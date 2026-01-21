Baru Enam Bulan, Eks Bintang Man Utd Diusir Paksa Dari Marseille! Roberto De Zerbi Sudah Siapkan Penggantinya

Gomes bergabung dengan Marseille pada musim panas dari Lille dengan status bebas transfer, sebuah langkah yang membuatnya bereuni dengan mantan rekan setimnya di United, Mason Greenwood.

Sang gelandang sempat mengungkapkan bagaimana Greenwood membantu meyakinkannya untuk pindah. Dia berkata: "Saya sudah berbicara dengan Mason di telepon beberapa kali. Dia seperti adik kecil bagi saya... Memulai dari usia sangat muda dan berakhir di klub profesional bersama-sama adalah hal yang langka dan indah... Saya tidak sabar berbagi momen ini dengannya di Marseille."

Namun, Gomes kini siap untuk pindah setelah hanya setengah musim di pantai selatan Prancis. Pemain berusia 25 tahun ini telah mencatatkan 14 penampilan Ligue 1 sejauh musim ini, tetapi hanya bermain delapan menit dalam empat pertandingan liga terakhir mereka.

Menurut L'Equipe, Marseille ingin dia pergi. Klub ingin mendatangkan Quinten Timber dari Feyenoord dan Himad Abdelli dari Angers, sehingga membutuhkan Gomes pergi untuk mengosongkan ruang di skuad.