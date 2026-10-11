Fabregas mengungkapkan rasa frustrasinya yang besar atas penanganan Kean selama jeda internasional terakhir. Berbicara menjelang laga krusial timnya melawan Roma di Serie A, pelatih asal Spanyol itu menyatakan kekhawatiran mendalam karena sang penyerang tetap dimainkan oleh tim asuhan Roberto Mancini meski mengalami cedera akibat benturan. Menurut Fabregas, kondisi Kean memburuk setelah Italia membiarkannya bermain dalam waktu lama pada pertandingan-pertandingan terakhir mereka.

“Dia akan absen selama sepekan atau sepuluh hari. Dia mengalami benturan dalam pertandingan pertamanya melawan Belgia. Komunikasi antara Federasi dan klub seharusnya lebih baik, mengingat dia kemudian bermain selama 90 menit dalam pertandingan lain saat cedera, seperti yang ditunjukkan hasil pemindaian MRI yang dijalaninya kemarin. Sekarang dia harus berlatih terpisah,” jelas mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu.