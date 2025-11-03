Eks-Striker Chelsea & Liverpool Akui TIDAK Diberi Makan Oleh Bekas Klubnya, Hampir Tempuh Jalur Hukum

Perjalanan Fabio Borini di dunia sepakbola sama bergejolaknya dengan kisah suksesnya. Lahir di Bentivoglio, Italia, ia meniti karier dari akademi muda Bologna sebelum direkrut oleh Chelsea. Namun, kariernya baru benar-benar menanjak saat memperkuat AS Roma, sehingga kemudian membuka jalan baginya untuk pindah ke Liverpool pada 2012. Bersama The Reds, Borini tampil kurang memuaskan di bawah arahan Brendan Rodgers.

Ia kemudian bergabung dengan Sunderland dan menjadi idola publik Stadium of Light, termasuk mencetak gol di final Piala Liga 2014 meski kalah dari Manchester City. Setelahnya, Borini berpetualang di Serie A bersama AC Milan dan Hellas Verona, sebelum pindah ke Turki membela Fatih Karagumruk dan menikmati periode sukses dengan 35 gol dalam 75 penampilan selama tiga musim. Namun babak tergelap kariernya justru datang ketika ia kembali ke Italia dengan membela Sampdoria di Serie B pada 2023/24.

Musim debutnya bersama Il Doria berjalan bagus dengan sembilan gol, tapi perubahan manajemen membuatnya tersingkir dari tim utama. Ia tiba-tiba mendapati dirinya dikucilkan, dan yang terjadi setelah itu, menurut pengakuannya, merupakan perlakuan yang tak manusiawi.