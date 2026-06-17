Keunggulan Norwegia yang dicetak oleh Torgaranten yang nyaris tak terbendung (menit ke-29) disamakan oleh bintang Irak Aymen Hussein (menit ke-39) dalam babak pertama yang diwarnai aksi-aksi sengit. Tak lama kemudian, Haaland memanfaatkan kesalahan fatal pertahanan Irak (menit ke-43). Leo Östigaard, yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti (menit ke-77), kemudian memastikan kemenangan, sementara Hussein mencetak gol bunuh diri yang menentukan skor akhir (menit ke-90+7).

"Tidak mudah menjadi pemain debutan. Kita pasti gugup. Dan bisa menang di hari yang tidak terlalu bagus itu luar biasa. Ini luar biasa dan saya bangga pada kita semua; secara keseluruhan, ini adalah awal yang baik," kata Haaland, namun "pertandingan-pertandingan berikutnya akan jauh lebih sulit daripada ini, jadi kita harus bermain lebih baik, bahkan lebih baik lagi." Selain itu, pemain berusia 25 tahun itu mengajak para penggemar untuk berpesta: "Saya tidak tahu jam berapa sekarang di Norwegia, tapi pasti masih ramai. Dan saya harap orang-orang merayakannya."

Tim Skandinavia yang pertahanannya sangat tidak stabil ini memiliki peluang bagus untuk lolos setelah pertandingan Piala Dunia pertama mereka sejak 1998; lawan berikutnya adalah Senegal. Tim Irak yang dilatih oleh Graham Arnold dari Australia bahkan kembali ke putaran final setelah 40 tahun absen, namun penantian untuk meraih poin pertama di Piala Dunia masih berlanjut bagi “Singa Mesopotamia”, yang kini akan menghadapi Prancis, salah satu favorit turnamen.

Sebelum kick-off, pakar Thomas Müller memuji “generasi emas” Norwegia di MagentaTV. Dalam kualifikasi Piala Dunia yang sempurna, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Haaland telah memperkuat posisinya yang istimewa di tim nasional dengan mencetak 16 gol dalam delapan kemenangan; kini, mantan pemain Dortmund itu tampil di Foxborough di hadapan ayahnya, Alf-Inge Haaland—yang pada tahun 1994 juga pernah menjadi pemain timnas Norwegia di Piala Dunia di AS.