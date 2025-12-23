AFP
Sangat Berhasrat! Eks Manajer Liverpool Jurgen Klopp Incar Jabatan Thomas Tuchel Di Timnas Inggris?
Warisan Liverpool masih membentuk perdebatan
Kepemimpinan Klopp selama hampir sembilan tahun di Liverpool mengubah identitas modern klub tersebut. Dia mengubah The Reds menjadi penantang yang konsisten di level tertinggi, memuncak dengan gelar Premier League 2020 yang mengakhiri penantian selama 30 tahun untuk supremasi domestik. Pada saat dia pergi pada akhir musim 2023–24, Klopp telah memberikan setiap penghargaan utama yang tersedia dan mengembalikan posisi Liverpool di antara elit Eropa. Meskipun memiliki kontrak yang masih ada dua tahun berjalan, Klopp memilih untuk pergi dengan kehendaknya sendiri. Keputusan dipengaruhi bukan oleh hasil, tetapi oleh kelelahan. Orang Jerman itu berbicara dengan jujur dalam pidato perpisahannya, mengakui bahwa tuntutan perannya akhirnya mengejarnya. Sejak meninggalkan Liverpool, Klopp mengambil posisi strategis senior dengan grup Red Bull sebagai kepala global sepak bola, mengawasi jaringan klub daripada hidup dari pertandingan ke pertandingan.
- Getty
Keyakinan Riise: Inggris bisa menggoda Klopp
Riise percaya bahwa langkah Klopp berikutnya, jika ada, hampir pasti akan bersama tim nasional. Inggris, menurutnya, tampak sebagai kemungkinan yang sangat menarik.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Casinostugan, dia berkata: "Jika dia kembali, saya pikir dia akan kembali sebagai manajer tim nasional di suatu tempat. Saya tidak berpikir dia akan menjadi manajer untuk sebuah klub. Saya pikir dia akan menyukai pekerjaan di Inggris pada satu tahap. Tapi saya melihatnya sebagai manajer tim nasional karena itu tidak seintens menjadi manajer klub."
Sambil mengakui bahwa warisan Klopp di Borussia Dortmund dan Liverpool sudah terjamin, Riise menyarankan bahwa kerja keras yang tidak ada habisnya di sepak bola klub mungkin tidak lagi menarik baginya.
"Jurgen Klopp mencintai hidup, dia mencintai apa yang dia lakukan, dia memiliki hasrat untuk apapun yang dia lakukan," tambahnya. "Saya ingin melihatnya kembali, tentunya, karena energinya dan siapa dia, tetapi pada saat yang sama, warisannya sekarang sudah tinggi. Dia telah melakukannya dengan sangat baik untuk Dortmund dan untuk Liverpool, dan saya tidak bisa melihat bahwa dia bisa melakukan lebih baik lagi di klub lain. Jadi dia mungkin hanya bahagia bahwa 'Saya sudah sampai di sana dan saya melakukan apa yang saya lakukan' dan melakukan hal lain. Tapi bagaimanapun, saya pikir pekerjaannya di Liverpool membebani dia banyak, dia terkuras secara mental dan fisik karena dia memberikan semua yang dia miliki ke dalam pekerjaan itu, pada dasarnya semua energinya."
Kepuasan jauh dari bangku cadangan
Saat ini, Klopp tampaknya tidak terburu-buru untuk menguji teori Riise. Meskipun dikaitkan dengan raksasa Eropa seperti Real Madrid, dia berulang kali mengisyaratkan bahwa dia puas dengan gaya hidupnya saat ini. Perannya saat ini menawarkan jarak dari intensitas kompetisi mingguan yang tak henti-hentinya, tetapi manajer tersebut belum sepenuhnya menutup pintu untuk melatih.
Dia mengatakan kepada podcast The Diary of a CEO: "Saya mengatakan saya tidak akan pernah melatih tim lain, tim berbeda, di Inggris. Jadi itu berarti jika nanti itu Liverpool, ya, secara teori itu mungkin."
Namun, tidak seperti banyak rekan-rekannya, Klopp tidak melihat manajemen sebagai sesuatu yang utama untuk keberadaannya. Sebaliknya, ia telah berbicara secara terbuka tentang bagaimana pekerjaannya mengonsumsi kehidupan pribadinya, mengikis keseimbangan yang sekarang ia hargai dengan dalam. Dalam sebuah wawancara dengan media Jerman Welt, Klopp merenungkan visi terowongan yang membentuk kariernya.
"Saya berada di dalam terowongan, tetapi tidak pernah dengan diri saya sendiri," katanya. "Sekarang saya lebih memperhatikan diri saya sendiri. Sebodoh kedengarannya, saya berhenti melakukan apa yang selalu ingin saya lakukan. Tetapi itu membawa saya terlalu jauh dari kehidupan normal – dan pada akhirnya, saya tidak lagi memiliki kehidupan normal. Apa pun itu kehidupan normal: mobil saya mengenal tiga jalan – ke stadion, ke tempat latihan, dan pulang. Dengan frustrasi, meskipun saya memiliki banyak pengunjung di Liverpool, saya hampir tidak punya waktu untuk mereka. Dalam empat bulan terakhir, saya sudah menghadiri dua pernikahan – sebelum itu, tidak ada dalam 23 tahun.
"Tetapi saya tidak mau [manajemen] itu lagi. Saya memiliki pekerjaan sekarang yang memenuhi saya dan juga intens. Saya tidak tidur di pagi hari dan saya tidak pergi tidur lebih larut malam, tetapi saya dapat mengatur pekerjaan saya jauh lebih baik. Istri saya, misalnya, sangat senang dengan itu karena kami dapat merencanakan hal-hal jauh lebih baik yang sebelumnya tidak bisa."
- AFP
Tidak ada rencana untuk segera kembali bagi Klopp
Nama Klopp akan selalu muncul setiap kali ada pekerjaan besar yang tersedia, terutama yang prestisius seperti manajer Inggris - dengan Thomas Tuchel saat ini terikat kontrak di posisi tersebut hingga akhir Piala Dunia 2026. Karisma, kecerdasan taktis, dan kemampuannya untuk terhubung dengan pemain membuatnya menjadi kandidat yang menarik secara teori. Namun, kata-katanya sendiri menyarankan bahwa kembalinya dia ke pinggir lapangan akan membutuhkan keadaan luar biasa. Untuk saat ini, Klopp tampaknya puas, membentuk sepak bola dari kejauhan daripada hidup di tepiannya.
Iklan