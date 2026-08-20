Seorang bek sayap untuk Juventus. Ini bukan prioritas, tetapi ide Massara dan Carnevali adalah menambah opsi di sisi kiri, di mana Cambiaso dan, jika diperlukan, Celik, bek serbabisa yang datang setelah pengalaman di Roma, bisa bermain. Saat ini belum ada nama yang benar-benar kuat atau negosiasi yang memanas, inilah hari-hari untuk kontak, penjajakan, dan ide, guna memahami jalur mana yang bisa ditempuh. Sulit membayangkan investasi besar untuk peran itu, setelah kampanye transfer senilai lebih dari 100 juta euro yang membawa Kolo Muani, Alajbegovic, dan Ekhator ke Turin, lebih mungkin mendatangkan pemain low cost yang andal, akan lebih baik jika serbabisa.
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Emerson Palmieri untuk Juventus: kontak dengan Marseille. Di Gregorio bisa berakhir di Prancis
Emerson Palmieri muncul
Dalam konteks ini, perhatian tertuju pada Emerson Palmieri, juara Eropa bersama Italia asuhan Mancini pada 2021, yang saat ini bermain untuk Marseille. Seorang pemain berpengalaman, berusia 32 tahun, dengan rekam jejak dan pengalaman internasional, yang jika diperlukan bisa bermain sebagai bek tengah kiri dalam formasi tiga bek. Bersama OM ia terikat kontrak hingga 2027, dengan kemungkinan bagi klub Prancis itu untuk memperpanjang kesepakatan sampai 2028, tetapi jika ada tawaran yang bagus ia akan diizinkan pergi. Marseille perlu mendapatkan pemasukan dan dengan senang hati akan menghemat gaji, yang saat ini sekitar 3 juta euro bruto per tahun.
Di Gregorio ke Marseille?
Kedua klub, yang memiliki hubungan sangat baik, sudah membicarakan hal itu di sela-sela dossier Michele Di Gregorio. Setelah kedatangan Guglielmo Vicario dari Tottenham, mantan kiper Pordenone itu akan pergi. Ia tidak ingin bertahan hanya untuk menjadi pelapis, dan ide bermain di luar negeri, di Velodrome, membuatnya tertarik. Karena alasan itu ia menolak tawaran untuk kembali ke Monza, klub yang melambungkannya ke Serie A. Di Gregorio, yang kontraknya berakhir pada 2029, menerima 2 juta euro di Juventus, dan pertukaran pinjaman dengan Emerson Palmieri hanya bisa terwujud jika pemain Italia-Brasil itu memperpanjang kontraknya dengan OM. Untuk saat ini masih sebatas ide, tetapi bukan satu-satunya. Juventus menilai profil lain seperti Raum dari RB Leipzig dan Carrera dari Real Madrid, yang menjadi pilihan kedua setelah kedatangan Cuccurella.
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