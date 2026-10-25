Genoa memenangi duel langsung di zona degradasi berkat gol spektakuler Ellertson pada pertengahan babak pertama. Kemenangan 1-0 atas Venezia ini memberi Genoa tiga poin yang sudah sangat penting bagi posisi mereka di klasemen.

Pertandingan berlangsung ketat. Venezia lebih menguasai permainan, tetapi tak pernah benar-benar mengancam gawang Bijlow. Mereka justru dihukum oleh tembakan keras Ellertson dari tepi kotak penalti yang meluncur ke sudut atas gawang tanpa bisa dijangkau Stankovic. Baru pada menit ke-93 kiper Genoa harus melakukan penyelamatan gemilang atas peluang Akor Adams untuk mempertahankan keunggulan dan memastikan tiga poin bagi De Rossi.

Nicola gagal mengulangi kemenangan atas Napoli dan timnya terpuruk ke posisi paling buncit klasemen. Sementara itu, Genoa kembali menunjukkan kekuatan mereka di kandang: seluruh tujuh poin yang telah diraih datang dari laga kandang.





GENOA-VENEZIA 1-0

Pencetak gol: 26' Ellertson (G)



