'Saya Sangat Menyukainya!' - Emmanuel Petit Desak Arsenal Bajak Bintang Man Utd Ini Jika Ingin Juara Liga Primer Inggris

United sempat tertinggal di Emirates pada Minggu ketika Lisandro Martinez secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri melewati rekan setimnya, Senne Lammens, pada menit ke-30. Namun, United menyamakan kedudukan sebelum jeda saat Mbeumo mencetak gol liga kedelapannya.

Pasukan Michael Carrick kemudian berbalik unggul lima menit setelah babak kedua dimulai lewat tembakan jarak jauh Patrick Dorgu. Pemain pengganti Mikel Merino sempat membawa Arsenal menyamakan kedudukan di menit ke-84, tetapi The Gunners kembali tertinggal tiga menit kemudian saat Matheus Cunha mencetak gol kemenangan yang menghambat aspirasi gelar Arsenal.

Mbeumo kini telah mencetak gol di kedua pertandingan di bawah asuhan Carrick, melanjutkan golnya dalam kemenangan 2-0 atas Manchester City di Old Trafford pekan lalu. Pemain internasional Kamerun itu, yang pindah ke Old Trafford dari Brentford musim panas kemarin, adalah satu-satunya pemain yang menurut Petit harus direkrut Arsenal untuk membantu mereka meraih kejayaan liga musim ini.