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Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Ellertson cukup bagi Genoa: menang 1-0 atas Venezia yang tetap menjadi juru kunci

Genoa
Venezia
Serie A
Genoa vs Venezia

Ikuti laga Genoa vs Venezia pada pekan ke-8 Serie A 2026/2027.

Genoa memenangi duel langsung di zona degradasi berkat gol spektakuler Ellertson pada pertengahan babak pertama. Kemenangan 1-0 atas Venezia ini memberi Genoa tiga poin yang sudah sangat penting bagi posisi mereka di klasemen.

Pertandingan berlangsung ketat. Venezia lebih menguasai permainan, tetapi tak pernah benar-benar mengancam gawang Bijlow. Mereka justru dihukum oleh tembakan keras Ellertson dari tepi kotak penalti yang meluncur ke sudut atas gawang tanpa bisa dijangkau Stankovic. Baru pada menit ke-93 kiper Genoa harus melakukan penyelamatan gemilang atas peluang Akor Adams untuk mempertahankan keunggulan dan memastikan tiga poin bagi De Rossi.

Nicola gagal mengulangi kemenangan atas Napoli dan timnya terpuruk ke posisi paling buncit klasemen. Sementara itu, Genoa kembali menunjukkan kekuatan mereka di kandang: seluruh tujuh poin yang telah diraih datang dari laga kandang.


GENOA-VENEZIA 1-0

Pencetak gol: 26' Ellertson (G)


  • GOL DAN MOMEN PENTING

    93' PENYELAMATAN LUAR BIASA BIJLOW - Peluang emas bagi Akor Adams. Ia berbalik dan melepaskan tembakan dari tepi kotak kecil, tetapi Bijlow menunjukkan refleks luar biasa dengan menjatuhkan diri ke kanan dan menepis bola untuk mempertahankan skor.


    74' PELUANG - Yeboah mencoba menembak dari tepi kotak penalti. Bola berbelok arah dan melambung tipis di atas gawang saat Bijlow sudah tak berdaya.


    45' PELUANG - Tembakan silang Yeboah tak tersentuh siapa pun dan meluncur menuju sudut jauh gawang. Bijlow melompat dan, dengan refleks secepat kilat, menepisnya menjadi tendangan sudut.


    26' GOL - El Shaarawy mengirim bola ke sisi lapangan untuk Ellertson, yang mengontrolnya lalu melepaskan tembakan kaki kiri sangat keras ke sudut atas gawang. Stankovic tak bisa berbuat apa-apa.


    25' PELUANG - Serangan balik cepat Yeboah membuka peluang bagi Adams. Bola dikembalikan ke tengah kotak penalti dan disambar dengan tembakan kaki kiri pada sentuhan pertama, tetapi Bijlow melakukan penyelamatan luar biasa.


    6' PELUANG - Ostigard melompat tinggi dan mengarahkan sundulannya ke gawang Stankovic, yang dengan mudah menyelamatkannya


    0' Kick-off di Stadion Galileo Ferraris, Marassi, pukul 15.00.


    INFO, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

  • Genoa vs Venezia: Data Pertandingan

    Genoa-Venezia 1-0


    Pencetak gol: 26' Ellertson (G)


    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa (70' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Wiafe (81' Amorim), Mitaj (81' Puczka); Messias (62' Frendrup), El Shaarawy (62' Colombo); Osmajic.

    Cadangan: Baldanzi, Drameh, Klisys, Meichtry, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vitinha.

    Pelatih: Daniele De Rossi


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut (79' Rrhamani), Basic (71' Dagasso), Sohm (88' Lauberbach), Perez, Haps (71' Mazzocchi); Yeboah, Adams.

    Cadangan: Bella-Kotchap, Busio, Duncan, Fanne, Fernandez, Gomes, Helgason, Lisman, Montipò, Sagrado, Schingtienne.

    Pelatih: Davide Nicola


    Wasit: Sozza

    Kartu kuning: Otoa (G)

    Kartu merah: -

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