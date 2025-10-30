"Kita Tuh Perlu Ngaca!" - Dusan Vlahovic Salahkan Rekan-Rekannya Di Juventus, Bikin Igor Tudor Dipecat & Luciano Spalletti Jadi Pelatih Ketiga Dalam 18 Bulan

Tudor memandu Juventus meraih tiga kemenangan dalam tiga pertandingan pertama mereka musim ini, termasuk kemenangan menegangkan 4-3 melawan Inter di Derby d’Italia yang membuat mereka memuncaki klasemen Serie A. Sementara dia berhasil mengembalikan stabilitas pertahanan, sesuatu yang hilang selama hari-hari terakhir Motta di klub, pendekatan pragmatis Tudor membuat Juventus meraih kemenangan tipis di minggu-minggu awal.

Namun, keberuntungan tim mulai merosot setelah hasil imbang kacau 4-4 melawan Borussia Dortmund di Liga Champions. Perjuangan mereka berlanjut dengan hasil imbang 1-1 melawan Hellas Verona yang terancam degradasi, diikuti hasil imbang 2-2 melawan Villarreal di Liga Champions. Hasil imbang melawan Atalanta dan AC Milan lebih memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka, membuat Juventus terlempar dari empat besar Serie A.

Setelah jeda internasional Oktober, situasi Juventus memburuk dengan kekalahan 2–0 dari Como, diikuti kekalahan 1–0 dari Real Madrid. Dukungan untuk Tudor mengalir dari berbagai pihak, dengan legenda klub Alessandro Del Piero memperingatkan bahwa masalah tim jauh lebih dalam daripada pelatih, sementara mantan striker Italia Antonio Cassano juga membela dirinya, menegaskan bahwa pelatih asal Kroasia tersebut tidak harus disalahkan atas kesulitan Juventus.

Meskipun mendapat dukungan, kekalahan 1-0 pekan lalu dari Lazio terbukti menentukan. Hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi delapan pertandingan dan menandai pertandingan keempat berturut-turut di mana mereka gagal mencetak gol, yang akhirnya menentukan nasib Tudor.

Vlahovic, yang menikmati awal yang kuat pada kampanye 2025-26 di bawah Tudor, mengatakan sudah waktunya bagi para pemain untuk membiarkan tindakan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka.

“Kita perlu berbicara lebih sedikit dan melakukan lebih banyak. Kita perlu kembali tampil lebih baik dan menang. Saya fokus pada itu,” kata striker Serbia tersebut.

“Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Mister Tudor atas apa yang telah dia lakukan, untuk apa yang dia wakili untuk Juventus, dan saya berharap yang terbaik untuknya.”