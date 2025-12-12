Kisruh DUALISME Di Kamerun! Pelatih Yang Sudah Dipecat Umumkan Skuad Timnas Tandingan, Panggil Andre Onana Ke Piala Afrika

Timnas Kamerun dilanda kisruh menjelang Piala Afrika 2025 yang dimulai 22 Desember di Maroko. Kamerun akan menjalani laga pertama mereka melawan Gabon tiga hari kemudian, namun hingga kini posisi pelatih belum jelas dan terjadi dualisme skuad timnas.

Laporan Mail Sport mengungkap kondisi internal Kamerun yang memanas. Samuel Eto’o, yang baru merayakan empat tahun masa jabatannya sebagai presiden FECAFOOT, disebut telah memberitahu Marc Brys bahwa ia resmi dicopot dari posisi pelatih The Indomitable Lions. Namun manajer asal Belgia menolak itu, mengklaim bahwa ia tidak pernah menerima surat pemecatan resmi dan kontraknya dengan Kementerian Olahraga Kamerun masih berlaku hingga Desember 2026.

Meski Eto’o telah menunjuk David Pagou sebagai pelatih baru dan merilis daftar skuad berisi 28 pemain pada 1 Desember, Brys tetap bersikeras bahwa dialah pelatih sah dan berniat memimpin timnas Kamerun ke Piala Afrika. Daftar skuad versi FECAFOOT mengundang kontroversi karena tidak menyertakan nama besar seperti Andre Onana, kiper Manchester United yang dipinjamkan ke Trabzonspor, dan Eric Choupo-Moting. Striker veteran Vincent Aboubakar, yang hanya berjarak 12 gol dari rekor sepanjang masa Eto’o untuk Kamerun, juga tak dipanggil.

Brys pun menuduh bahwa pencoretan tersebut adalah manuver licik Eto'o agar Aboubakar tak merebut rekornya, dan kini merilis skuad versinya sendiri untuk berpartisipasi di Piala Afrika. Hal ini menciptakan kekacauan besar di sepakbola Kamerun.