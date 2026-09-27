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Human Mural Timnas Indonesia
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Dukung Perjuangan Timnas Indonesia, Ribuan Suporter Cetak Rekor MURI Lewat Human Mural "BELIEVE" Di SUGBK

FIFA ASEAN Cup
Indonesia
Indonesia vs Singapore
Singapore

Momen bersejarah tercipta di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026, Jumat (25/9) malam WIB.

Produsen air mineral AQUA berkolaborasi dengan kelompok suporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia, sukses menggelar aksi koreografi kolosal bertajuk Human Mural "BELIEVE".

Aksi yang melibatkan lebih dari 6.000 suporter tersebut berhasil memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Sebanyak 2.625 suporter di antaranya beraksi membentuk formasi tulisan raksasa “BELIEVE” menggunakan jas hujan berwarna merah dan putih.

  • Kenapa Pakai Jas Hujan?

    Pemilihan jas hujan sebagai atribut utama menjadi simbol ketangguhan suporter: bahwa dalam kondisi dan situasi apa pun, komitmen serta dukungan untuk Skuad Garuda tidak akan pernah surut.

    Aksi kolaboratif ini menjadi simbol dukungan 100% murni bagi Timnas Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan terbesar sepakbola tidak hanya lahir di lapangan, tetapi juga dari para suporter di tribun.

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  • Human Mural Timnas Indonesia

    Simbol "Dukungan Adem" Untuk Indonesia

    Marketing Director AQUA, Adisti Nirmala, menjelaskan bahwa gerakan ini diusung untuk menyebarkan semangat "dukungan adem" - sebuah imbauan agar suporter memberikan energi positif, menjunjung sportivitas, dan saling menghargai.

    "Bagi AQUA, dukungan kepada Timnas seharusnya menjadi energi yahg menyatukan dan menjaga suasana tetap positif. Melalui semangat 'dukungan adem', kami mengajak para suporter untuk hadir dengan rasa yakin, sportivitas dan saling menghargai, bukan hanya saat Garuda menang, tetapi di setiap tahap perjuangannya," ujar Adisti.

    "Human mural 'BELIEVE' menjadi simbol bahwa ketika ribuan orang menyatukan dukungan dengan cara yang positif, semangat itu dapat menjadi kekuatan nyata bagi Timnas Indonesia."

    Pesan ini terasa kian krusial mengingat Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di ajang regional bergengsi FIFA ASEAN Cup 2026. Sebagai salah satu tim unggulan di Grup A, dukungan murni dan konsisten dari tribun penonton menjadi fondasi penting bagi laju Skuad Garuda di Asia Tenggara.

  • Human Mural Timnas Indonesia

    Satu Suara Dari Tribun

    Senada dengan AQUA, Presiden La Grande Indonesia, Unggul Indra, menegaskan bahwa koreografi ini lahir dari keyakinan mendalam para suporter terhadap proses panjang yang tengah dijalani tim nasional.

    "Bagi kami, BELIEVE adalah suara suporter yang percaya dan tetap berdiri bersama Timnas dalam situasi apa pun. Ketika 2.625 suporter membentuk satu pesan di stadion, yang terasa bukan sekadar koreografi, melainkan kebersamaan dan rasa yakin yang benar-benar hidup di tribun. Kami berharap semangat ini terus dijaga dengan cara yang kreatif, sportif, dan saling menghormati," tutur Unggul.

    Aksi spektakuler ini tak hanya menghadirkan estetika visual yang megah di SUGBK, tetapi juga menegaskan pesan bahwa kekuatan terbesar sepak bola Indonesia tak cuma hadir dari aksi para pemain di lapangan, melainkan dari persatuan pendukungnya di tribun penonton.

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