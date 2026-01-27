AFP
'Saya Sangat Menyukainya!' - Emmanuel Petit Desak Arsenal Bajak Bintang Man Utd Ini Jika Ingin Juara Liga Primer Inggris
Arsenal Sempat Unggul Sebelum Ditekuk United
United sempat tertinggal di Emirates pada Minggu ketika Lisandro Martinez secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri melewati rekan setimnya, Senne Lammens, pada menit ke-30. Namun, United menyamakan kedudukan sebelum jeda saat Mbeumo mencetak gol liga kedelapannya.
Pasukan Michael Carrick kemudian berbalik unggul lima menit setelah babak kedua dimulai lewat tembakan jarak jauh Patrick Dorgu. Pemain pengganti Mikel Merino sempat membawa Arsenal menyamakan kedudukan di menit ke-84, tetapi The Gunners kembali tertinggal tiga menit kemudian saat Matheus Cunha mencetak gol kemenangan yang menghambat aspirasi gelar Arsenal.
Mbeumo kini telah mencetak gol di kedua pertandingan di bawah asuhan Carrick, melanjutkan golnya dalam kemenangan 2-0 atas Manchester City di Old Trafford pekan lalu. Pemain internasional Kamerun itu, yang pindah ke Old Trafford dari Brentford musim panas kemarin, adalah satu-satunya pemain yang menurut Petit harus direkrut Arsenal untuk membantu mereka meraih kejayaan liga musim ini.
Petit Akui 'Jatuh Cinta' pada Permainan Mbeumo
Berbicara kepada talkSPORT, Petit berkata: "Kemarin saya melihat persis apa yang saya pikirkan tentang pemain ini saat melawan Arsenal, itu adalah Mbeumo. Saya pikir dalam hal pergerakan, dia sangat cerdas. Dia punya bakat (flair) di depan gawang. Dia juga sangat bagus dalam hal assist."
"Saya suka etos kerjanya. Saya suka perilakunya di lapangan, secara teknis, dan juga mental. Tapi yang lebih penting, saya suka pergerakannya, hubungannya dengan pemain lain sepanjang waktu. Dia membawa sesuatu yang berbeda di lini depan. Dia tidak terlalu menonjolkan fisik, tapi dia memberikan semua yang dia miliki di lapangan. Saya menyukainya karena dia sangat cerdas."
"Ketika saya melihat Manchester United membelinya di bursa transfer terakhir, saya pikir, ini adalah pembelian yang sangat bagus (harganya murah/sepadan)."
Mbeumo sempat absen sebulan di liga karena keterlibatannya di AFCON bersama Kamerun, meski pemain berusia 26 tahun itu gagal mencetak gol untuk negaranya di Maroko sebelum tersingkir di perempat-final.
Petit Minta Fans 'Hentikan Negativitas'
Petit juga menyentil penggemar Arsenal yang mencemooh saat peluit akhir laga melawan United dibunyikan. Beberapa menyuarakan kemarahan mereka pada klub, tetapi pria Prancis itu menuntut pendukung untuk "menghentikan negativitas" saat The Gunners berusaha mengakhiri penantian 20 tahun gelar Liga Primer.
"Saya mendengar apa yang orang katakan setelah pertandingan, saya melihat apa yang dilakukan penggemar setelah pertandingan, mereka mencemooh tim," tambah Petit. "Saya mendengarkan mantan pemain di stasiun berbeda mengatakan hal yang sama. Kekuatan mental? Apakah mereka akan kehilangan gelar? Selalu hal yang sama lagi dan lagi."
"Situasinya seperti itu setelah lawan Liverpool, seperti itu juga setelah pertandingan kemarin dan saya lelah mendengarnya, saya tidak terima. Arsenal masih pertama, memimpin klasemen. Lima pertandingan terakhir jika Anda hanya mengambil pertandingan itu, mereka masih ketiga di klasemen. Di mana City dan Aston Villa? Mereka jauh dari mereka."
"Aston Villa menang kemarin melawan Newcastle, tapi mereka kalah minggu lalu lawan Everton. City sama saja, mereka tidak memenangkan setiap pertandingan. Jadi hentikan negativitas, terutama untuk penggemar Arsenal, saya ingin kalian mendukung tim sampai akhir. Percayalah mereka memiliki kekuatan dan kualitas untuk memenangkan gelar."
Arsenal Bertekad Akhiri Puasa Kemenangan
Arsenal akan kembali beraksi di Liga Champions pada pertengahan pekan saat menghadapi Kairat Almaty di Emirates pada Rabu malam.
Mereka kemudian akan menutup Januari dengan perjalanan yang menguji ke markas Leeds, di mana mereka berusaha mengakhiri rentetan tiga pertandingan tanpa kemenangan.
