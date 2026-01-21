AFP
Baru Enam Bulan, Eks Bintang Man Utd Diusir Paksa Dari Marseille! Roberto De Zerbi Sudah Siapkan Penggantinya
Marseille Desak Gomes untuk Pergi
Gomes bergabung dengan Marseille pada musim panas dari Lille dengan status bebas transfer, sebuah langkah yang membuatnya bereuni dengan mantan rekan setimnya di United, Mason Greenwood.
Sang gelandang sempat mengungkapkan bagaimana Greenwood membantu meyakinkannya untuk pindah. Dia berkata: "Saya sudah berbicara dengan Mason di telepon beberapa kali. Dia seperti adik kecil bagi saya... Memulai dari usia sangat muda dan berakhir di klub profesional bersama-sama adalah hal yang langka dan indah... Saya tidak sabar berbagi momen ini dengannya di Marseille."
Namun, Gomes kini siap untuk pindah setelah hanya setengah musim di pantai selatan Prancis. Pemain berusia 25 tahun ini telah mencatatkan 14 penampilan Ligue 1 sejauh musim ini, tetapi hanya bermain delapan menit dalam empat pertandingan liga terakhir mereka.
Menurut L'Equipe, Marseille ingin dia pergi. Klub ingin mendatangkan Quinten Timber dari Feyenoord dan Himad Abdelli dari Angers, sehingga membutuhkan Gomes pergi untuk mengosongkan ruang di skuad.
Gomes Tak Keberatan Tinggalkan Marseille
Meski masa bakti Gomes di Marseille tampaknya hanya seumur jagung, dia tidak menentang kepergian di musim dingin, menurut jurnalis Mohamed Toubache-Ter.
Gelandang ini menginginkan waktu bermain lebih banyak dan belum putus asa untuk masuk skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026. Gomes sejauh ini telah memenangkan empat caps bersama Inggris tetapi belum dipanggil ke skuad Three Lions sejak Oktober 2024 di bawah manajer sementara Lee Carsley.
Marseille Sepakati Transfer Timber
Marseille kini telah menyetujui kepindahan Timber, menurut Fabrizio Romano. Pemain berusia 24 tahun itu akan bergabung dari Feyenoord dalam kesepakatan senilai €4,5 juta plus bonus. Klub lain tertarik mengontrak Timber tetapi dia memilih Marseille.
Timber meninggalkan klub Belanda tersebut setelah berselisih dengan pelatih Robin van Persie. Mantan bintang Arsenal itu mempertanyakan etos kerja Timber, yang memancing respons marah dari sang gelandang.
Dia mengatakan kepada ESPN: "Saya baru saja membaca apa yang dikatakan sebelum pertandingan. Saya pikir itu agak memalukan. Bahwa harus berjalan seperti ini. Sudah terjadi beberapa kali sekarang pelatih tidak melindungi pemain. Dalam kasus ini, dengan saya. Ada batasnya. Ini terjadi lagi sekarang."
"Semua orang di klub yang telah bekerja dengan saya selama tiga setengah tahun tahu bahwa saya selalu memberikan segalanya dalam latihan dan pertandingan... Kelihatannya seperti pertunjukan boneka (lelucon) bahwa sekarang dikatakan saya tidak melakukan apa-apa. Itu harus diluruskan... Terkadang Anda bisa melindungi pemain. Ini sudah melampaui batas, itulah sebabnya saya berdiri di sini."
Nwaneri Juga Menuju Marseille
Marseille juga bersiap mendaratkan Ethan Nwaneri dengan status pinjaman dari Arsenal pada Januari selama sisa musim.
De Zerbi ditanya tentang prospek kedatangan Nwaneri tetapi tidak ingin membocorkannya terlalu banyak. Dia mengatakan kepada wartawan: "Mengenai pasar transfer, saya pikir ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Saya mengenalnya, dia pemain yang bagus. Tapi Anda harus bertanya pada Longoria."
Marseille akan kembali beraksi di Liga Champions melawan Liverpool pada Kamis (22/1) dini hari WIB.
