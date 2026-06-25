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EKSKLUSIF: José Mourinho menanggapi kabar bahwa ia akan tanpa ampun melepas sejumlah pemain bintang Real Madrid
Mourinho kembali ke Bernabeu
Mourinho secara resmi akan mulai bertugas di Madrid pada awal Juli setelah menandatangani kontrak tiga tahun untuk menandai kembalinya yang luar biasa ke Bernabeu, tempat ia sebelumnya menjabat sebagai pelatih kepala antara tahun 2010 dan 2013, serta berhasil meraih tiga trofi, termasuk gelar Liga yang memecahkan rekor.
Namun, mantan manajer Chelsea ini memiliki tugas berat di depannya, mengingat Madrid baru saja mengalami musim 2025-26 yang di bawah standar, yang berujung pada pemecatan Xabi Alonso sebelum Alvaro Arbeloa mengambil alih. Di tengah beredarnya laporan-laporan tentang ketidakharmonisan di dalam tim, Los Blancos hanya mampu finis di posisi kedua di liga, sementara tersingkirnya mereka secara memalukan dari Copa del Rey oleh Albacete — serta tersingkirnya mereka dari Liga Champions di babak perempat final — membuat perubahan menjadi tak terelakkan.
- AFP
Menanggapi laporan mengenai hengkangnya para pemain ternama
Setelah penunjukan Mourinho dikonfirmasi, beredar kabar di media Spanyol yang menyebutkan bahwa pelatih berusia 63 tahun itu berencana melakukan perombakan besar-besaran, termasuk melepas hingga enam pemain bintang.
Saat berbincang dengan Adebayo Akinfenwa di podcast Beast Mode On, Mourinho memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi spekulasi tersebut, dengan mengatakan: "Kita seharusnya tidak membicarakan Real Madrid, tapi saya bisa sedikit menyinggung satu hal... Saya membaca beberapa artikel di mana orang-orang mengatakan: 'José Mourinho akan datang ke sini dan dia akan memecat beberapa pemain top yang konon mengalami masalah selama musim ini'. Tidak.
"Saya ingin para pemain ini! Saya ingin pemain-pemain terbaik. Sekarang saya harus mencari cara untuk membentuk tim dan menghindari masalah seperti, entah bagaimana, saya hanya membaca, yang mereka alami di musim-musim sebelumnya. Jika Anda memiliki masalah dengan pemain yang tidak terlalu bagus, itu adalah masalah BESAR. Pemain-pemain top tetaplah pemain-pemain top."
Kualitas-kualitas yang dicari Mourinho pada para pemainnya
Mourinho kini memimpin skuad bertabur bintang yang sarat talenta di Madrid; pelatih asal Portugal itu telah memperkuat barisannya dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Marc Cucurella, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konate.
Ketika ditanya apa yang secara spesifik ia cari dalam seorang pemain—mengingat kemungkinan akan ada lebih banyak pemain baru yang bergabung di Bernabeu dalam beberapa bulan ke depan—Mourinho menambahkan: “Kualitas. Terkadang orang berkata: ‘Pemain ini memiliki kualitas luar biasa, tapi secara fisik dia tidak terlalu bagus’. [Artinya] dia tidak bagus. ‘Pemain ini, kualitasnya luar biasa tapi dia tidak konsisten, performanya naik-turun’. Jadi dia bukan pemain hebat.
"Pemain hebat adalah paket lengkap. Harus bagus secara teknis, harus bagus secara fisik, harus bagus secara mental. Harus bisa bermain sebagai bagian dari tim. Inilah yang saya cari. Terkadang Anda memiliki banyak pemain seperti itu di tim Anda, dan itu adalah surga; terkadang jumlahnya lebih sedikit dan pekerjaan menjadi sedikit lebih sulit. Saya selalu percaya bahwa salah satu kualitas seorang pelatih adalah juga mampu mengarahkan para pemain ke arah yang Anda inginkan."
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José Mourinho menjadi tamu di podcast Beast Mode On sebagai bagian dari kemitraannya dengan Coca-Cola, di mana proyek "Jose vs Mourinho" menampilkan dua versi AI dari pelatih ikonik tersebut yang saling berdebat mengenai topik-topik Piala Dunia setiap hari selama babak final.