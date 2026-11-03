Suasana duka dan belasungkawa menyelimuti pertandingan-pertandingan sepak bola Eropa, setelah meninggalnya penyerang Tenerife asal Spanyol, Jesus de Miguel, dalam usia 30 tahun, akibat benturan keras dengan kiper Andorra, Jesus Owono, selama pertandingan kedua tim di Divisi Dua Spanyol.
Belasungkawa dimulai bersamaan dengan bergulirnya laga-laga pertama dari pekan keempat fase liga di Liga Champions Eropa, pada dua pertandingan antara Galatasaray Turki melawan Stuttgart Jerman, serta Shakhtar Donetsk Ukraina melawan Sporting Lisbon Portugal, di mana Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) memutuskan untuk melakukan mengheningkan cipta satu menit guna menghormati arwah pemain yang telah tiada tersebut.