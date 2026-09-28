Pelatih kepala Norwegia Stale Solbakken mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah timnya menelan kekalahan 2-1 dari Portugal pada laga UEFA Nations League di Oslo. Meski Erling Haaland mencetak gol keduanya pada jeda internasional kali ini, kelengahan di lini belakang membuat Joao Felix dan Goncalo Ramos memastikan kemenangan bagi tim tamu.

Hasil ini membuat Norwegia mengoleksi tiga poin di Grup A4 bersama Denmark, terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Portugal.

Solbakken menegaskan bahwa timnya tampil lebih baik daripada sang juara bertahan dalam statistik-statistik kunci pertandingan.