian untuk mencapai tahap itu untuk pertama kalinya, tetapi kemenangan 4-1 OL menunjukkan bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk melangkah ke tahap berikutnya.

Barca melangkah ke level berikutnya pada 2021, mengalahkan Chelsea 4-0 di final untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Namun, pembicaraan tentang mereka sebagai kekuatan dominan baru di Eropa pupus pada musim berikutnya, ketika Lyon mengalahkan mereka 3-1 di final di Turin.

Baru pada 2024, juara Spanyol itu benar-benar membuktikan diri dan membuat mereka layak disejajarkan dengan kekuatan dominan lama di benua ini, setidaknya dalam konteks saat ini daripada historis. Di Bilbao, Barca terlalu tangguh, menang 2-0 untuk meraih gelar ketiga mereka dalam empat tahun.

Lalu, bagaimana final 2026 akan berlangsung? Akankah Lyon membalas dendam atas kekalahan di 2024 dan menambah rekor delapan gelar mereka? Atau akankah Barca bangkit dari kekalahan melawan Arsenal di final tahun lalu dan memperkecil selisih dengan jumlah gelar Lyon dengan meraih gelar keempat mereka? Ini pasti akan menjadi pertandingan yang mendebarkan, saat GOAL mengulas pertarungan kunci yang patut diperhatikan di Oslo...

    Wendie Renard & Ingrid Engen melawan Ewa Pajor

    Di musim keduanya bersama Barcelona, Ewa Pajor kembali tampil gemilang di depan gawang. Tak ada pemain yang mencetak lebih banyak gol di Liga Champions Wanita musim ini daripada pemain internasional Polandia tersebut, yang telah mencetak sembilan gol dalam sembilan pertandingan untuk membantu tim Catalan itu melaju ke final lagi. Kini, tugas menghentikan langkahnya di final pada Sabtu nanti berada di tangan dua wajah yang sudah tak asing lagi.

    Pajor mulai dikenal saat bermain di Wolfsburg, setelah tiba di Lower Saxony saat masih remaja. Raksasa Jerman itu merupakan salah satu tim terbaik di Eropa saat itu, dan striker tersebut bermain dalam empat final Liga Champions bersama mereka—kalah tiga kali dari Lyon. Pajor menjadi starter dalam dua di antaranya, namun Wendie Renard, ikon Prancis, lah yang keluar sebagai pemenang dalam duel antara striker kelas dunia dan bek tengah kelas dunia. Keduanya akan berhadapan lagi akhir pekan ini.

    Bersama Renard akan ada Ingrid Engen, yang pernah menjadi rekan setim Pajor di Wolfsburg dan Barcelona. Pemain internasional Norwegia ini telah menjalani musim pertamanya yang luar biasa di Lyon, sekaligus menonjol sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia. Namun, keunggulannya di posisi tersebut akan diuji secara maksimal pada Sabtu ini, saat Engen bersiap menghadapi Pajor untuk pertama kalinya.

    Ini menjanjikan pertarungan yang memukau antara tiga pemain berkualitas tinggi, saat striker Barcelona ini berusaha untuk akhirnya memenangkan gelar Liga Champions, yang hingga saat ini belum pernah ia raih.

    Patri Guijarro vs Melchie Dumornay

    Akan menarik untuk melihat bagaimana Lyon akan mengatur lini tengahnya guna menghadapi berbagai ancaman yang dimiliki Barcelona di posisi tengah. Raksasa Prancis ini memiliki berbagai kombinasi yang bisa mereka andalkan, saat mereka berusaha meredam performa Alexia Putellas yang berpotensi meraih Ballon d'Or serta kembalinya pemenang Golden Ball tiga kali, Aitana Bonmati. Terlepas dari trio mana yang dipilih oleh manajer OL, Jonatan Giraldez, Melchie Dumornay pasti akan masuk dalam susunan tersebut - dan mencari cara untuk menghentikannya akan menjadi masalah yang sama besarnya bagi Barcelona.

    Dumornay juga telah menempatkan dirinya dalam posisi untuk mungkin memenangkan Ballon d'Or, setelah secara konsisten menonjol sebagai pemain terbaik di lapangan setiap kali ia bermain untuk Lyon musim ini. Fakta tersebut tidak tercermin secara tegas dalam angka-angka, karena ia belum mencetak jumlah gol dan assist yang mengesankan seperti yang ia lakukan pada musim-musim sebelumnya, tetapi jangan biarkan hal itu menipu Anda. Dumornay bermain pada level yang sangat tinggi dan telah melakukannya sepanjang musim ini.

    Jika Lyon ingin memenangkan pertandingan ini, ia akan menjadi kunci kemenangan, di sinilah Patri Guijarro masuk ke dalam perhitungan. Dikenal luas sebagai gelandang bertahan terbaik di sepak bola wanita, bintang Barcelona ini akan ditugaskan untuk membuktikan mengapa ia pantas mendapat gelar tersebut akhir pekan ini.

    Terakhir kali kedua tim ini saling berhadapan, di final 2024, Dumornay bermain sebagai penyerang sehingga lebih menjadi perhatian bagi bek tengah Barca, bukan Guijarro. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana hasilnya dengan bintang Haiti itu bermain sedikit lebih ke dalam, tepat di tengah lini tengah Barca yang luar biasa.

    Jule Brand vs Ona Batlle

    Setelah menembus tim utama Hoffenheim saat masih remaja, dan menarik perhatian terutama dalam penampilannya di Liga Champions Wanita bersama klub tersebut, sepertinya Jule Brand telah naik ke level berikutnya tahun ini. Ini sudah lama dinantikan oleh talenta menjanjikan yang sudah dikenal sejak lama, tetapi setelah kepindahannya ke Wolfsburg tidak berjalan sesuai rencana, pemain berusia 23 tahun ini menunjukkan mengapa ia selalu dinilai sangat tinggi dalam musim pertamanya yang luar biasa di Lyon.

    Dampak Brand di semifinal Liga Champions sangat mengesankan, dengan mencetak gol di kedua leg kemenangan atas Arsenal, dan perannya di final Sabtu ini semakin penting setelah kabar bahwa Kadidiatou Diani, di sayap sebelahnya, akan absen dalam pertandingan tersebut.

    Tuntutan tambahan akan diletakkan pada Brand untuk menciptakan ancaman dari sayap, dengan Ona Batlle ditugaskan untuk menghentikannya. Ini akan menjadi salah satu pertandingan terakhir Batlle dengan seragam Barca, dengan kepindahan ke Arsenal tampaknya sudah di depan mata, dan dia pasti ingin mengakhiri kariernya dengan gemilang dengan membantu klub masa kecilnya memenangkan Liga Champions. Namun, untuk melakukannya, dia harus bermain dengan baik, mengingat dia sempat kesulitan menghalangi Klara Buhl dalam pertandingan semifinal melawan Bayern Munich.

    Caroline Graham Hansen melawan Selma Bacha

    Cara Caroline Graham Hansen menunjukkan performa terbaiknya di fase paling krusial musim ini sungguh mengesankan. Ia telah tampil prima sepanjang musim, namun penampilannya di laga-laga besar menjadi bukti nyata kemampuannya dalam menghadapi tekanan—sesuatu yang akan ia tunjukkan kembali pada Sabtu nanti di kota kelahirannya, Oslo.

    Namun, ada pemain kelas dunia lain yang akan berusaha menghentikannya, yaitu Selma Bacha. Pemain internasional Prancis ini merupakan salah satu bek sayap terbaik di dunia, berkat kontribusinya dalam serangan maupun kemampuannya dalam bertahan. Bacha suka naik ke depan dan menjadi bagian penting dari serangan Lyon. Bagaimana dia menyeimbangkan hal itu dengan menghadapi Graham Hansen akan sangat menarik, karena keduanya akan berhadapan lagi di final Eropa.

    Pada 2022, Bacha lebih unggul dalam duel ini saat Lyon mengalahkan Barca di Turin. Pada 2024, giliran Graham Hansen yang bersinar, saat Barca membalas dendam di Bilbao. Bagaimana hasilnya pada 2026?

    Esmee Brugts vs Ashley Lawrence

    Peran penting Esmee Brugts bagi Barcelona terus meningkat dari tahun ke tahun sejak kedatangannya di Catalunya tiga tahun lalu, saat usianya masih 20 tahun. Musim ini, ia telah tampil sebagai starter dalam seluruh 10 pertandingan Liga Champions timnya, mencetak empat gol dan empat assist dari posisi bek kiri untuk membantu juara tiga kali itu melaju ke final 2026.

    Brugts mungkin sudah mengantisipasi harus menghadapi Diani dalam pertandingan Sabtu ini, dan karenanya memikirkan cara terbaik untuk menyeimbangkan ancaman serangannya dengan tanggung jawab pertahanannya. Namun, pemain internasional Prancis itu akan absen di final karena cedera lutut, yang secara signifikan mengurangi ancaman di sisi kanan Lyon.

    Vicki Becho diperkirakan akan menggantikan Diani di posisi tersebut, dan penyerang muda berbakat ini memiliki kualitas yang cukup, sehingga tidak boleh diremehkan. Ia mencetak dua gol dalam kemenangan Lyon di Coupe de France melawan Paris Saint-Germain awal bulan ini dan memasuki pertandingan akhir pekan ini dengan empat gol dan tiga assist dalam tujuh penampilannya terakhir untuk OL, di mana hanya lima di antaranya sebagai starter.

    Namun, Becho tentu tidak memiliki pengalaman dan kualitas yang teruji di panggung terbesar seperti Diani, yang berpotensi memberi Brugts peluang lebih besar untuk maju dan menyerang Ashley Lawrence. Lawrence adalah bek sayap yang lebih cermat secara defensif, terutama dalam pertandingan hari ini, di mana banyak pemain di posisinya memiliki ancaman serangan yang lebih besar. Kemampuannya dalam situasi satu lawan satu akan diuji secara menyeluruh oleh Brugts yang sedang dalam performa terbaiknya, sementara efektivitasnya dalam mendukung Becho di lini serang akan sama pentingnya saat Lyon berusaha mengatasi kehilangan besar Diani dan tetap menyerang area tim Barca ini yang dapat memberikan ruang bagi lawan.

    Jonatan Giraldez vs Pere Romeu

    Meskipun pasti akan ada begitu banyak pertarungan seru di lapangan pada final ini, duel antarmanajer juga menjadi salah satu pertarungan paling menarik yang mungkin akan kita saksikan di Liga Champions musim ini.

    Saat Barca terakhir kali mengangkat trofi pada 2024, Jonatan Giraldez-lah yang memimpin mereka meraih gelar tersebut, sebagai bagian dari prestasi luar biasa meraih empat gelar sekaligus. Itu adalah musim ketiganya dan yang terakhir sebagai pelatih di Catalunya, sebelum ia berangkat ke Amerika Serikat untuk mengambil alih Washington Spirit tak lama setelah itu. Kini, ia kembali ke Eropa dan akan menghadapi mantan klubnya untuk pertama kalinya, di musim pertamanya bersama Lyon.

    Pere Romeu, di bangku cadangan lawan, pernah menjadi bagian dari staf Barca di bawah Giraldez, dan ketika pelatih berusia 34 tahun itu hengkang dua tahun lalu, Romeu dipromosikan menjadi pelatih kepala. Keduanya sangat mengenal satu sama lain, sehingga pertarungan taktis ini akan sangat menarik.

    Giraldez memiliki keunggulan. Ia memiliki pengalaman, telah memenangkan lebih banyak gelar besar, dan juga memiliki pemahaman mendalam tentang para pemain Barca. Bagi Romeu, di sisi lain, ini terasa seperti kesempatan untuk benar-benar membuktikan dirinya. Ia memang mendapat kritik dalam dua tahun terakhir, tetapi ia layak mendapat banyak pujian atas cara ia mengelola skuad Barca yang tipis musim ini, dan terutama atas cara ia mengembangkan beberapa pemain muda di tengah keterbatasan finansial.

    Bisakah sang murid mengalahkan sang guru? Atau akankah Giraldez kembali berjaya dan menjadi manajer pertama yang memenangkan Liga Champions Wanita bersama dua klub berbeda?

