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Empoli v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Empoli, resmi: dana investasi asal Amerika Serikat akan masuk

Empoli
Transfers
Serie B

Siaran pers dari klub asal Toscana

Sebagaimana tercantum dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi klub: "Empoli Football Club mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian eksklusif dengan sebuah dana investasi Amerika terkait dengan transaksi investasi besar-besaran dalam modal perusahaan".


  • Saat ini, belum ada rincian lebih lanjut yang diungkapkan oleh klub yang dipimpin oleh Fabrizio Corsi sebagai presiden dan Rebecca Corsi sebagai direktur eksekutif. Pada musim lalu, Empoli menempati peringkat ke-15 di Serie B. Empoli terdegradasi ke Serie B pada tahun 2025 setelah tiga musim berturut-turut berlaga di Serie A, kompetisi yang ingin segera mereka masuki kembali, kini dengan dukungan dari dana investasi asal Amerika Serikat.


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