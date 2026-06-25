EKSKLUSIF: José Mourinho menanggapi kabar bahwa ia akan tanpa ampun melepas sejumlah pemain bintang Real Madrid

Setelah penunjukan Mourinho dikonfirmasi, beredar kabar di media Spanyol yang menyebutkan bahwa pelatih berusia 63 tahun itu berencana melakukan perombakan besar-besaran, termasuk melepas hingga enam pemain bintang.

Saat berbincang dengan Adebayo Akinfenwa di podcast Beast Mode On, Mourinho memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi spekulasi tersebut, dengan mengatakan: "Kita seharusnya tidak membicarakan Real Madrid, tapi saya bisa sedikit menyinggung satu hal... Saya membaca beberapa artikel di mana orang-orang mengatakan: 'José Mourinho akan datang ke sini dan dia akan memecat beberapa pemain top yang konon mengalami masalah selama musim ini'. Tidak.

"Saya ingin para pemain ini! Saya ingin pemain-pemain terbaik. Sekarang saya harus mencari cara untuk membentuk tim dan menghindari masalah seperti, entah bagaimana, saya hanya membaca, yang mereka alami di musim-musim sebelumnya. Jika Anda memiliki masalah dengan pemain yang tidak terlalu bagus, itu adalah masalah BESAR. Pemain-pemain top tetaplah pemain-pemain top."