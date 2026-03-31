Setelah pertandingan dramatis lainnya, Republik Ceko berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Tim asuhan pelatih Miroslav Koubek memenangkan final babak playoff yang sengit melawan Denmark dengan skor 3-1 melalui adu penalti.
Drama adu penalti melawan Denmark: Republik Ceko lolos ke Piala Dunia lagi setelah 20 tahun
Setelah 120 menit, skor di Praha berakhir 2-2 (1-1, 0-1). Michal Sadilek berhasil mencetak gol dari tendangan penalti terakhir, sementara sebelumnya para pemain Denmark Rasmus Höjlund, Anders Dreyer, dan Mathias Jensen gagal mengeksekusi penalti mereka.
Pada waktu normal, Pavel Sulc (3') dan Ladislav Krejci (100') membawa tuan rumah unggul dua kali di hadapan 19.000 penonton, sementara Denmark menyamakan kedudukan melalui Joachim Andersen (72') dan Kasper Högh (111').
Trio Bundesliga yang dipimpin Patrik Schick membawa Republik Ceko kembali ke jalur yang benar
Pada akhirnya, tuan rumah—yang menurunkan trio pemain Bundesliga Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Vladimir Coufal, dan Robin Hranac (keduanya dari TSG Hoffenheim) dalam susunan pemain inti—keluar sebagai pemenang.
Lima hari sebelumnya, tim Ceko juga baru berhasil menang melalui adu penalti di semifinal melawan Irlandia setelah tertinggal 0-2. Kini tim tersebut akan berangkat ke Piala Dunia dan akan bertanding di Grup A melawan Korea Selatan, Afrika Selatan, dan tuan rumah Meksiko.