Empoli, resmi: dana investasi asal Amerika Serikat akan masuk

Saat ini, belum ada rincian lebih lanjut yang diungkapkan oleh klub yang dipimpin oleh Fabrizio Corsi sebagai presiden dan Rebecca Corsi sebagai direktur eksekutif. Pada musim lalu, Empoli menempati peringkat ke-15 di Serie B. Empoli terdegradasi ke Serie B pada tahun 2025 setelah tiga musim berturut-turut berlaga di Serie A, kompetisi yang ingin segera mereka masuki kembali, kini dengan dukungan dari dana investasi asal Amerika Serikat.



