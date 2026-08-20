Emerson Palmieri untuk Juventus: kontak dengan Marseille. Di Gregorio bisa berakhir di Prancis

Kedua klub, yang memiliki hubungan sangat baik, sudah membicarakan hal itu di sela-sela dossier Michele Di Gregorio. Setelah kedatangan Guglielmo Vicario dari Tottenham, mantan kiper Pordenone itu akan pergi. Ia tidak ingin bertahan hanya untuk menjadi pelapis, dan ide bermain di luar negeri, di Velodrome, membuatnya tertarik. Karena alasan itu ia menolak tawaran untuk kembali ke Monza, klub yang melambungkannya ke Serie A. Di Gregorio, yang kontraknya berakhir pada 2029, menerima 2 juta euro di Juventus, dan pertukaran pinjaman dengan Emerson Palmieri hanya bisa terwujud jika pemain Italia-Brasil itu memperpanjang kontraknya dengan OM. Untuk saat ini masih sebatas ide, tetapi bukan satu-satunya. Juventus menilai profil lain seperti Raum dari RB Leipzig dan Carrera dari Real Madrid, yang menjadi pilihan kedua setelah kedatangan Cuccurella.