Direktur olahraga mengonfirmasi: adik dari bintang dunia itu bergabung dengan Bayern München

Karena Kvaratskhelia masih di bawah umur dan Georgia bukan anggota UE, ia baru bisa menandatangani kontrak permanen saat berusia 18 tahun. Salah satu solusi yang mungkin adalah skema melalui klub mitra dalam jaringan Red&Gold, sehingga ia tetap bisa melakukan transfer.

Namun, skema ini sudah pernah diterapkan sebelumnya: Bara Sapoko Ndiaye menjalani proses yang sama melalui Gambino Stars Africa dan diperkirakan akan bergabung secara permanen dengan Bayern musim panas ini, setelah empat penampilan di Bundesliga.

Hambatan yang sama sebelumnya menghalangi transfer saudaranya. Bayern yakin dengan kualitasnya, tetapi tidak menemukan klub pinjaman yang cocok. Akhirnya, ia bergabung dengan SSC Napoli melalui Rubin Kazan dan Dinamo Batumi - dan kemudian ke PSG, di mana ia kini dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia.