El Chiringuito TV - Lautaro Martinez telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona

Mengingat kesulitan untuk mendapatkan Julian Alvarez, target nomor satu, Barcelona dikabarkan siap mengeluarkan sekitar 100 juta untuk mendapatkan kapten Inter. Hampir mustahil, kecuali ada kejutan besar, kesepakatan ini terwujud: Inter sama sekali tidak berniat melepas nomor 10 mereka, apalagi ketika bursa transfer tinggal sekitar sepuluh hari lagi, sehingga ruang untuk memikirkan kemungkinan pengganti yang juga akan sangat sulit didapat nyaris tidak ada. Dan juga dari sudut pandang Lautaro, terlepas dari rumor yang datang dari Spanyol, tidak ada indikasi niat untuk meninggalkan Inter, klub yang ia bela sebagai kapten, penggerak, dan pemimpin di ruang ganti. Tujuan El Toro, setelah dua final yang kalah, adalah menjuarai Liga Champions bersama Inter.







