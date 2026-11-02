Jurnalis Spanyol, Dani Garrido, memuji pemahaman yang mencolok antara Marc Cucurella dan Yan Diomande di sisi kiri Real Madrid, dengan menilai bahwa kehadiran pemain asal Pantai Gading itu memberikan ruang lebih besar bagi bek Spanyol tersebut untuk berkontribusi secara ofensif, serta mengurangi kesulitannya dalam tugas-tugas defensif.

Garrido berbicara, dalam penampilannya di program "Carrusel Deportivo" melalui radio "Cadena SER", mengenai keselarasan antara duo tersebut dalam laga melawan Racing Santander, seraya menegaskan bahwa pergerakan Diomande memberikan opsi-opsi yang lebih baik bagi Cucurella di sisi kiri.

Yan Diomande berkontribusi dalam kemenangan Real Madrid 3-0 atas Racing Santander, Minggu, di mana ia menutup gol-gol Los Blancos yang telah menyelesaikan laga sejak babak pertama, setelah dua gol dari Kylian Mbappe dan Jude Bellingham.

Baca juga: Celah Mourinho dan indikator Parisi, pintu Real Madrid tak akan tertutup bagi Hakimi