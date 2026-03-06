Getty Images Sport
Dominic Solanke mengeluarkan seruan mendesak kepada rekan-rekannya di Tottenham untuk 'berjuang setiap menit' guna menghindari mimpi buruk degradasi setelah kekalahan terbaru
Musim yang semakin tak terkendali
Kampanye Tottenham menemui hambatan lain saat mereka kehilangan keunggulan awal dan kalah 3-1 dari Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium. Solanke sempat memberikan momentum dengan mencetak gol pembuka, namun Spurs segera kewalahan oleh dua gol Ismaila Sarr dan satu gol Jorgen Strand Larsen. Malam itu semakin buruk ketika bek kunci Micky van de Ven diusir dari lapangan, semakin memperparah skuad yang sudah dilanda cedera di lini belakang. Kekalahan ini menandai kekalahan ke-14 Tottenham di Premier League musim ini, meninggalkan klub di peringkat ke-16 - hanya satu poin dan dua peringkat di atas zona degradasi dengan hanya sembilan pertandingan tersisa.
Tidak ada lagi alasan
Segera setelah itu, Solanke mengungkapkan bahwa tim telah mengadakan serangkaian pembicaraan jujur secara tertutup. "Kami baru saja mengadakan pembicaraan besar. Kami tahu posisi kami saat ini jelas bukan di mana kami ingin berada, jadi kami perlu mencari cara untuk keluar dari situasi ini secepat mungkin," kata striker tersebut kepada TNT Sports. "Kami tidak dalam posisi untuk membuat alasan lagi. Kami perlu melakukan pekerjaan di lapangan."
Solanke menekankan bahwa tim harus beradaptasi dengan lingkungan yang tidak familiar di dasar klasemen, menambahkan: "Kami tahu klub ini tidak terbiasa berada dalam posisi ini, jadi kami harus memahami bahwa ini tidak akan mudah. Kami harus berjuang di setiap pertandingan, setiap menit, untuk memastikan kami bisa membaik."
Era transisi yang penuh gejolak
Kedatangan Igor Tudor sebagai manajer interim belum mampu memicu "efek manajer baru" yang diharapkan, dengan sang pelatih kalah dalam ketiga pertandingan pertamanya. Tudor menyoroti ketidakstabilan pertahanan dan kecenderungan untuk dihukum atas setiap kesalahan kecil sebagai alasan utama penurunan performa tim. Meskipun tekanan semakin meningkat dan frustrasi yang terdengar dari pendukung tuan rumah, Tudor tetap bersikeras untuk tetap optimis. "Saya selalu mengulang hal yang sama, tapi begitulah adanya," katanya. "Berkeyakinan dan berkembang. Jangan membuat kesalahan. Itulah kunci dalam sepak bola. Tetap di sana, jangan membuat kesalahan. Satu gol, kamu selalu mencetak gol."
Sembilan pertandingan untuk menyelamatkan warisan
Tottenham kini menghadapi jadwal pertandingan yang berat, di mana setiap poin sangat krusial untuk menghindari degradasi ke Championship. Kehilangan Van de Ven akibat skorsing, ditambah dengan krisis cedera yang sudah ada di lini belakang, membuat Tudor menghadapi dilema taktis yang besar menjelang serangkaian pertandingan krusial. Spurs harus segera menemukan cara untuk memperkuat lini belakang yang rapuh, yang secara konsisten kebobolan gol sepanjang musim semi. Seiring mendekatnya jeda internasional, skuad akan memiliki kesempatan terakhir untuk beristirahat, namun dampak psikologis dari pertarungan degradasi bagi klub sebesar ini akan menjadi ujian sejati bagi ketahanan mereka.
