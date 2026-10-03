Denzel Dumries terus menjadi kepastian mutlak bagi Belanda dan kini juga bagi Real Madrid, klub yang dipilihnya dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Inter. Dan dari pemusatan latihan Belanda, bek sayap itu berbicara kepada mikrofon Libero untuk sebuah wawancara panjang yang juga menelusuri kembali pengalamannya bersama Inter yang, tak terelakkan, telah membekas dalam dirinya dan tetap tinggal di hatinya.
Dumfries: "Saya dan Mourinho mencintai Inter. Kembali? Jika mereka masih menginginkan saya setelah Real..."
Saya dan Mourinho mencintai Inter
"Bersama Mourinho semuanya baik-baik saja. Saya sangat menyukainya, dia pelatih hebat. Cukup lihat apa yang telah dia lakukan sepanjang kariernya. Tentu saja saya juga tahu masa lalunya di Inter. Musim baru saja dimulai dan kami mulai saling mengenal, tetapi sinyal-sinyal awalnya sangat bagus. Kami banyak berbicara tentang Inter. Periode yang dijalani di sana sangat spesial bagi kami berdua. Kami mencintai Inter, terus mengikutinya dan membicarakannya"
Saya masih mengikuti Inter
"Saya mengikuti semuanya dan masih berbicara dengan mantan rekan setim saya. Itu normal: jika Anda bermain bersama selama 5 tahun, Anda menjadi teman, hubungan juga terjalin antarkeluarga dan anak-anak. Saya berhubungan dengan banyak pemain dan ketika Inter mencetak gol saya sangat senang untuk mereka. Hal ini tidak akan pernah hilang. Saya banyak berbicara dengan Marcus (Thuram, red), kami masih saling melontarkan lelucon yang sama dan dia menceritakan semuanya kepada saya. Dalam lima tahun ini kami telah menjadi sebuah keluarga. Sekarang saya mengikuti mereka dari jauh, tetapi saya melihat semuanya."
PILIHAN REAL
"Setelah 5 tahun di Inter, saya merasa inilah saat yang tepat untuk mencoba sesuatu yang baru. Bagi saya, Real adalah klub terbesar di dunia dan merupakan sebuah kehormatan bisa bermain di sini. Itu tidak ada kaitannya dengan Inter, karena di sana saya menjalani periode yang luar biasa.
Namun terkadang dalam hidup Anda merasa membutuhkan tantangan baru dan Real adalah klub yang sempurna bagi saya. Bermain di Inter adalah kehormatan besar, tetapi itulah langkah yang ingin saya ambil. Para pemain juga sangat bahagia untuk saya. Inilah saat yang tepat"
Kritik awal
"Awalnya tidak mudah, saya mendapat banyak kritik. Kebanyakan orang tidak tahu, tetapi saya sangat keras terhadap diri sendiri. Ketika kritik datang dari luar, kemungkinan besar saya sudah melontarkan kritik yang sama kepada diri sendiri sepuluh kali.
Seorang pelatih di Belanda mengajarkan kepada saya bahwa ketika kritik datang, Anda harus menerimanya, merangkulnya, dan mengubahnya menjadi motivasi. Saya datang setelah musim luar biasa Hakimi, Inter baru saja memenangkan Scudetto dan banyak orang tidak mengenal saya. Saya tahu pada awalnya itu tidak akan mudah. Tetapi sejak hari pertama saya memiliki keinginan untuk membuktikan bahwa saya adalah pemain Inter. Dan itulah yang saya coba lakukan sampai akhir. Karena itu saya pergi dengan senyuman"
Scudetto yang dimenangi
"Kenangan terindah? Saya akan bilang Scudetto pertama. Yang terakhir juga sangat spesial, tetapi yang pertama sungguh luar biasa. Bintang kedua adalah sesuatu yang akan selamanya tercatat dalam sejarah. Lalu, tentu saja, Scudetto terakhir juga merupakan kejutan besar. Semua orang memandang Inter sambil bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Memenangi double bersama Chivu adalah hal yang fantastis. Itu adalah tahun-tahun yang luar biasa, ketika laga-laga Liga Champions datang para lawan tahu bahwa bermain melawan kami akan sulit
Keluarganya mendukung Inter
"Anak saya orang Italia, dia benar-benar orang Italia! Dan dia adalah penggemar berat Inter. Seluruh keluarga saya masih sangat mendukung Inter. Yang paling besar berbicara bahasa Italia dan selalu berkata: “Saya anak laki-laki Italia”.
Italia tidak akan pernah hilang dari kehidupan keluarga saya dan saya tidak ingin itu terjadi. Itu adalah budaya yang sangat indah. Dua anak saya yang lebih kecil lahir di Milan. Italia akan selalu menjadi tempat yang spesial bagi saya dan keluarga saya".
Kembali?
"Kembali? Kita lihat saja apakah mereka masih menginginkan saya setelah karier saya di Madrid! Bagaimanapun, saya akan tetap terikat dengan Inter sepanjang sisa hidup saya. Dalam peran apa saya tidak tahu, tetapi hal-hal tertentu akan tetap ada selamanya. Namun sekarang saya ingin memberikan yang terbaik di Real dan memenangkan trofi. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi
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