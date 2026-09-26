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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Dumfries membuat Mourinho dalam posisi sulit

Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
D. Dumfries
J. Mourinho
Belanda
Jerman
Spanyol
Portugal

Tekanan taktis yang menyia-nyiakan potensinya

Denzel Dumfries tampil menawan bersama timnas negaranya, Belanda, dengan menghadirkan versi dirinya yang "paling menyerang dan memimpin", sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang ia tampilkan saat ini bersama Real Madrid, menurut surat kabar Marca.

Bek kanan itu merupakan kapten kedua dan salah satu elemen terpenting dalam skuad Belanda, bahkan dari sisi menonjolkan kepribadian, sebagaimana terlihat dalam adu mulutnya dengan Kimmich saat menghadapi Jerman pada Kamis lalu.


  • Dumfries: Ledakan Ofensif Bersama Belanda dan Statistik Minim di Real Madrid

    Jauh dari perannya yang lebih tenang di Real Madrid, sesuatu yang bisa dimaklumi mengingat kepindahannya ke tim itu baru beberapa bulan lalu, Dumfries menunjukkan wajah ofensifnya yang kuat menghadapi Jerman; ia menuntaskan 26 umpan akurat dari total 31 (dengan tingkat keberhasilan 84%), memberikan 3 umpan kunci, melakukan 3 pemotongan bola (tertinggi dalam pertandingan), dan merebut dua bola.

    Ia juga membuat Mekz Meurdink berhadapan satu lawan satu dengan gawang Ter Stegen berkat umpan menentukan yang luar biasa dari pemain Madrid itu.

    Sebaliknya, volume kontribusi ofensifnya bersama klub kerajaan itu menurun hingga mencapai 0,6 umpan kunci dan 0,5 tembakan per pertandingan.

    Sang pemain berkata usai laga melawan Jerman: "Kami bekerja keras dengan intensitas tinggi, dan apa yang diinginkan Xavi sangat jelas: keberanian lebih besar dalam menekan, lebih banyak duel individu, dan penguasaan bola yang lebih dinamis."


    Dumfries mempertahankan catatannya yang nihil gol dan assist selama tujuh penampilannya bersama Real Madrid. Meski Mourinho tampak memercayainya dengan mengorbankan Trent Alexander-Arnold, ia belum banyak tampil menonjol di sisi ofensif.

    Sang pemain sebelumnya mengakhiri kariernya bersama Inter dengan 27 gol dan 28 assist dalam 207 pertandingan, angka-angka yang menggambarkan dengan jelas karakter bek yang direkrut Real Madrid.

    Dan dalam 120 pertandingan bersama PSV Eindhoven, ia mencetak 16 gol dan menciptakan 20 assist, angka-angka yang juga sangat baik untuk seorang bek.

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  • Mourinho dan Koeman/ Xavi: Ilustrasi taktik menjelaskan perbedaannya

    Marca menutup laporannya dengan mengatakan bahwa "gambaran taktik memainkan peran besar dalam memahami dua versi Dumfries; sebab di Real Madrid, Yan Diomande memperoleh lebih banyak menit bermain dan menjadi pilihan utama di sisi tersebut. Dan bila pemain Pantai Gading itu absen, baik Bellingham maupun Arda Guler cenderung banyak bergerak ke sayap tersebut". 

    Dan mereka menutup: "Faktanya, Dumfries bermain dengan gaya menyerang yang meledak-ledak, sebagaimana juga terlihat di Piala Dunia, khususnya lewat dua umpan matangnya dalam kemenangan telak atas Swedia (5-1) pada laga yang sangat apik di seluruh aspek permainan. Namun, yang benar-benar ia butuhkan hanyalah lorong kosong untuk memanfaatkan kekuatan fisiknya yang luar biasa, dan hal itu belum terjadi hingga kini bersama Mourinho".

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