Eks Pemain Arsenal Yang Rentan Cedera, Takehiro Tomiyasu, Akhirnya Siap Kembali Ke Sepakbola Setelah Temukan Klub Baru

Sementara Arsenal terus memimpin dalam perebutan gelar Liga Premier dan unggul dua poin dari Manchester City di klasemen, performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir menurun setelah memulai musim 2025/26 dengan sangat baik. Pada hari Sabtu, The Gunners meraih kemenangan dengan susah payah atas tim juru kunci Wolves dan setelah pertandingan, Arteta mengakui kekurangan timnya.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Itu adalah kelegaan, tetapi kami memiliki pemahaman yang sangat jelas bahwa margin seharusnya lebih besar. Kami menciptakan lebih banyak peluang di babak kedua, tetapi setelah itu kami mengalami periode dua atau tiga menit yang sangat pasif, dengan kebiasaan bertahan yang buruk yang sama sekali tidak mencapai tingkat yang diperlukan. Pertama kali mereka memiliki peluang untuk mencetak gol, mereka melakukannya. Kami seharusnya menghentikan tembakan sebelumnya, dan itu merupakan tanggung jawab kami."

Ketika berbicara kepada BBC Match of the Day, Arteta menyimpulkan malam yang kacau itu dengan istilah tegas. "Itu seperti rollercoaster," katanya. "Semakin lama pertandingan berlangsung, mereka memiliki harapan dan kami harus mempercepat permainan kami dan mengambil lebih banyak risiko. Kami memang menemukan cara dan itu adalah hal yang sangat positif, jika tidak kami akan sangat frustrasi dan wajar saja, tetapi jelas ada hal-hal yang harus diperbaiki."

Pasukan Arteta selanjutnya akan menghadapi Everton di Liga Premier pada tanggal 20 Desember di Hill Dickinson Stadium.