Dari tujuh perekrutan yang diminta pelatih Real Madrid Jose Mourinho, bek tengah kiri dan gelandang masih tercantum dalam daftar kebutuhan yang tertunda, dalam bursa yang tidak akan diaktifkan kembali kecuali salah satu pemain pergi.

Mourinho mengajukan 7 permintaan, dan 5 di antaranya telah terpenuhi, dengan tingkat kesesuaian yang beragam dari sisi kecocokan para pemain dengan spesifikasi yang diminta, yaitu Cucurella dan Dumfries untuk memperkuat dua posisi bek sayap, Bernardo Silva sebagai pemain serbaguna di lini tengah, Ibrahima Konate sebagai bek tengah kanan, dan Carlos Espi sebagai penyerang yang berbeda dari yang sudah ada dalam skuad tim.

Di antara transfer yang terealisasi, satu-satunya peran yang tidak ada dalam daftar asli adalah sayap kanan, tetapi Yan Diomande menjadi tersedia setelah Bayern Munich menolak kepergian Michael Olise.

Surat kabar Sport menyebutkan, "Ada dua permintaan yang belum terpenuhi, dan keduanya masih tercantum dalam daftar kebutuhan, menanti kemungkinan untuk dituntaskan".

Mourinho menilai bahwa ia memiliki daftar yang berisi 20 pemain, yaitu para pemain yang ia anggap siap berkompetisi, setelah mengesampingkan yang cedera dan para pemain yang keluar dari perhitungannya.

Di antara kebutuhan yang belum tuntas, ada bek tengah kiri, yang merupakan salah satu kekhawatiran terbesar pelatih Portugal itu karena sulitnya menemukan pemain dengan spesifikasi seperti ini di bursa transfer, di tengah ketiadaannya yang berubah menjadi masalah kritis bagi Real Madrid.