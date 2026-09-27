Dukung Perjuangan Timnas Indonesia, Ribuan Suporter Cetak Rekor MURI Lewat Human Mural "BELIEVE" Di SUGBK

Marketing Director AQUA, Adisti Nirmala, menjelaskan bahwa gerakan ini diusung untuk menyebarkan semangat "dukungan adem" - sebuah imbauan agar suporter memberikan energi positif, menjunjung sportivitas, dan saling menghargai.

"Bagi AQUA, dukungan kepada Timnas seharusnya menjadi energi yahg menyatukan dan menjaga suasana tetap positif. Melalui semangat 'dukungan adem', kami mengajak para suporter untuk hadir dengan rasa yakin, sportivitas dan saling menghargai, bukan hanya saat Garuda menang, tetapi di setiap tahap perjuangannya," ujar Adisti.

"Human mural 'BELIEVE' menjadi simbol bahwa ketika ribuan orang menyatukan dukungan dengan cara yang positif, semangat itu dapat menjadi kekuatan nyata bagi Timnas Indonesia."

Pesan ini terasa kian krusial mengingat Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di ajang regional bergengsi FIFA ASEAN Cup 2026. Sebagai salah satu tim unggulan di Grup A, dukungan murni dan konsisten dari tribun penonton menjadi fondasi penting bagi laju Skuad Garuda di Asia Tenggara.