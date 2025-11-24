Getty Images Sport
"Waduh, Enggak Usah Dibahas Ya!" - Kocak! Eberechi Eze Hindari Pertanyaan Usai Bawa Arsenal Hajar Tottenham Dengan Hattrick
Eze menghindar dari pertanyaan soal Spurs setelah hattrick di derbi
Eberechi Eze enggan menjawab pertanyaan Sky Sports soal kemungkinan dirinya berseragam Tottenham pada Derbi London Utara kali ini andai transfernya tak dibajak oleh Arsenal di musim panas.
Gelandang Inggris itu akhirnya bergabung dengan The Gunners, klub impiannya, pada Agustus lalu. Ia langsung tampil luar biasa dengan menyarangkan tiga gol ke gawang sang rival bebuyutan, sehingga mencapai total lima gol untuk klub barunya.
Setelah mencetak gol kedua tuan rumah secara kontroversial jelang turun minum, Eze menambah dua lagi lewat sepakan dari luar kotak penalti di babak kedua, memastikan kemenangan telak yang membawa Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen Liga Inggris, dengan laga krusial kontra Chelsea selaku tim peringkat dua sudah menanti pekan depan di Stamford Bridge.
Berbicara seusai laga, Eze memilih menghindari pertanyaan terkait drama transfernya pada musim panas.
Respons kocak Eze saat ditanya soal transfer ke Spurs
“Wah, enggak sudah dibahas ya,” ujar Eze kepada Sky Sports sambil nyengir ketika ditanya apakah ia bisa saja berbaju putih pada derbi tersebut. “Saya sudah menduga Anda akan jawab begitu,” timpal sang reporter.
“Ini perasaan yang luar biasa,” kata Eze soal kemenangan meyakinkan Arsenal. “Hari yang menyenangkan, senang bisa membantu tim. Menang hari ini sangatlah istimewa."
“Rasanya istimewa, sungguh. Saya bersyukur. Ini yang saya doakan. Saya berdoa untuk hat-trick hari ini, dan saya mendapatkannya. Saya bersyukur kepada Tuhan.”
Eze memilih gol favorit dari hattrick penentu kemenangan
“Itu doa saya hari ini: hattrick, dan Tuhan memberikannya. Itulah iman. Seluruh keluarga saya hadir di stadion. Semakin spesial melakukannya di depan mereka,” lanjut gelandang 27 tahun itu.
Ketika ditanya gol mana yang paling ia sukai, Eze berkata: “Semuanya bagus, saya bingung. Mungkin gol kedua, itu yang paling saya suka."
“Timing-nya pas sekali,” lanjutnya. “Tapi jujur, semuanya istimewa. Semuanya bagus untuk saya karena saya tahu proses dan kerja keras yang saya lakukan untuk berada di posisi seperti itu, dan hari ini semuanya terbayar.”
Soal mencetak hattrick profesional pertamanya, ia menambahkan: “Ya, ini salah satu yang istimewa. Sulit dijelaskan dengan kata-kata."
Mikel Arteta urun suara
Manajer Arsenal Mikel Arteta berbicara kepada BBC Match of the Day: “Ini hari yang sangat spesial untuk kami. Kami tahu pentingnya laga ini dan apa artinya bagi fans. Bisa memberi mereka kegembiraan ini, ini hari yang indah.”
Tentang Eze yang menjadi pemain keempat dalam sejarah yang mencetak hattrick di derbi London Utara: “Itu menunjukkan betapa sulitnya dan apa yang ia lakukan hari ini. Jujur saja, dia bisa mencetak empat atau lima gol. Dia pemain besar yang bisa menciptakan momen-momen ajaib dan mengubah keseimbangan tim.”
“Kami mendominasi setiap aspek pertandingan. Kami menciptakan banyak peluang bersih dan punya banyak aksi yang nyaris berujung gol. Kami tetap sabar."
“Siapa pun yang kami mainkan, mereka menjalankan tugas. Skuad ini punya keyakinan dan kualitas untuk tampil konsisten."
“Kami sedang dalam momentum bagus, tapi Anda bisa melihat betapa sulitnya setiap laga Liga Inggris. Perjalanannya panjang, kami harus melangkah satu per satu. Nikmati dulu malam ini, kemudian Bayern Munich datang ke sini, dan pekan depan kami ke Chelsea. Pekan yang berat menanti.”
