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Savinho Manchester CityGetty Images

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Disukai AC Milan: Savinho ingin meninggalkan Manchester City

Transfers
AC Milan
Manchester City
Savinho

Masa depan Savinho jauh dari Manchester City. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Manchester City telah memberi tahu pihak Savinho bahwa mereka tidak memasukkannya dalam rencana. Datang pada 2014 dari Girona via Troyes, dua klub yang dikuasai City Group, pemain Brasil kelahiran 2004 itu mencetak 7 gol dan menyumbang 16 assist dalam 84 pertandingan bersama tim yang dilatih Guardiola hingga Juni.

  • Terlalu mahal untuk AC Milan

    Menurut media Inggris, Savinho dihargai Manchester City sebesar 55 juta euro. Terlalu mahal bagi AC Milan, yang sedang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya, tetapi tidak memiliki anggaran untuk memenuhi permintaan klub Inggris tersebut. Tottenham sangat tertarik kepadanya, tengah memperbarui lini serang, dan punya modal untuk meyakinkan City.

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