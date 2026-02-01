Getty Images Sport
Dominik Szoboszlai Bikin Cemas Fans Liverpool! Akui Masa Depan 'Bukan Di Tangan Saya' Di Tengah Negosiasi Kontrak Alot
Szoboszlai Berharap Perpanjang Masa Bakti di Anfield
Szoboszlai berbicara kepada pers menyusul kemenangan 4-1 Liverpool atas Newcastle United di Liga Primer pada Sabtu malam, saat The Reds kembali ke jalur kemenangan di liga untuk pertama kalinya pada 2026.
Mereka tetap berada di bawah Manchester United dan Chelsea di urutan keenam klasemen meski menang, setelah kedua rival tersebut juga menang akhir pekan ini.
Kapten Hongaria itu telah mencetak delapan gol dan tujuh assist di semua kompetisi sejauh musim ini, meskipun memainkan berbagai posisi, dari posisi aslinya di lini tengah hingga gelandang kanan dan bahkan bek kanan pada beberapa kesempatan.
Mantan bintang RB Leipzig itu mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di Anfield setelah kontraknya saat ini berakhir (2028), tetapi juga mengakui bahwa masa depannya saat ini di luar kendalinya.
Szoboszlai sebelumnya dilaporkan diminati oleh klub seperti Real Madrid dan tidak diragukan lagi bahwa banyak klub akan mengantre untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu jika pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Liverpool macet.
'Bukan di Tangan Saya' - Szoboszlai Bicara soal Masa Depan
Szoboszlai mengatakan kepada wartawan ketika diminta update tentang pembicaraan perpanjangan kontrak: "Jujur saja, belum ada apa-apa. Tidak ada, mulai sekarang... itu bukan di tangan saya. Begitulah cara kerjanya. Tidak ada perkembangan tetapi jika tawaran yang tepat datang maka mari kita lihat."
"Mari kita lihat apa yang terjadi, mudah-mudahan semua orang akan bahagia pada akhirnya. Tentu saja [saya ingin tinggal]. Saya suka kotanya, saya suka klubnya, saya suka bermain dengan orang-orang ini, saya suka Anfield, saya suka para penggemar, mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Itu bukan bergantung pada saya. Saya ingin sekali [tinggal]. Kita lihat saja nanti."
Bintang Hongaria Bicara soal Jadi Bek Kanan Dadakan
Berbicara tentang perannya di bek kanan pada hari Sabtu—posisi yang ia mainkan menyusul cedera baru-baru ini pada Conor Bradley dan Jeremie Frimpong—Szoboszlai berkata: "[Ini] bukan jangka panjang, bahkan bukan jangka menengah sejujurnya di kepala saya."
"Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya seorang gelandang dan mudah-mudahan bek kanan kami akan kembali dari cedera, dan saya bisa kembali ke tengah. Tetapi jika tim membutuhkan saya, atau pelatih membutuhkan saya di sana, saya akan bermain dan mencoba memberikan yang terbaik."
"Tapi sekarang Wata [Endo] siap bermain, juga Curtis [Jones] siap bermain di sana, jadi kami punya beberapa opsi sekarang."
Szoboszlai menambahkan: "Saya adalah tipe orang yang tidak pernah merasa cukup, saya selalu bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, jadi tidak ada batas di sana. Saya ingin mendapatkan gol sebanyak yang saya bisa, assist sebanyak mungkin, dan memenangkan trofi sebanyak mungkin. Itu rencana saya. Begitulah cara saya tumbuh dan begitulah cara saya ingin terus maju."
Szoboszlai Anak Emas Arne Slot
Szoboszlai telah membuktikan dirinya di Liverpool musim ini dan bisa dibilang menjadi nama pertama di lembar tim (starter tak tergantikan) untuk Arne Slot, bersama pilar utama seperti Virgil van Dijk dan Alisson. Dalam 33 penampilan di semua kompetisi, pemain Hongaria itu hanya diganti dua kali, saking pentingnya dia bagi tim.
Gelandang serbabisa ini telah menjadi salah satu yang terbaik di liga dan merupakan favorit Slot, yang menggunakannya di berbagai posisi berbeda selama waktunya di klub.
Pelatih asal Belanda itu berbicara tentang Szoboszlai pada November, mengakui perbandingan dengan Steven Gerrard adalah "mungkin pujian terbaik yang bisa dia dapatkan".
Slot menambahkan: "Saya pikir Dom memiliki banyak, banyak, banyak kualitas tetapi salah satunya juga kerjanya tanpa bola. Dan kerjanya tanpa bola itu... Saya suka kerjanya tanpa bola di setiap pertandingan dan dalam dua pertandingan terakhir [vs Aston Villa dan Real Madrid saat itu] itu mungkin bahkan di atas standarnya sendiri."
Liverpool berharap terobosan dapat dibuat dalam negosiasi kontrak dengan Szoboszlai segera, tetapi untuk saat ini, fokus mereka akan terkunci pada bentrokan besar melawan Manchester City di Anfield akhir pekan depan.
