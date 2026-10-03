Dumfries: "Saya dan Mourinho mencintai Inter. Kembali? Jika mereka masih menginginkan saya setelah Real..."

"Setelah 5 tahun di Inter, saya merasa inilah saat yang tepat untuk mencoba sesuatu yang baru. Bagi saya, Real adalah klub terbesar di dunia dan merupakan sebuah kehormatan bisa bermain di sini. Itu tidak ada kaitannya dengan Inter, karena di sana saya menjalani periode yang luar biasa.

Namun terkadang dalam hidup Anda merasa membutuhkan tantangan baru dan Real adalah klub yang sempurna bagi saya. Bermain di Inter adalah kehormatan besar, tetapi itulah langkah yang ingin saya ambil. Para pemain juga sangat bahagia untuk saya. Inilah saat yang tepat"