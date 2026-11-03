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FC Shakhtar Donetsk v Sporting Club de Portugal - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Duka dan belasungkawa: stadion-stadion Eropa bersatu dalam perpisahan dengan penyerang Tenerife

Galatasaray vs VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Champions League
Shakhtar Donetsk vs Sporting CP
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
J. de Miguel
Tenerife
Turki
Jerman
Ukraina
Portugal
Inggris
Spanyol

Mengheningkan cipta untuk mengenang Jesus

Suasana duka dan belasungkawa menyelimuti pertandingan-pertandingan sepak bola Eropa, setelah meninggalnya penyerang Tenerife asal Spanyol, Jesus de Miguel, dalam usia 30 tahun, akibat benturan keras dengan kiper Andorra, Jesus Owono, selama pertandingan kedua tim di Divisi Dua Spanyol.

Belasungkawa dimulai bersamaan dengan bergulirnya laga-laga pertama dari pekan keempat fase liga di Liga Champions Eropa, pada dua pertandingan antara Galatasaray Turki melawan Stuttgart Jerman, serta Shakhtar Donetsk Ukraina melawan Sporting Lisbon Portugal, di mana Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) memutuskan untuk melakukan mengheningkan cipta satu menit guna menghormati arwah pemain yang telah tiada tersebut.

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  • Galatasaray dan Stuttgart memberikan ucapan belasungkawa kepada Tenerife

    Banyak klub Eropa sebelumnya telah menyampaikan rasa duka dan solidaritas mereka kepada keluarga pemain dan klub Tenerife, di mana Galatasaray merilis pernyataan resmi yang berbunyi: "Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya kesedihan ini," seraya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga De Miguel dan seluruh keluarga besar Tenerife.

    Mereka menutup dengan pesan: "Beristirahatlah dengan tenang, Jesus."

    Stuttgart juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga pemain dan seluruh keluarga besar klub Tenerife, melalui unggahan resmi di akun mereka di platform X.

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  • Cedera yang mematikan

    Jesus de Miguel, penyerang asal Spanyol berusia 30 tahun, mengalami cedera saat pertandingan Tenerife melawan Andorra di Divisi Dua Liga Spanyol, ketika ia berbenturan dengan penjaga gawang Andorra, Jesus Owono, saat berebut bola di dekat garis tengah lapangan.

    Pemain tersebut mengalami cedera parah di dada yang menyebabkan henti jantung dan pernapasan, lalu dilarikan ke rumah sakit, sebelum klub Tenerife mengumumkan kematiannya pada Selasa pagi. Tenerife menyampaikan kabar duka itu melalui pernyataan yang menyentuh, yang di dalamnya klub menggambarkan dirinya "patah hati", sementara ucapan belasungkawa mengalir dari klub-klub dan para pemain di seluruh dunia, di antaranya Lionel Messi. Real Madrid pun berencana menggelar aksi mengheningkan cipta selama satu menit dalam pertandingannya.

    Presiden UEFA Aleksander Ceferin mengatakan bahwa organisasinya "patah hati" atas kematian pemain tersebut, seraya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga de Miguel, rekan-rekannya, dan klub Tenerife, serta menegaskan bahwa sepak bola Eropa akan berkabung untuknya, sebagai bentuk penghormatan, pekan ini.

    UEFA menegaskan bahwa penghormatan tersebut akan mencakup pertandingan Liga Champions pada Selasa dan Rabu, ditambah pertandingan Liga Europa dan Liga Conference pada Kamis.

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