Setelah 120 menit, skor di Praha berakhir 2-2 (1-1, 0-1). Michal Sadilek berhasil mencetak gol dari tendangan penalti terakhir, sementara sebelumnya para pemain Denmark Rasmus Höjlund, Anders Dreyer, dan Mathias Jensen gagal mengeksekusi penalti mereka.

Pada waktu normal, Pavel Sulc (3') dan Ladislav Krejci (100') membawa tuan rumah unggul dua kali di hadapan 19.000 penonton, sementara Denmark menyamakan kedudukan melalui Joachim Andersen (72') dan Kasper Högh (111').