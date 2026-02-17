Duo Juventus, Giorgio Chiellini dan Damien Comolli, dijatuhi sanksi larangan bertanding dan denda akibat insiden di lorong stadion dengan wasit setelah kekalahan kontroversial dari Inter

Dampak disiplin dari Derby d'Italia telah cepat dan berat, dengan hakim olahraga Italia menjatuhkan sanksi berat setelah insiden kacau di San Siro. Hukuman terberat dijatuhkan kepada CEO Juventus, Comolli, yang dilarang berpartisipasi dalam semua aktivitas sepak bola hingga 31 Maret 2026. Kekejaman larangan tersebut mencerminkan seriusnya insiden yang dijelaskan dalam laporan resmi pertandingan, yang menggambarkan seorang eksekutif yang kehilangan kendali diri di tengah situasi yang memanas.

Laporan tersebut menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan selama jeda pertandingan, menyatakan bahwa Comolli menunjukkan "sikap agresif dan sangat mengintimidasi" terhadap wasit La Penna. Situasi semakin memanas di lorong, di mana CEO tersebut dilaporkan mencoba melakukan kontak fisik dengan wasit. Ia hanya dapat dicegah berkat intervensi fisik staf pelatih Juventus dan karyawan klub lainnya, yang harus menahannya. Selain itu, Comolli dituduh menggunakan bahasa yang "sangat menghina", serangan verbal yang dilaporkan terus berlanjut bahkan di luar ruang ganti wasit lama setelah kedua tim telah berpisah.