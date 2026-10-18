Edoardo Bove: "Kembali ke Italia? Mengapa tidak suatu saat nanti"

Pemain kelahiran 2002 itu menambahkan, seperti dilaporkan ANSA: "Impian saya adalah kembali bermain sepakbola, dan saya berhasil mewujudkannya di Inggris. Jantung saya sempat berulah, tetapi kembali ke Olimpico terasa mengharukan, begitu pula menerima kasih sayang sebesar itu, yang rasanya tidak pantas saya terima jika melihat apa yang telah saya lakukan di lapangan. Namun, suporter Roma memang seperti itu. Dukungan mereka melampaui hasil pertandingan".





Terakhir, mengenai rancangan undang-undang yang menggunakan namanya: "Rancangan itu seharusnya dijadwalkan pada Januari. Ini bukan undang-undang tentang olahraga, melainkan tentang apa yang terjadi di Italia, karena banyak orang tidak mampu mengambil tindakan atau merasa takut. Undang-undang ini mencakup berbagai bidang, dan saya yakin akan disahkan".







