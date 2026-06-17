Penyerang luar biasa dari Manchester City ini tampil gemilang dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 4:1 (2:1) yang berlangsung cukup menegangkan namun pantas diraih oleh tim Viking atas Irak, tim underdog yang berani.
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Dua Gol Erling Haaland: Norwegia Kalahkan Tim Irak yang Berani
Keunggulan Norwegia yang dicetak oleh Torgaranten yang nyaris tak terbendung (menit ke-29) disamakan oleh bintang Irak Aymen Hussein (menit ke-39) dalam babak pertama yang diwarnai aksi-aksi sengit. Tak lama kemudian, Haaland memanfaatkan kesalahan fatal pertahanan Irak (menit ke-43). Leo Östigaard, yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti (menit ke-77), kemudian memastikan kemenangan, sementara Hussein mencetak gol bunuh diri yang menentukan skor akhir (menit ke-90+7).
"Tidak mudah menjadi pemain debutan. Kita pasti gugup. Dan bisa menang di hari yang tidak terlalu bagus itu luar biasa. Ini luar biasa dan saya bangga pada kita semua; secara keseluruhan, ini adalah awal yang baik," kata Haaland, namun "pertandingan-pertandingan berikutnya akan jauh lebih sulit daripada ini, jadi kita harus bermain lebih baik, bahkan lebih baik lagi." Selain itu, pemain berusia 25 tahun itu mengajak para penggemar untuk berpesta: "Saya tidak tahu jam berapa sekarang di Norwegia, tapi pasti masih ramai. Dan saya harap orang-orang merayakannya."
Tim Skandinavia yang pertahanannya sangat tidak stabil ini memiliki peluang bagus untuk lolos setelah pertandingan Piala Dunia pertama mereka sejak 1998; lawan berikutnya adalah Senegal. Tim Irak yang dilatih oleh Graham Arnold dari Australia bahkan kembali ke putaran final setelah 40 tahun absen, namun penantian untuk meraih poin pertama di Piala Dunia masih berlanjut bagi “Singa Mesopotamia”, yang kini akan menghadapi Prancis, salah satu favorit turnamen.
Sebelum kick-off, pakar Thomas Müller memuji “generasi emas” Norwegia di MagentaTV. Dalam kualifikasi Piala Dunia yang sempurna, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Haaland telah memperkuat posisinya yang istimewa di tim nasional dengan mencetak 16 gol dalam delapan kemenangan; kini, mantan pemain Dortmund itu tampil di Foxborough di hadapan ayahnya, Alf-Inge Haaland—yang pada tahun 1994 juga pernah menjadi pemain timnas Norwegia di Piala Dunia di AS.
Irak melawan dengan segala cara
Dengan kehadiran duo Bundesliga Julian Ryerson (Borussia Dortmund) dan Antonio Nusa (RB Leipzig) di starting eleven, tim Norwegia itu pun berhasil mengarahkan bola ke Haaland secepat mungkin. Namun, tim underdog ini pun tidak tinggal diam, dan mencatatkan tembakan ke gawang pertama melalui Ali Al-Hamadi (menit ke-13).
Namun, setelah jeda minum wajib pertama, mesin pencetak gol itu pun mulai beraksi: Setelah serangkaian permainan apik dari sayap kiri, David Möller Wolfe mengirim umpan silang ke tiang jauh, dan dari jarak dekat, Haaland yang baru saja masuk ke kotak penalti menyarangkan bola ke gawang.
Namun, di hadapan 63.106 penonton, Irak tetap tidak menyerah, justru sebaliknya. Pertahanan Norwegia memberikan ruang yang terlalu luas, dan Hussein menyelesaikan serangan yang kuat dengan sundulan untuk mencetak gol kedua Irak dalam sejarah Piala Dunia. Namun, kemudian terjadi kesalahan fatal di lini belakang: Setelah umpan balik yang terlalu pendek dari Zaid Tahseen, Haaland yang berlari mendekat menekan kiper Jalal Hassan; saat mencoba menghalau bola, kiper tersebut justru menendang sang penyerang, dan bola pun memantul masuk ke gawang.
Setelah babak kedua dimulai, situasi serupa terulang; perbedaan kelas yang diharapkan tidak terlalu terlihat. Tim underdog ini tidak menyerah; proses kualifikasi Piala Dunia yang sangat berat telah membuat tim ini tangguh—bukan hanya karena dampak perang di Timur Tengah. Maraton kualifikasi itu berlangsung selama 21 pertandingan, hingga akhirnya mereka menjadi negara ke-48 dan terakhir yang berhasil meraih tiket ke putaran final berskala besar. Lalu, mereka berjuang dengan penuh semangat di panggung besar itu — namun, pada akhirnya, superstar Haaland dan rekan-rekannya terlalu cerdik.
Selain itu, tim Irak juga harus menghadapi momen menegangkan. Ali Jasim harus menjalani perawatan yang cukup lama setelah bertabrakan dengan Nusa di pertengahan babak kedua, dan sang penyerang akhirnya dibawa keluar stadion dengan tandu.