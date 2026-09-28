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Dirampok di Oslo! Solbakken murka saat Norwegia yang boros dihukum Portugal yang klinis
Solbakken frustrasi saat Norwegia yang dominan kalah dari Portugal yang klinis
Pelatih kepala Norwegia Stale Solbakken mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah timnya menelan kekalahan 2-1 dari Portugal pada laga UEFA Nations League di Oslo. Meski Erling Haaland mencetak gol keduanya pada jeda internasional kali ini, kelengahan di lini belakang membuat Joao Felix dan Goncalo Ramos memastikan kemenangan bagi tim tamu.
Hasil ini membuat Norwegia mengoleksi tiga poin di Grup A4 bersama Denmark, terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Portugal.
Solbakken menegaskan bahwa timnya tampil lebih baik daripada sang juara bertahan dalam statistik-statistik kunci pertandingan.
- NTB
Manajer menyesalkan kelengahan krusial setelah gol penyama kedudukan Haaland
Berbicara setelah pertandingan, Solbakken menyoroti bahwa Norwegia menguasai penguasaan bola dan menciptakan peluang mencetak gol yang lebih baik sepanjang laga. Namun, sang manajer menyesalkan kesalahan mahal di lini belakang yang memungkinkan Ramos mencetak gol kemenangan Portugal hanya tiga menit setelah Haaland menyamakan kedudukan.
Solbakken mengakui bahwa kegagalan memaksimalkan periode dominan bisa berakibat fatal saat menghadapi lawan elite.
"Kami adalah tim yang lebih baik, tetapi terkadang memang begitulah yang terjadi," kata Solbakken. "Kami lebih banyak menguasai bola dan memiliki peluang yang lebih baik, tetapi kami tidak bisa mencetak gol lagi. Kami membuat kesalahan serius setelah gol penyeimbang dan tidak bisa menjebol gawang lagi."
Schjelderup dan Aursnes menyoroti realitas keras sepakbola elite
Winger Andreas Schjelderup dan gelandang Fredrik Aursnes menyuarakan sentimen yang sama dengan pelatih mereka, dengan menegaskan bahwa skor akhir gagal mencerminkan penampilan Norwegia. Schjelderup mencatat bahwa Portugal mencetak gol dari satu-satunya peluang mereka pada babak pertama, yang membuktikan ketajaman pemain kelas dunia.
Aursnes menambahkan bahwa dominasi Norwegia seharusnya menghasilkan dua atau tiga gol tambahan.
"Itu tidak adil; kami seharusnya meraih tiga poin penuh," ujar Schjelderup. "Pemain demi pemain, mereka berkelas dunia. Mereka hanya menciptakan satu peluang di babak pertama dan mencetak gol." Aursnes menambahkan: "Akan adil jika kami menang, tetapi Portugal menunjukkan kelas mereka."
- Bildbyran
Norwegia mengalihkan fokus ke laga tandang krusial melawan Wales
Norwegia harus segera berbenah saat mereka bersiap bertandang ke Cardiff untuk menghadapi Wales pada Kamis malam. Tim asuhan Solbakken memburu kemenangan tandang yang krusial sebelum bertolak ke Porto untuk laga tandang melawan Portugal pada 4 Oktober.
Portugal bertandang untuk menghadapi Denmark di Kopenhagen pada malam yang sama.
Solbakken menuntut ketajaman yang lebih baik dari para penyerangnya di Cardiff.
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