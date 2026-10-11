Getty Images Sport
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Dokter timnas Italia membalas pelatih Como Cesc Fabregas dalam polemik sengit soal cedera Moise Kean
Fabregas geram soal kebugaran Kean
Fabregas mengungkapkan rasa frustrasinya yang besar atas penanganan Kean selama jeda internasional terakhir. Berbicara menjelang laga krusial timnya melawan Roma di Serie A, pelatih asal Spanyol itu menyatakan kekhawatiran mendalam karena sang penyerang tetap dimainkan oleh tim asuhan Roberto Mancini meski mengalami cedera akibat benturan. Menurut Fabregas, kondisi Kean memburuk setelah Italia membiarkannya bermain dalam waktu lama pada pertandingan-pertandingan terakhir mereka.
“Dia akan absen selama sepekan atau sepuluh hari. Dia mengalami benturan dalam pertandingan pertamanya melawan Belgia. Komunikasi antara Federasi dan klub seharusnya lebih baik, mengingat dia kemudian bermain selama 90 menit dalam pertandingan lain saat cedera, seperti yang ditunjukkan hasil pemindaian MRI yang dijalaninya kemarin. Sekarang dia harus berlatih terpisah,” jelas mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu.
- Getty Images Sport
Dokter tim nasional menyampaikan bantahan tegas
Tim nasional Italia segera membela prosedurnya setelah mendapat kritik terbuka dari kubu Como. Angelo De Carli, kepala tim medis timnas Italia, menyampaikan tanggapan resmi untuk menjelaskan prosedur yang dijalankan staf medis federasi. De Carli menegaskan bahwa jalur komunikasi dengan dokter klub selalu terbuka dan aktif. Pernyataan itu membantah anggapan bahwa tim medis Como tidak diberi informasi mengenai kondisi fisik Kean secara spesifik selama pemusatan latihan.
“Untuk memantau kondisi para pemain yang dipanggil, staf medis tim nasional terus memberi informasi terbaru kepada dokter klub dan sering berkomunikasi dengan mereka sebelum, selama, dan setelah pemusatan latihan. Itulah yang terjadi pada jeda internasional terakhir, yang mencakup September dan Oktober,” kata De Carli, seperti dikutip Sky Sport Italia.
Dampak terhadap pertandingan Como berikutnya
Dampak perselisihan ini datang pada saat yang sulit bagi Fabregas, yang kini harus melewati periode krusial musim ini tanpa andalan utamanya di lini serang. Kean diperkirakan absen selama tujuh hingga sepuluh hari, sehingga dipastikan tidak akan tampil dalam laga penting melawan Roma. Cedera tersebut dikonfirmasi melalui pemindaian MRI yang dilakukan tak lama setelah sang pemain kembali ke fasilitas latihan klubnya.
Kean sebelumnya sempat bermain melawan Belgia dan Prancis selama jeda, tetapi kondisi fisiknya memburuk hingga ia harus absen dari pertandingan terakhir melawan Turki di Bologna. Meski staf medis Italia menyatakan telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan, diagnosis klub menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap tingkat keparahan benturan awal tersebut. Sang penyerang kini akan menjalani program pemulihan khusus untuk kembali bugar sepenuhnya.
- AFP
Perdebatan klub versus tim nasional yang kian menguat
Insiden ini menambah babak baru dalam ketegangan yang terus berlangsung antara pelatih klub dan federasi sepak bola nasional terkait padatnya kalender sepak bola. Tim nasional Italia memainkan empat pertandingan hanya dalam 11 hari pada jeda internasional terakhir, sehingga para pemain mendapat beban yang sangat berat. Seiring Kean memulai proses pemulihan, perhatian kini tertuju pada apakah FIGC akan mempertimbangkan saran Fabregas untuk meningkatkan transparansi.
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