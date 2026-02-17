Getty Images Sport
Duo Juventus, Giorgio Chiellini dan Damien Comolli, dijatuhi sanksi larangan bertanding dan denda akibat insiden di lorong stadion dengan wasit setelah kekalahan kontroversial dari Inter
Comolli dilarang karena perilaku yang mengintimidasi.
Dampak disiplin dari Derby d'Italia telah cepat dan berat, dengan hakim olahraga Italia menjatuhkan sanksi berat setelah insiden kacau di San Siro. Hukuman terberat dijatuhkan kepada CEO Juventus, Comolli, yang dilarang berpartisipasi dalam semua aktivitas sepak bola hingga 31 Maret 2026. Kekejaman larangan tersebut mencerminkan seriusnya insiden yang dijelaskan dalam laporan resmi pertandingan, yang menggambarkan seorang eksekutif yang kehilangan kendali diri di tengah situasi yang memanas.
Laporan tersebut menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan selama jeda pertandingan, menyatakan bahwa Comolli menunjukkan "sikap agresif dan sangat mengintimidasi" terhadap wasit La Penna. Situasi semakin memanas di lorong, di mana CEO tersebut dilaporkan mencoba melakukan kontak fisik dengan wasit. Ia hanya dapat dicegah berkat intervensi fisik staf pelatih Juventus dan karyawan klub lainnya, yang harus menahannya. Selain itu, Comolli dituduh menggunakan bahasa yang "sangat menghina", serangan verbal yang dilaporkan terus berlanjut bahkan di luar ruang ganti wasit lama setelah kedua tim telah berpisah.
Kericuhan di terowongan dan sanksi terhadap Chiellini
Temuan resmi menunjukkan bahwa jeda babak pertama nyaris berujung pada perkelahian fisik. Gambar seorang eksekutif klub tingkat tinggi yang harus ditenangkan oleh tim teknisnya sendiri telah mengakibatkan denda sebesar €15.000, disertai dengan suspensi panjang bagi Comolli. Namun, dia bukanlah satu-satunya direktur Juventus yang meluapkan frustrasinya.
Chiellini, seorang pemain yang telah bertahun-tahun berjuang dalam pertandingan-pertandingan berisiko tinggi, juga menjadi sasaran hakim olahraga. Mantan bek legendaris yang kini menjadi direktur ini akan dilarang menjalankan tugas resmi hingga 27 Februari 2026. Meskipun perilakunya dianggap kurang mengancam secara fisik dibandingkan Comolli, laporan tersebut mencatat bahwa Chiellini menentang kinerja wasit dengan cara yang "tidak hormat." Dia juga dituduh mengarahkan "kritik yang menyinggung" kepada wasit cadangan saat keributan di lorong terjadi, menambah kesan keretakan total dalam hubungan antara klub dan pejabat pertandingan.
Chiellini menuntut pertanggungjawaban dari Rocchi.
Penyebab utama ledakan administratif ini adalah pemecatan Kalulu akibat kartu kuning kedua - sebuah keputusan yang Juventus yakini sepenuhnya sebagai hasil simulasi yang jelas dari tim lawan. Dengan tayangan ulang yang menunjukkan kontak minimal, rasa ketidakadilan di kubu Bianconeri telah berubah menjadi serangan langsung terhadap tata kelola wasit Italia. Chiellini tidak menahan diri dalam menanggapi insiden ini, mengarahkan kritiknya pada penunjuk wasit Gianluca Rocchi dan menuntut perubahan sistemik.
"Kita tidak bisa membicarakan sepak bola setelah apa yang terjadi hari ini. Sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima terjadi hari ini, tidak peduli apakah itu menimpa kita atau orang lain," Chiellini meluapkan kemarahannya, jelas merasa bahwa standar wasit telah mencapai titik krisis. "Mulai besok sepertinya VAR harus berubah, karena tidak dapat diterima bahwa begitu banyak kesalahan terus terjadi bahkan dalam pertandingan besar seperti ini."
'Sebuah aib bagi sepak bola Italia'
Comolli bahkan lebih jauh lagi, menggambarkan insiden tersebut bukan hanya sebagai kerugian bagi Juventus, tetapi juga sebagai noda hitam bagi merek Serie A secara keseluruhan. Dengan Derby d'Italia menjadi salah satu pertandingan paling ditonton di dunia sepak bola, CEO tersebut mengungkapkan rasa malu yang mendalam atas pemandangan yang ditampilkan kepada penonton internasional.
"Jelas, sebagai klub, kami merasa hari ini sangat memalukan. Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah aib, dan kami merasa kuat sebagai klub—dari pemilik, suporter, pemain, hingga pelatih—bahwa hal ini tidak boleh terulang lagi," kata Comolli. Ia menyesali sifat berulang dari kontroversi ini, menambahkan: "Ini terjadi berulang kali... malam ini adalah ringkasan dari apa yang kami lihat sepanjang musim ini. Untuk pertandingan seperti ini, dengan seluruh dunia menonton." Untuk memperparah penderitaan bagi Si Nyonya Tua, wasit olahraga mengonfirmasi bahwa Kalulu akan menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan, meninggalkan Juve dalam keadaan kekurangan pemain saat mereka berusaha bangkit dari pukulan ini dalam perburuan Scudetto.
