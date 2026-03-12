Goal.com
Live
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Donnarumma kepada wasit Mariani: "Kenapa kalian bertingkah seperti itu?"

Selama pertandingan Real Madrid melawan Manchester City, leg pertama babak 16 besar yang dimenangkan oleh Citizens dengan skor 3-0 di Spanyol, kontroversi yang melibatkan kiperItalia Gigio Donnarummaterhadap wasit pertandingan Mariani (juga asal Italia) saat penalti diberikan akibat pelanggarannya terhadap Vinicius di babak kedua tidak luput dari perhatian. 

Penalti tersebut kemudian dihalau oleh kapten Italia, namun, seperti dilaporkan oleh Tuttosport, saat peluit dibunyikan, ia menggunakan kata-kata keras terhadap tim wasit.

  • "KENAPA KALIAN BERBUAT ANEH?"

    Donnarumma yang keluar rendah dilewati oleh Vinicius Jr., yang disentuh di bagian kaki kanan oleh kiper Italia tersebut. Menurut mantan pemain Milan, kontak tersebut tidak layak mendapat penalti. Setelah memahami keputusan wasit Mariani untuk memberikan penalti, ia melontarkan: "Kenapa kalian bertingkah seperti itu? Bertingkah seperti itu, bertingkah...". Setelah beberapa detik diam, ia juga menambahkan: "Dan kenapa kamu memberi saya kartu kuning?"
    • Iklan

  • DONNARUMMA SU GUARDIOLA

    Dalam wawancara dengan Sky Sport setelah pertandingan, Donnarumma kemudian berbicara tentang pertandingan leg kedua dan hubungannya dengan Guardiola: "Kami harus bermain dengan cara yang benar-benar berbeda di leg kedua. Saya menyesal karena kami kalah telak, tapi kami akan bermain di kandang sendiri dan berharap bisa membalikkan keadaan. Guardiola sangat membantu saya dalam segala hal, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia memberi saya saran dan dia adalah pelatih yang istimewa karena dia menemukan solusi yang tak terduga. Kami berharap bisa memperbaiki beberapa hal untuk pertandingan leg kedua. Dengan dukungan para penggemar kami, pasti akan berbeda. Mereka harus memberi kami semangat yang belum pernah ada sebelumnya, tapi mereka pasti akan melakukannya karena mereka istimewa." 

0