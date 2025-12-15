(C)Getty Images
Eks Pemain Arsenal Yang Rentan Cedera, Takehiro Tomiyasu, Akhirnya Siap Kembali Ke Sepakbola Setelah Temukan Klub Baru
Tomiyasu meninggalkan klub sebagai agen bebas pada musim panas
Tomiyasu meninggalkan Arsenal setelah empat tahun, setelah hanya bermain selama enam menit sepak bola di musim 2024/25 karena operasi lutut. Pada saat pelepasannya, bek tersebut tidak diharapkan untuk kembali sepenuhnya bugar selama lima bulan lagi. Klub sepakat dengan pemain berusia 26 tahun itu untuk mengakhiri kontraknya, yang dijadwalkan berakhir pada 2026.
Pernyataan resmi dari Gunners telah membaca: "Kami telah mencapai kesepakatan bersama dengan Takehiro Tomiyasu untuk mengakhiri kontraknya dengan segera. Bek berusia 26 tahun itu, yang bergabung dengan kami dari Bologna pada Agustus 2021, membuat 84 penampilan di semua kompetisi selama waktunya bersama klub. Sayangnya, cedera telah membatasi waktu Tomi di lapangan dalam dua musim terakhir, dengan bek tersebut hanya membuat satu penampilan sebagai pemain pengganti musim lalu. Oleh karena itu, kami sepakat secara bersama untuk mengakhiri kontrak Tomi agar dia bisa memulai babak baru dalam karirnya. Semua orang di Arsenal Football Club ingin mengucapkan terima kasih kepada Tomi atas kontribusinya kepada klub dan kami mendoakan yang terbaik untuk Tomi dan keluarganya di masa depan."
Tomiyasu menemukan klub baru
Menurut Fabrizio Romano, Tomiyasu kini secara lisan telah menyetujui untuk bergabung dengan raksasa Belanda Ajax dengan kontrak jangka pendek, yang akan berlaku hingga 2026. Mantan pemain Gunners tersebut akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Selasa di klub Eredivisie dan jika semua berjalan lancar untuk pemain ini, dia akan menandatangani kontrak dalam beberapa hari ke depan.
Mengapa Arsenal melepas Tomiyasu?
Dikenal sebagai pemain yang dapat diandalkan dan bek yang kuat, Tomiyasu tidak dapat selalu fit secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir dan hal ini membatasi waktunya di London utara. Tomiyasu, yang terbiasa bermain di posisi bek kanan, telah tampil di seluruh lini belakang untuk Gunners.
Tapi dengan munculnya pemain seperti Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, dan Myles Lewis-Skelly sebagai bek sayap sejak musim lalu, ditambah dengan mantan pesaing Tomiyasu di posisi bek kanan, Ben White, yang masih ada dalam skuad, Mikel Arteta mungkin merasa bahwa skuadnya telah berubah selama ketidakhadiran Tomiyasu yang diperpanjang. Oleh karena itu, kepergian bek sayap Jepang tersebut sudah diperkirakan.
Penampilan Arsenal menurun
Sementara Arsenal terus memimpin dalam perebutan gelar Liga Premier dan unggul dua poin dari Manchester City di klasemen, performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir menurun setelah memulai musim 2025/26 dengan sangat baik. Pada hari Sabtu, The Gunners meraih kemenangan dengan susah payah atas tim juru kunci Wolves dan setelah pertandingan, Arteta mengakui kekurangan timnya.
Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Itu adalah kelegaan, tetapi kami memiliki pemahaman yang sangat jelas bahwa margin seharusnya lebih besar. Kami menciptakan lebih banyak peluang di babak kedua, tetapi setelah itu kami mengalami periode dua atau tiga menit yang sangat pasif, dengan kebiasaan bertahan yang buruk yang sama sekali tidak mencapai tingkat yang diperlukan. Pertama kali mereka memiliki peluang untuk mencetak gol, mereka melakukannya. Kami seharusnya menghentikan tembakan sebelumnya, dan itu merupakan tanggung jawab kami."
Ketika berbicara kepada BBC Match of the Day, Arteta menyimpulkan malam yang kacau itu dengan istilah tegas. "Itu seperti rollercoaster," katanya. "Semakin lama pertandingan berlangsung, mereka memiliki harapan dan kami harus mempercepat permainan kami dan mengambil lebih banyak risiko. Kami memang menemukan cara dan itu adalah hal yang sangat positif, jika tidak kami akan sangat frustrasi dan wajar saja, tetapi jelas ada hal-hal yang harus diperbaiki."
Pasukan Arteta selanjutnya akan menghadapi Everton di Liga Premier pada tanggal 20 Desember di Hill Dickinson Stadium.
