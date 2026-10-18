Edoardo Bove, gelandang Watford yang pernah membela Roma dan Fiorentina, berbicara dalam presentasi film dokumenter "In un battito" yang mengisahkan perjalanan hidupnya di Festa del Cinema di Roma. Saat ditanya tentang kemungkinan kembali ke Italia jika aturan mengenai izin berolahraga berubah, ia menjawab: "Kembali ke Italia? Kelak, mengapa tidak. Saya bahagia di tempat saya berada sekarang. Bermain di luar negeri adalah salah satu tujuan saya, tetapi saya tidak bisa menyembunyikan bahwa saya mengikuti liga Italia. Saya masih memiliki ikatan dengan Roma dan Italia. Untuk saat ini, saya bahagia di tempat saya berada, tetapi saya juga tidak ingin menutup peluang apa pun".
Edoardo Bove: "Kembali ke Italia? Mengapa tidak suatu saat nanti"
Pemain kelahiran 2002 itu menambahkan, seperti dilaporkan ANSA: "Impian saya adalah kembali bermain sepakbola, dan saya berhasil mewujudkannya di Inggris. Jantung saya sempat berulah, tetapi kembali ke Olimpico terasa mengharukan, begitu pula menerima kasih sayang sebesar itu, yang rasanya tidak pantas saya terima jika melihat apa yang telah saya lakukan di lapangan. Namun, suporter Roma memang seperti itu. Dukungan mereka melampaui hasil pertandingan".
Terakhir, mengenai rancangan undang-undang yang menggunakan namanya: "Rancangan itu seharusnya dijadwalkan pada Januari. Ini bukan undang-undang tentang olahraga, melainkan tentang apa yang terjadi di Italia, karena banyak orang tidak mampu mengambil tindakan atau merasa takut. Undang-undang ini mencakup berbagai bidang, dan saya yakin akan disahkan".
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