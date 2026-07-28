Menurut media Inggris, Savinho dihargai Manchester City sebesar 55 juta euro. Terlalu mahal bagi AC Milan, yang sedang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya, tetapi tidak memiliki anggaran untuk memenuhi permintaan klub Inggris tersebut. Tottenham sangat tertarik kepadanya, tengah memperbarui lini serang, dan punya modal untuk meyakinkan City.