Eksperimen itu gagal bahkan sebelum dimulai! Albert Riera adalah kesalahan terbesar Markus Krösche

Namun, bukan hanya aspek olahraga semata yang akan menjadi penentu keputusan ini. Rekor Riera di Riederwald sangatlah seimbang: empat kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan. Hal itu menempatkannya di peringkat kesembilan dengan selisih empat poin dari peringkat keempat, seandainya ada klasemen khusus Riera.

Tentu saja, rata-rata poin 1,33 sejauh ini dan hanya satu kemenangan dari enam pertandingan terakhir bukanlah catatan yang membanggakan bagi pria berusia 44 tahun ini. Namun, SGE masih berada dalam persaingan untuk memperebutkan posisi ketujuh di Conference League. SC Freiburg memang unggul satu poin, tetapi Eintracht memiliki selisih gol yang lebih baik sebanyak lima gol.

Hal yang menjadi batu sandungan bagi sang pelatih adalah kepemimpinan tim dan citra di mata publik. Riera telah membuat sebagian besar pemain kesal dalam waktu singkat, termasuk banyak pemain kunci - jika memang ada pemain kunci dalam musim yang sangat bergelombang ini. Puluhan isu internal yang meragukan terkait cara dia menangani timnya telah terungkap sejak Riera mengambil alih jabatan. "Semua itu omong kosong," katanya dengan marah dalam konferensi pers terakhir, di mana dia menunjukkan pemahaman yang buruk tentang media.