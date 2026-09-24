Menurut Mundo Deportivo, Deco bergerak untuk meredam laporan bahwa Barcelona sedang menyiapkan tawaran untuk Gabriel. Pemain berusia 15 tahun itu telah menarik perhatian besar di seluruh Eropa setelah menuntut hengkang dari Old Trafford, tetapi direktur olahraga Barcelona itu menegaskan klub saat ini tidak terlibat.

Deco menyatakan: "Tidak ada yang bisa dikatakan tentang bocah ini. Sudah biasa pemain tertentu dikaitkan dengan kami. Soal situasinya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah masalah yang tidak kami campuri karena, pertama dan terutama, kami perlu memahami semua keadaannya sebelum mencoba melakukan apa pun atau membicarakan para pemain muda."