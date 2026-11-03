Jesus de Miguel, penyerang asal Spanyol berusia 30 tahun, mengalami cedera saat pertandingan Tenerife melawan Andorra di Divisi Dua Liga Spanyol, ketika ia berbenturan dengan penjaga gawang Andorra, Jesus Owono, saat berebut bola di dekat garis tengah lapangan.

Pemain tersebut mengalami cedera parah di dada yang menyebabkan henti jantung dan pernapasan, lalu dilarikan ke rumah sakit, sebelum klub Tenerife mengumumkan kematiannya pada Selasa pagi. Tenerife menyampaikan kabar duka itu melalui pernyataan yang menyentuh, yang di dalamnya klub menggambarkan dirinya "patah hati", sementara ucapan belasungkawa mengalir dari klub-klub dan para pemain di seluruh dunia, di antaranya Lionel Messi. Real Madrid pun berencana menggelar aksi mengheningkan cipta selama satu menit dalam pertandingannya.

Presiden UEFA Aleksander Ceferin mengatakan bahwa organisasinya "patah hati" atas kematian pemain tersebut, seraya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga de Miguel, rekan-rekannya, dan klub Tenerife, serta menegaskan bahwa sepak bola Eropa akan berkabung untuknya, sebagai bentuk penghormatan, pekan ini.

UEFA menegaskan bahwa penghormatan tersebut akan mencakup pertandingan Liga Champions pada Selasa dan Rabu, ditambah pertandingan Liga Europa dan Liga Conference pada Kamis.

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