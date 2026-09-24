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JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Direktur olahraga Barcelona, Deco, merespons rumor yang mengelilingi remaja Manchester United, JJ Gabriel

J. Gabriel
Deco
Manchester United
Barcelona

Direktur olahraga Barcelona, Deco, secara resmi menanggapi spekulasi yang kian menguat yang mengaitkan raksasa Spanyol itu dengan langkah untuk merekrut remaja Manchester United yang sangat dihargai, JJ Gabriel. Penyerang berbakat tersebut baru-baru ini meminta untuk mengakhiri kontraknya dan meninggalkan klub sebelum ulang tahunnya yang ke-16, sehingga membuat sejumlah klub top Eropa menyadari potensi ketersediaannya di bursa transfer.

  • Deco menepis rumor transfer

    Menurut Mundo Deportivo, Deco bergerak untuk meredam laporan bahwa Barcelona sedang menyiapkan tawaran untuk Gabriel. Pemain berusia 15 tahun itu telah menarik perhatian besar di seluruh Eropa setelah menuntut hengkang dari Old Trafford, tetapi direktur olahraga Barcelona itu menegaskan klub saat ini tidak terlibat.

    Deco menyatakan: "Tidak ada yang bisa dikatakan tentang bocah ini. Sudah biasa pemain tertentu dikaitkan dengan kami. Soal situasinya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah masalah yang tidak kami campuri karena, pertama dan terutama, kami perlu memahami semua keadaannya sebelum mencoba melakukan apa pun atau membicarakan para pemain muda."

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  • JJ Gabriel(C)Getty Images

    Vonis telak dari keluarga

    Spekulasi transfer yang begitu intens ini muncul dari keinginan Gabriel untuk secara resmi hengkang. Seperti dilaporkan oleh Manchester Evening News, keluarganya merasa Manchester United telah tertinggal jauh dari para rival elite seperti Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, Barcelona, dan Real Madrid.

    Mereka bertekad agar sang penyerang bisa melanjutkan pendidikannya bersama yang terbaik. United dengan tegas menolak permintaan resminya untuk dicoret dari registrasi, dengan harapan bisa mempertahankan pemain yang sudah terdaftar di klub sejak usia 11 tahun. Kontraknya saat ini akan berakhir pada penghujung musim.

  • Carrick minta kesabaran

    Ketegangan dilaporkan memuncak setelah Gabriel dicoret dari sejumlah pertandingan tim utama belakangan ini. Pemain muda itu tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan saat menang 4-0 di Liga Champions atas Sabah dan ketika tersingkir 3-2 dari Brighton di Carabao Cup. Di tengah awal musim domestik yang suram bagi tim senior, manajer Manchester United Michael Carrick secara terbuka meminta bintang akademi itu untuk bersabar menunggu waktunya.

    Carrick menjelaskan: "Saya pikir dia masih pemain muda, JJ, dan saya rasa penting bagi kami untuk benar-benar tidak mengeluarkan apa pun di sini. Saya pikir sorotan, pengawasan, dan semua hal seperti itu, Anda harus berhati-hati dan bersikap bijak serta memikirkannya, lebih dari apa pun."

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  • JJ 가브리엘 (JJ Gabriel)Getty Images

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Manchester United kini harus menavigasi situasi tarik-ulur yang rumit sebelum Gabriel berusia 16 tahun pada 6 Oktober, saat ia menjadi memenuhi syarat untuk mendapatkan perwakilan hukum. Remaja itu memegang paspor Irlandia, yang akan dengan mudah memfasilitasi potensi kepindahan ke Spanyol. Jika Gabriel lebih memilih tetap di Inggris, Chelsea saat ini memimpin perburuan di dalam negeri, meski larangan pendaftaran akademi yang masih berjalan berarti ia harus menunggu hingga Januari.

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