Dominik Szoboszlai Bikin Cemas Fans Liverpool! Akui Masa Depan 'Bukan Di Tangan Saya' Di Tengah Negosiasi Kontrak Alot

Szoboszlai berbicara kepada pers menyusul kemenangan 4-1 Liverpool atas Newcastle United di Liga Primer pada Sabtu malam, saat The Reds kembali ke jalur kemenangan di liga untuk pertama kalinya pada 2026.

Mereka tetap berada di bawah Manchester United dan Chelsea di urutan keenam klasemen meski menang, setelah kedua rival tersebut juga menang akhir pekan ini.

Kapten Hongaria itu telah mencetak delapan gol dan tujuh assist di semua kompetisi sejauh musim ini, meskipun memainkan berbagai posisi, dari posisi aslinya di lini tengah hingga gelandang kanan dan bahkan bek kanan pada beberapa kesempatan.

Mantan bintang RB Leipzig itu mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di Anfield setelah kontraknya saat ini berakhir (2028), tetapi juga mengakui bahwa masa depannya saat ini di luar kendalinya.

Szoboszlai sebelumnya dilaporkan diminati oleh klub seperti Real Madrid dan tidak diragukan lagi bahwa banyak klub akan mengantre untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu jika pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Liverpool macet.