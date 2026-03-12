Donnarumma kepada wasit Mariani: "Kenapa kalian bertingkah seperti itu?"

Selama pertandingan Real Madrid melawan Manchester City, leg pertama babak 16 besar yang dimenangkan oleh Citizens dengan skor 3-0 di Spanyol, kontroversi yang melibatkan kiper Italia Gigio Donnarummaterhadap wasit pertandingan Mariani (juga asal Italia) saat penalti diberikan akibat pelanggarannya terhadap Vinicius di babak kedua tidak luput dari perhatian.

Penalti tersebut kemudian dihalau oleh kapten Italia, namun, seperti dilaporkan oleh Tuttosport, saat peluit dibunyikan, ia menggunakan kata-kata keras terhadap tim wasit.