Sangat Berhasrat! Eks Manajer Liverpool Jurgen Klopp Incar Jabatan Thomas Tuchel Di Timnas Inggris?

Riise percaya bahwa langkah Klopp berikutnya, jika ada, hampir pasti akan bersama tim nasional. Inggris, menurutnya, tampak sebagai kemungkinan yang sangat menarik.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Casinostugan, dia berkata: "Jika dia kembali, saya pikir dia akan kembali sebagai manajer tim nasional di suatu tempat. Saya tidak berpikir dia akan menjadi manajer untuk sebuah klub. Saya pikir dia akan menyukai pekerjaan di Inggris pada satu tahap. Tapi saya melihatnya sebagai manajer tim nasional karena itu tidak seintens menjadi manajer klub."

Sambil mengakui bahwa warisan Klopp di Borussia Dortmund dan Liverpool sudah terjamin, Riise menyarankan bahwa kerja keras yang tidak ada habisnya di sepak bola klub mungkin tidak lagi menarik baginya.

"Jurgen Klopp mencintai hidup, dia mencintai apa yang dia lakukan, dia memiliki hasrat untuk apapun yang dia lakukan," tambahnya. "Saya ingin melihatnya kembali, tentunya, karena energinya dan siapa dia, tetapi pada saat yang sama, warisannya sekarang sudah tinggi. Dia telah melakukannya dengan sangat baik untuk Dortmund dan untuk Liverpool, dan saya tidak bisa melihat bahwa dia bisa melakukan lebih baik lagi di klub lain. Jadi dia mungkin hanya bahagia bahwa 'Saya sudah sampai di sana dan saya melakukan apa yang saya lakukan' dan melakukan hal lain. Tapi bagaimanapun, saya pikir pekerjaannya di Liverpool membebani dia banyak, dia terkuras secara mental dan fisik karena dia memberikan semua yang dia miliki ke dalam pekerjaan itu, pada dasarnya semua energinya."