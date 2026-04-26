Dugaan Sensasional Pasca Cedera: Apakah Kylian Mbappe Sudah "Bosan" dengan Real Madrid?

Mbappe, yang masih terikat kontrak hingga 2029, ditarik keluar karena mengalami masalah lutut sepuluh menit menjelang akhir pertandingan saat timnya bermain imbang secara mengecewakan melawan Real Betis. Dalam ketidakhadirannya, tim Madrid kebobolan gol penyama kedudukan menjelang akhir pertandingan, sehingga peluang mereka untuk meraih gelar juara semakin menjauh. Gol yang dicetak oleh Hector Bellerin diawali oleh dugaan pelanggaran terhadap Ferland Mendy, yang kemudian membuat pelatih Alvaro Arbeloa marah, serta kesalahan yang dilakukan oleh Antonio Rüdiger.

Setelah pertandingan usai, kemarahan melanda para pendukung Real. Namun, hal itu terutama disebabkan oleh pergantian pemain asal Prancis tersebut, demikian dugaan reporter Tomas Roncero di stasiun radio Cadena SER: "Karena mereka merasa Mbappe tidak benar-benar keluar lapangan karena cedera. Orang-orang merasa dia tidak mau berjuang sepenuh hati."

Surat kabar Marca yang berbasis di Madrid bahkan melangkah lebih jauh dengan judul: "Mbappe sudah muak." Hal ini, di satu sisi, disebabkan oleh "masalah fisik yang sering dialaminya menjelang Piala Dunia." Baru pada bulan Maret lalu beredar rumor tentang kesalahan diagnosis dari departemen medis, yang bahkan memeriksa kaki Mbappe yang salah. Di sisi lain, hal ini juga disebabkan oleh "kegilaan tertentu" di balik layar. Pemain berusia 27 tahun itu semakin kesal dengan rekan setimnya yang tertentu.