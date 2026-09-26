Dumfries membuat Mourinho dalam posisi sulit

Jauh dari perannya yang lebih tenang di Real Madrid, sesuatu yang bisa dimaklumi mengingat kepindahannya ke tim itu baru beberapa bulan lalu, Dumfries menunjukkan wajah ofensifnya yang kuat menghadapi Jerman; ia menuntaskan 26 umpan akurat dari total 31 (dengan tingkat keberhasilan 84%), memberikan 3 umpan kunci, melakukan 3 pemotongan bola (tertinggi dalam pertandingan), dan merebut dua bola.

Ia juga membuat Mekz Meurdink berhadapan satu lawan satu dengan gawang Ter Stegen berkat umpan menentukan yang luar biasa dari pemain Madrid itu.

Sebaliknya, volume kontribusi ofensifnya bersama klub kerajaan itu menurun hingga mencapai 0,6 umpan kunci dan 0,5 tembakan per pertandingan.

Sang pemain berkata usai laga melawan Jerman: "Kami bekerja keras dengan intensitas tinggi, dan apa yang diinginkan Xavi sangat jelas: keberanian lebih besar dalam menekan, lebih banyak duel individu, dan penguasaan bola yang lebih dinamis."





Dumfries mempertahankan catatannya yang nihil gol dan assist selama tujuh penampilannya bersama Real Madrid. Meski Mourinho tampak memercayainya dengan mengorbankan Trent Alexander-Arnold, ia belum banyak tampil menonjol di sisi ofensif.

Sang pemain sebelumnya mengakhiri kariernya bersama Inter dengan 27 gol dan 28 assist dalam 207 pertandingan, angka-angka yang menggambarkan dengan jelas karakter bek yang direkrut Real Madrid.

Dan dalam 120 pertandingan bersama PSV Eindhoven, ia mencetak 16 gol dan menciptakan 20 assist, angka-angka yang juga sangat baik untuk seorang bek.