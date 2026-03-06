Dominic Solanke mengeluarkan seruan mendesak kepada rekan-rekannya di Tottenham untuk 'berjuang setiap menit' guna menghindari mimpi buruk degradasi setelah kekalahan terbaru

Segera setelah itu, Solanke mengungkapkan bahwa tim telah mengadakan serangkaian pembicaraan jujur secara tertutup. "Kami baru saja mengadakan pembicaraan besar. Kami tahu posisi kami saat ini jelas bukan di mana kami ingin berada, jadi kami perlu mencari cara untuk keluar dari situasi ini secepat mungkin," kata striker tersebut kepada TNT Sports. "Kami tidak dalam posisi untuk membuat alasan lagi. Kami perlu melakukan pekerjaan di lapangan."

Solanke menekankan bahwa tim harus beradaptasi dengan lingkungan yang tidak familiar di dasar klasemen, menambahkan: "Kami tahu klub ini tidak terbiasa berada dalam posisi ini, jadi kami harus memahami bahwa ini tidak akan mudah. Kami harus berjuang di setiap pertandingan, setiap menit, untuk memastikan kami bisa membaik."