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Dua transfer yang gagal terwujud: Madrid tak mampu penuhi dua permintaan Mourinho

Transfers
J. Mourinho
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Mourinho Tidak Sepenuhnya Puas: Dua Permintaan yang Tak Dipenuhi Real Madrid

Dari tujuh perekrutan yang diminta pelatih Real Madrid Jose Mourinho, bek tengah kiri dan gelandang masih tercantum dalam daftar kebutuhan yang tertunda, dalam bursa yang tidak akan diaktifkan kembali kecuali salah satu pemain pergi.

Mourinho mengajukan 7 permintaan, dan 5 di antaranya telah terpenuhi, dengan tingkat kesesuaian yang beragam dari sisi kecocokan para pemain dengan spesifikasi yang diminta, yaitu Cucurella dan Dumfries untuk memperkuat dua posisi bek sayap, Bernardo Silva sebagai pemain serbaguna di lini tengah, Ibrahima Konate sebagai bek tengah kanan, dan Carlos Espi sebagai penyerang yang berbeda dari yang sudah ada dalam skuad tim.

Di antara transfer yang terealisasi, satu-satunya peran yang tidak ada dalam daftar asli adalah sayap kanan, tetapi Yan Diomande menjadi tersedia setelah Bayern Munich menolak kepergian Michael Olise. 

Surat kabar Sport menyebutkan, "Ada dua permintaan yang belum terpenuhi, dan keduanya masih tercantum dalam daftar kebutuhan, menanti kemungkinan untuk dituntaskan".

Mourinho menilai bahwa ia memiliki daftar yang berisi 20 pemain, yaitu para pemain yang ia anggap siap berkompetisi, setelah mengesampingkan yang cedera dan para pemain yang keluar dari perhitungannya.

Di antara kebutuhan yang belum tuntas, ada bek tengah kiri, yang merupakan salah satu kekhawatiran terbesar pelatih Portugal itu karena sulitnya menemukan pemain dengan spesifikasi seperti ini di bursa transfer, di tengah ketiadaannya yang berubah menjadi masalah kritis bagi Real Madrid.

  • mourinhoGetty Images

    Bek tengah kiri dan gelandang serba bisa

    Militao terus menunjukkan kemajuan dalam program pemulihannya, dan proses penyembuhannya kemungkinan akan tuntas pada akhir Oktober, tetapi riwayat cederanya tidak memberikan alasan untuk optimistis.

    Adapun soal Dean Huijsen, ada sejumlah keraguan setelah musim di mana ia tidak mampu membuktikan dirinya secara penuh, meski penampilannya bersama Bournemouth mengisyaratkan potensinya untuk melangkah lebih jauh.

    Dalam persamaan ini, Raul Asencio berada di urutan terbawah dalam daftar pilihan, dan kepergiannya akan mendorong Real Madrid untuk melakukan upaya terakhir di bursa transfer.

    Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat lini belakang, dan Inter telah menetapkan harga pemain tersebut sebesar 70 juta euro, jumlah yang mendekati nilai yang sebelumnya telah dialokasikan Real Madrid untuk merekrut Rodri.

    Dengan demikian, kepuasan Mourinho terhadap skuad pemain yang dimilikinya cukup besar, tetapi tidak sepenuhnya.

    Pelatih asal Portugal itu ingin memiliki pemain dengan spesifikasi serupa dengan Hojlund, yang direkrut Atletico Madrid, yakni seorang gelandang komplet yang mampu menahan tempo tinggi yang akan diterapkan Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho, dan pada saat yang sama mampu mengendalikan alur pertandingan serta mengatur temponya.

    Mourinho pun akan mendapati dirinya terpaksa memfungsikan kembali beberapa pemain di posisi yang berbeda, serta membagi menit bermain kepada para pemain yang awalnya tidak ia andalkan.

    Namun, sebagaimana yang terjadi sepanjang karier kepelatihannya, prinsip meritokrasi lah yang akan menentukan keikutsertaan setiap pemain.

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