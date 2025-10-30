AFP
"Kita Tuh Perlu Ngaca!" - Dusan Vlahovic Salahkan Rekan-Rekannya Di Juventus, Bikin Igor Tudor Dipecat & Luciano Spalletti Jadi Pelatih Ketiga Dalam 18 Bulan
Pemecatan Tudor dan penunjukan Spalletti
Tudor ditunjuk sebagai pelatih sementara Juventus musim lalu setelah pemecatan Thiago Motta dan diberikan kontrak permanen pada musim panas setelah upaya yang tidak berhasil untuk mendatangkan Gian Piero Gasperini dan Antonio Conte. Namun, serangkaian hasil buruk membuat pelatih Kroasia itu berada di bawah tekanan yang semakin meningkat. Juventus awalnya memutuskan untuk mendukungnya, karena memecat Tudor terbukti rumit karena klub masih membayar pesangon Motta, dan mempekerjakan pelatih ketiga akan semakin memberatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan UEFA Financial Fair Play.
Kekalahan 1-0 pada hari Minggu dari Lazio terbukti menjadi puncaknya, memperpanjang rekor tanpa kemenangan Juventus menjadi delapan pertandingan. Tudor kemudian dipecat pada hari Senin.
Mantan pelatih tim nasional Italia Luciano Spalletti akan ditunjuk untuk memimpin Bianconeri setelah pemecatan Tudor. Pelatih Tuscan berpengalaman, yang paling dikenal karena memimpin Napoli meraih Scudetto 2022–23, akan menandatangani kontrak hingga 2026, dengan perpanjangan otomatis satu tahun jika Juventus lolos ke Liga Champions musim depan.
Vlahovic memperingatkan rekan-rekan bintang Juve-nya
Pemecatan Tudor menandai perubahan manajerial ketiga Juventus dalam waktu lebih dari satu setengah tahun. Massimiliano Allegri, yang dipecat pada akhir musim 2023-24, digantikan oleh Thiago Motta sebelum Tudor mengambil alih. Bianconeri menghentikan rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan dalam pertandingan pertama mereka tanpa Tudor, mengalahkan Udinese 3-1 pada hari Rabu.
Dalam wawancara pascapertandingan, Vlahovic bertanggung jawab atas kegagalan mereka yang baru-baru ini, mengatakan: "Kami telah berganti tiga pelatih dalam satu setengah tahun. Kami perlu bercermin dan melihat di mana kami melakukan kesalahan. Saya tidak berpikir itu adil untuk menyalahkan satu orang; kita semua harus disalahkan.
"[Melawan Udinese] kami harus mengirim sinyal, dan kami melakukannya, tetapi jika kami tidak melakukannya dalam beberapa pertandingan berikutnya, itu tidak akan berguna."
Awal kampanye yang bagus dirusak oleh performa buruk
Tudor memandu Juventus meraih tiga kemenangan dalam tiga pertandingan pertama mereka musim ini, termasuk kemenangan menegangkan 4-3 melawan Inter di Derby d’Italia yang membuat mereka memuncaki klasemen Serie A. Sementara dia berhasil mengembalikan stabilitas pertahanan, sesuatu yang hilang selama hari-hari terakhir Motta di klub, pendekatan pragmatis Tudor membuat Juventus meraih kemenangan tipis di minggu-minggu awal.
Namun, keberuntungan tim mulai merosot setelah hasil imbang kacau 4-4 melawan Borussia Dortmund di Liga Champions. Perjuangan mereka berlanjut dengan hasil imbang 1-1 melawan Hellas Verona yang terancam degradasi, diikuti hasil imbang 2-2 melawan Villarreal di Liga Champions. Hasil imbang melawan Atalanta dan AC Milan lebih memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka, membuat Juventus terlempar dari empat besar Serie A.
Setelah jeda internasional Oktober, situasi Juventus memburuk dengan kekalahan 2–0 dari Como, diikuti kekalahan 1–0 dari Real Madrid. Dukungan untuk Tudor mengalir dari berbagai pihak, dengan legenda klub Alessandro Del Piero memperingatkan bahwa masalah tim jauh lebih dalam daripada pelatih, sementara mantan striker Italia Antonio Cassano juga membela dirinya, menegaskan bahwa pelatih asal Kroasia tersebut tidak harus disalahkan atas kesulitan Juventus.
Meskipun mendapat dukungan, kekalahan 1-0 pekan lalu dari Lazio terbukti menentukan. Hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi delapan pertandingan dan menandai pertandingan keempat berturut-turut di mana mereka gagal mencetak gol, yang akhirnya menentukan nasib Tudor.
Vlahovic, yang menikmati awal yang kuat pada kampanye 2025-26 di bawah Tudor, mengatakan sudah waktunya bagi para pemain untuk membiarkan tindakan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka.
“Kita perlu berbicara lebih sedikit dan melakukan lebih banyak. Kita perlu kembali tampil lebih baik dan menang. Saya fokus pada itu,” kata striker Serbia tersebut.
“Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Mister Tudor atas apa yang telah dia lakukan, untuk apa yang dia wakili untuk Juventus, dan saya berharap yang terbaik untuknya.”
Pertandingan pertama Spalletti memimpin
Juventus akan berusaha membangun kemenangan 3-1 mereka atas Udinese ketika mereka menghadapi Cremonese pada hari Sabtu, karena mereka ingin naik kembali ke empat besar. Pertandingan ini juga bisa menjadi pertandingan pertama Spalletti sebagai pelatih Juventus.
