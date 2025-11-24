"Waduh, Enggak Usah Dibahas Ya!" - Kocak! Eberechi Eze Hindari Pertanyaan Usai Bawa Arsenal Hajar Tottenham Dengan Hattrick

Eberechi Eze enggan menjawab pertanyaan Sky Sports soal kemungkinan dirinya berseragam Tottenham pada Derbi London Utara kali ini andai transfernya tak dibajak oleh Arsenal di musim panas.

Gelandang Inggris itu akhirnya bergabung dengan The Gunners, klub impiannya, pada Agustus lalu. Ia langsung tampil luar biasa dengan menyarangkan tiga gol ke gawang sang rival bebuyutan, sehingga mencapai total lima gol untuk klub barunya.

Setelah mencetak gol kedua tuan rumah secara kontroversial jelang turun minum, Eze menambah dua lagi lewat sepakan dari luar kotak penalti di babak kedua, memastikan kemenangan telak yang membawa Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen Liga Inggris, dengan laga krusial kontra Chelsea selaku tim peringkat dua sudah menanti pekan depan di Stamford Bridge.

Berbicara seusai laga, Eze memilih menghindari pertanyaan terkait drama transfernya pada musim panas.