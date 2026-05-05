Kemungkinannya bukan sekadar besar, melainkan sangat besar: Eintracht Frankfurt akan memecat pelatih Albert Riera, yang baru saja ditunjuk pada bulan Februari, sebelum masa jabatannya berakhir. Mengingat perkembangan yang terjadi di bawah kepemimpinan pelatih asal Spanyol itu, langkah ini nyaris tak terelakkan.
Eksperimen itu gagal bahkan sebelum dimulai! Albert Riera adalah kesalahan terbesar Markus Krösche
Namun, bukan hanya aspek olahraga semata yang akan menjadi penentu keputusan ini. Rekor Riera di Riederwald sangatlah seimbang: empat kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan. Hal itu menempatkannya di peringkat kesembilan dengan selisih empat poin dari peringkat keempat, seandainya ada klasemen khusus Riera.
Tentu saja, rata-rata poin 1,33 sejauh ini dan hanya satu kemenangan dari enam pertandingan terakhir bukanlah catatan yang membanggakan bagi pria berusia 44 tahun ini. Namun, SGE masih berada dalam persaingan untuk memperebutkan posisi ketujuh di Conference League. SC Freiburg memang unggul satu poin, tetapi Eintracht memiliki selisih gol yang lebih baik sebanyak lima gol.
Hal yang menjadi batu sandungan bagi sang pelatih adalah kepemimpinan tim dan citra di mata publik. Riera telah membuat sebagian besar pemain kesal dalam waktu singkat, termasuk banyak pemain kunci - jika memang ada pemain kunci dalam musim yang sangat bergelombang ini. Puluhan isu internal yang meragukan terkait cara dia menangani timnya telah terungkap sejak Riera mengambil alih jabatan. "Semua itu omong kosong," katanya dengan marah dalam konferensi pers terakhir, di mana dia menunjukkan pemahaman yang buruk tentang media.
Eintracht Frankfurt telah mencapai batas kemampuannya
Direktur Olahraga Markus Krösche pun tak punya pilihan lain selain memecat Riera untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk menimpa klub. Baik di kalangan tim, jajaran manajemen, maupun para suporter—semua pihak merasa sangat kesal dengan perilaku Riera. Namun, dia bukanlah pihak yang bersalah.
Tanggung jawab jelas harus dilimpahkan kepada Krösche. Pria berusia 45 tahun ini yang membangun skuad dan merekrut tiga pelatih musim ini. Mengingat performa saat ini, kegagalan lolos ke kompetisi Eropa—yang akan menjadi yang kedua kalinya sejak 2018—adalah skenario yang realistis. Krösche dan klubnya kini dihadapkan pada situasi yang benar-benar berantakan.
Memang bisa dimengerti bahwa juru bicara dewan direksi, Axel Hellmann, baru-baru ini mengatakan bahwa bagi klub seperti Eintracht, "tentu saja bukan krisis" jika pertanyaan menjelang akhir musim adalah apakah mereka akan finis di posisi ketujuh atau kedelapan. Namun, yang lebih berat adalah kenyataan bahwa Frankfurt, setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan organik dengan kemenangan di Liga Europa 2022 dan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya, kini telah mencapai batas kemampuannya.
Pertumbuhan Frankfurt: "Apakah kita masih bisa mengikuti perkembangan ini?"
Skuad saat ini tidak disusun dengan baik. Misalnya, masih kurang seorang bek tengah dan gelandang bertahan yang mumpuni. Keahlian yang dulu menjadikan Krösche salah satu manajer terbaik di liga kini telah hilang darinya. Hellmann sudah mengatakan pada bulan Januari di rapat umum anggota: "Saya rasa, di satu atau dua posisi, kami salah menilai skuad dan harus mengakui: satu atau dua pemain memang tidak berhasil."
Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi model bisnis klub. Frankfurt harus mendapatkan pendapatan dari transfer dan, idealnya, menghasilkan pendapatan dari Liga Champions untuk mempertahankan status quo. Biaya gaji telah meningkat hampir 36 juta euro dalam dua musim terakhir.
Jika tahun depan tidak bermain di kompetisi Eropa, defisit sebesar 8,4 juta euro yang sudah dilaporkan pada musim panas lalu bisa bergerak mendekati angka 20 juta euro. Pendapatan yang lebih tinggi berarti pengeluaran yang lebih tinggi pula. "Apakah kita masih bisa bertahan? Atau apakah pada akhirnya kita harus mengatakan: Ini sudah cukup bagi kami, kita harus mencari arah lain," kata Direktur Keuangan Julien Zamberk baru-baru ini.
Kesalahan terbesar Krösche: Eksperimen dengan Riera
Oleh karena itu, Krösche harus melakukan perombakan besar-besaran pada musim panas ini, baik dari segi ekonomi maupun olahraga, untuk mengembalikan Eintracht ke jalur yang benar, termasuk dari segi emosional. Setelah kekalahan mengecewakan 1-2 dari HSV pada Sabtu lalu, para penonton tuan rumah beberapa kali melontarkan siulan keras. Rasa kebanggaan, yang tak lama lalu masih menjadi aset besar klub, kini terasa semakin memudar.
Hal ini akan bergantung pada apakah insting Krösche dalam urusan transfer kembali berfungsi. Harga-harga telah naik secara signifikan di mana-mana; pasar-pasar yang dulu dianggap niche seperti Prancis atau negara-negara Skandinavia kini menjadi lebih mahal dan diincar secara intensif oleh puluhan pesaing. Krösche harus menceritakan dan menjual kisah yang berbeda di masa depan, serta membantu SGE untuk sedikit mereinventasi diri.
Bahwa hal ini membutuhkan banyak darah segar dalam skuad, sudah jelas sejak lama mengingat kekacauan musim ini. Namun, fakta bahwa kini juga dibutuhkan pelatih baru semakin memperumit situasi. Melakukan eksperimen dengan Riera yang sangat keras kepala, yang sebenarnya ingin diberi waktu persiapan penuh serta musim transfer yang padat (Krösche: "Albert tidak akan dinilai berdasarkan hasil di akhir musim ini"), adalah kesalahan terbesar Krösche. Eksperimen itu gagal sebelum dimulai.
Riera dengan cepat memecah belah tim
Sungguh mengejutkan bahwa justru seseorang dengan reputasi yang sangat baik seperti Krösche bisa begitu keliru dalam memilih pengganti Dino Toppmöller. Mungkin niat untuk menempatkan pelatih yang percaya diri dan berwibawa di depan skuad yang konservatif memang tepat. Namun, sifat Riera yang sulit dipahami sudah cukup dikenal di industri ini. Tidak mengherankan jika hal ini dengan cepat memicu keributan di tempat yang penuh gejolak seperti Frankfurt.
"Sayangnya, dia begitu yakin pada dirinya sendiri hingga dia pun akan bertanya kepada Tuhan: 'Aku ada di sini, lalu di mana Engkau?'" kata Adam Delius, presiden klub mantan Riera, Olimpija Ljubljana, dalam wawancara dengan ran.de. "Jika dia tidak didampingi oleh psikolog dan penasihat media, dia akan gagal karena dirinya sendiri."
Pada akhir pekan lalu, Can Uzun, yang dikritik Riera tanpa diminta atas kerja pertahanannya, mengatakan: "Suasana tidak bisa dikatakan bagus." Dan menambahkan: "Tapi kami berusaha tetap menjadi satu tim." Riera telah memecah belah tim ini dengan cepat; menurut Bild, laga di Dortmund pada Jumat ini sudah menjadi laga penentuan bagi sang pelatih. Dia adalah pelatih pilihan Krösche, yang kabarnya ingin memperpanjang kontraknya dengan Eintracht mengingat masa depan yang diduga masih terbuka. Segera dia akan memecatnya—dan harus segera membersihkan puing-puing yang menjadi tanggung jawabnya sendiri.
Albert Riera: Rekam jejaknya sebagai pelatih Eintracht Frankfurt
Pertandingan resmi Kemenangan Seri Kekalahan Selisih gol Rata-rata poin 12 4 4 4 17:15 1,33