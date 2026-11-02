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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Dua gol membalikkan perhitungan Mourinho, jurnalis Spanyol: Bangku cadangan tempat Vinicius

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Vinicius Junior
Y. Diomande
M. Cucurella
J. Mourinho
Spanyol
Brasil
Côte d’Ivoire
Portugal

Garrido soal penampilan Madrid: Saya tidak tahu apa yang terjadi di Roma!

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Jurnalis Spanyol, Dani Garrido, memuji pemahaman yang mencolok antara Marc Cucurella dan Yan Diomande di sisi kiri Real Madrid, dengan menilai bahwa kehadiran pemain asal Pantai Gading itu memberikan ruang lebih besar bagi bek Spanyol tersebut untuk berkontribusi secara ofensif, serta mengurangi kesulitannya dalam tugas-tugas defensif.

Garrido berbicara, dalam penampilannya di program "Carrusel Deportivo" melalui radio "Cadena SER", mengenai keselarasan antara duo tersebut dalam laga melawan Racing Santander, seraya menegaskan bahwa pergerakan Diomande memberikan opsi-opsi yang lebih baik bagi Cucurella di sisi kiri.

Yan Diomande berkontribusi dalam kemenangan Real Madrid 3-0 atas Racing Santander, Minggu, di mana ia menutup gol-gol Los Blancos yang telah menyelesaikan laga sejak babak pertama, setelah dua gol dari Kylian Mbappe dan Jude Bellingham.

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  • Bangku cadangan: ini tempat Vinicius

    Jurnalis Spanyol itu berkata: "Diomande memiliki pemahaman yang luar biasa dengan Cucurella, sungguh sisi kiri yang hebat dimiliki Real Madrid dengan kehadiran mereka berdua. Ketika Vinicius bermain, Cucurella tampil kurang menyerang dan lebih kesulitan di sisi pertahanan."

    Garrido tidak hanya berhenti pada pujian terhadap duet tersebut, melainkan melangkah lebih jauh ketika menyinggung kembalinya Vinicius yang dinanti, dengan menilai bahwa sang winger Brasil tidak seharusnya secara otomatis merebut kembali tempatnya di starting eleven. Terkait hal ini ia berkata: "Ketika Vinicius kembali, ia harus duduk di bangku cadangan, dan di bangku sebesar piano!", dalam sindiran bahwa ia tidak boleh diberi tempat yang terjamin di skuad utama, sebagaimana dikutip situs Defensa Central.

    Garrido berpendapat bahwa Jose Mourinho dituntut untuk mempertahankan elemen-elemen yang telah membuktikan keefektifannya, alih-alih mengubah susunan pemain hanya karena kembalinya salah satu bintang, dengan menilai bahwa keharmonisan kolektif harus menjadi faktor penentu dalam pilihan sang pelatih.

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  • "Saya tidak tahu apa yang terjadi di Roma"

    Dalam konteks yang sama, Garrido memuji perbaikan yang terjadi pada performa Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho, seraya berkata: "Saya tidak tahu apa yang terjadi di Roma, tetapi Mourinho menemukan sebuah jalan dan terus mengembangkannya, serta bisa meraih hasil-hasil yang baik dengannya".

    Garrido juga membela Jude Bellingham, sependapat dengan Mourinho mengenai tidak diperolehnya penghargaan yang layak bagi pemain Inggris itu dalam perburuan Ballon d'Or, dengan menganggap bahwa ia layak berada di antara lima pemain terbaik di dunia ketika dalam kondisi terbaiknya.

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Pertandingan berikutnya
AEK

AEK

Champions League

04 Nov 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

LaLiga

07 Nov 2026

SAN

SAN