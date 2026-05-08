Bayern München kemungkinan akan memperkuat skuadnya dengan adik dari bintang PSG, Khvicha Kvaratskhelia. Direktur olahraga Christoph Freund telah mengonfirmasi bahwa Tornike Kvaratskhelia sedang mengikuti latihan bersama tim U-17, sehingga transfer tersebut tampaknya menjadi opsi yang serius.
Direktur olahraga mengonfirmasi: adik dari bintang dunia itu bergabung dengan Bayern München
Menjelang laga melawan VfL Wolfsburg, Freund menanggapi rumor bahwa adik dari bintang PSG tersebut ikut berlatih bersama klub raksasa Jerman tersebut. Menurut Freund, pemain berusia 16 tahun itu telah mengikuti sesi latihan dan turut bermain dalam pertandingan persahabatan tim U-17.
"Mungkin terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sudah sebagus kakaknya, tapi dia adalah pemain muda berbakat dan kami akan memantau perkembangannya," tambah Freund.
Karena Kvaratskhelia masih di bawah umur dan Georgia bukan anggota UE, ia baru bisa menandatangani kontrak permanen saat berusia 18 tahun. Salah satu solusi yang mungkin adalah skema melalui klub mitra dalam jaringan Red&Gold, sehingga ia tetap bisa melakukan transfer.
Namun, skema ini sudah pernah diterapkan sebelumnya: Bara Sapoko Ndiaye menjalani proses yang sama melalui Gambino Stars Africa dan diperkirakan akan bergabung secara permanen dengan Bayern musim panas ini, setelah empat penampilan di Bundesliga.
Hambatan yang sama sebelumnya menghalangi transfer saudaranya. Bayern yakin dengan kualitasnya, tetapi tidak menemukan klub pinjaman yang cocok. Akhirnya, ia bergabung dengan SSC Napoli melalui Rubin Kazan dan Dinamo Batumi - dan kemudian ke PSG, di mana ia kini dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia.